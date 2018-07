Horoscop 10 iulie. Varsatorii sunt atrasi de spiritualitate

Horoscop 10 iulie RAC: Ai o stare mai pasiva, mai distanta, care da de inteles ca esti in fata unui abandon. Nu mai ai puterea sau interesul de a continua un drum de la care nu mai ai nimic de castigat.

Horoscop 10 iulie LEU: Nu te juca prea mult cu resursele financiare, avand impresia ca, oricat ai cheltui, banii se vor intoarce repede inapoi. Ai putea dezechilibra bugetul.

Horoscop 10 iulie FECIOARA: Compania persoanei iubite naste un schimb reciproc de energii. Fiecare intra in joc cu alte resurse, completandu-va perfect unul pe altul.

Horoscop 10 iulie BALANTA: Ceea ce cladesti acum prinde contur din ce in ce mai bine, si abia astepti sa ajungi mai repede la finalul mult visat. E un proiect care evolueaza excelent, intr-un ritm promitator.

Horoscop 10 iulie SCORPION: Ceva se schimba in viata ta, pentru ca trebuie sa accepti o noutate aparuta ca din senin, dar care suna bine! E un motiv de fericire, care aduna la un loc toata familia.

Horoscop 10 iulie SAGETATOR: Uneori, visele nu se implinesc atunci cand vrei tu, nici cat ai bate din palme. E semn ca nu tot ce doresti este potrivit pentru tine sau nu este posibil in acest moment.

Horoscop 10 iulie CAPRICORN: Cineva are nevoie de opinia ta cu privire la rezolvarea unei probleme. Priveste increzator spre trecut, pentru ca ai experienta necesara pentru a da sfaturi.

Horoscop 10 iulie VARSATOR: Esti atras de spiritualitate, ca atare vei profita de aceasta zi pentru a te dedica sufletului. Orice isi doreste acum spiritul tau, ii vei oferi cu generozitate.

Horoscop 10 iulie PESTI: Si ce daca azi nu faci niciun pas mai departe in proiectele in derulare? Meriti si tu o pauza, in care sa-ti aduci aminte de placerile tale personale care iti umplu inima.

Horoscop 10 iulie BERBEC: Acasa, inchis intre patru pereti, nu vei primi doza de energie pozitiva de care ai nevoie, ca atare mergi undeva unde stii ca vei gasi veselie, optimism, culoare, distractie.

Horoscop 10 iulie TAUR: Te simti blocat intr-o zona cumva tangenta cu ce se petrece in jurul tau, de parca lumea nu te intelege. Ai rabdare, intr-o zi iti vor da seama ca tu ai dreptate.

Horoscop 10 iulie GEMENI: Joci un rol important in treburile unor persoane care si-au pierdut directia. Si tu ai invatat de la altii in astfel de situatii, deci a venit vremea sa transmiti mai departe ce stii.

