Horoscop 11 iulie. Taurii merita sa se rasplateasca odata in plus cu ceva care le face placere

Horoscop 11 iulie BERBEC - Pentru un vis, merita sa te lupti pana in panzele albe, chiar daca dai piept numai cu opozitii. Poti ajunge acolo unde ti-ai propus, dar trebuie sa pornesti la drum, constient ca nu vei fi ajutat de nimeni, ca exista multi care vor incerca sa-ti taie elanul. Daca nu tii cont de toate aceste piedici, vei vedea ca poti realiza orice numai bazandu-te pe propriile forte. Ai toate resursele necesare unui succes deplin, totul e sa ai si ambitia de a lupta cu piedicile puse intentionat de inamicii care nu au incredere in sansele tale de reusita. Tu ai incredere si asta conteaza cel mai mult!



Horoscop 11 iulie TAUR - Nu te mai gandi la lista de dorinte care nu s-au indeplinit, ci scoate in evidenta cat de multe alte lucruri ai primit de la viata. Sigur exista un echilibru perfect intre ce ai si ce nu ai, astfel incat sa consideri ca rezultatul e pe plus. Incepe sa treci in revista vestile bune, evenimentele frumoase, darurile dobandite, reusitele atinse prin forte proprii si ai sa vezi ca lista realizarilor este mult mai bogata cu mai multe motive de bucurie. Ba chiar meriti sa te rasplatesti odata in plus cu ceva care iti face placere, deoarece descoperi ca ai fost altora de mare ajutor si acum primesti inapoi dublu… triplu… inzecit fata de ceea ce ai putut tu sa daruiesti.



Horoscop 11 iulie GEMENI - Nu te poti exprima in voie, ca si cum au pus stapanire pe tine doar emotii negative. Indoiala, teama, nesiguranta, timiditatea, toate se vor dovedi a fi cei mai mari dusmani pentru tine, pentru ca nu te lasa sa spui ce simti sau ce gandesti. Ai mereu impresia ca ceva iti blocheaza evolutia, ca nu ai voie sa mergi mai departe, ci bati pasul pe loc prins intr-o capcana din care nu poti evada momentan. Ia o pauza, profita de acest ragaz, chiar daca nu e unul dorit, pentru a-ti mai trage sufletul si a analiza la rece ce anume te tine pe loc. De maine vor merge din nou lucrurile!



Horoscop 11 iulie RAC - Priveste-te cu un dram de detasare, pentru ca esti intr-un punct de turnura a vietii tale. Esti la mijloc intre trecut si viitor, intre cel care ai fost pana ieri si cel care vei deveni de acum inainte, deci e vremea bilantului. Gata, ce a fost a fost, de acum trebuie sa te concentrezi asupra zilei de maine, luand din trecut doar ceea ce te-a adus pana la acest nivel, resursele pe care te poti baza si de acum, doar investitia de energie de dinainte. Ai uneori tendinta de a privi inapoi doar pentru a descoperi ce nu ai realizat, fara sa scoti in evidenta cat de multe ai reusit inainte, dar nu e momentul bilantului lipsurilor sau golurilor. Spre viitor duci ceea ce ai, nu ceea ce nu ai reusit sa obtii!



Horoscop 11 iulie LEU - Lasa-te purtat unde vrea valul, nu incerca sa controlezi tu mersul evenimentelor, ci ai incredere totala ca sensul in care esti dus e cel mai bun pentru tine. Detaseaza-te de tot ce te tine legat de trecut, de amintiri si temeri, pentru ca acum ti se deschid in fata orizonturi foarte promitatoare, dar care nu-si vor arata efectele benefice decat daca te arunci cu incredere in aceasta aventura. Teama poate fi cel mai mare inamic, pentru ca daca tu, peste tot, vezi numai hopuri, pericole sau motive de suspiciune, e clar ca nu vei ajunge prea curand la ceea ce te asteapta la capat. Fii curgator ca apa si priveste spre viitor cu optimism maxim!



Horoscop 11 iulie FECIOARA - Nu te simti tocmai bine si, colac peste pupaza, si cei din jurul tau te influenteaza negativ cu tot felul de motive de suspiciune si de teama. Daca ai putea scapa de anturajul nefast in care nimeresti, sunt sanse sa salvezi multe planuri care bat pasul pe loc doar din cauza celor din jur care nu au nici un rol pozitiv. Ei te trag inapoi, te fac sa privesti lucrurile in cea mai pesimista nota, ca atare reusitele acestei zile depind enorm de influentele din afara. Printre oameni tristi, obositi si negativisti, e greu de crezut ca se poate naste ceva pozitiv.



Horoscop 11 iulie BALANTA - Lumea te ajuta sa scoti ce ai mai bun din tine, pentru ca prezenta unui grup mai larg de persoane e un stimulent excelent pentru a iesi dintr-o pasa dificila. Ei te sustin, te imbarbateaza, iti arata cat de bun esti, si primesti incurajarile lor ca pe o portie de vitamine. Renasti, pur si simplu, esti mai sigur pe tine, mai increzator, pentru ca te simti sustinut de acesti oameni care au incredere in tine. Numai in medii populate, cu cat mai multe persoane te simti in largul tau, ca atare iesi unde vezi cu ochii pentru a intalni oameni cat mai diversi. Fiecare are ceva interesant sa-ti transmita.



Horoscop 11 iulie SCORPION - Esti in fata unui proiect important si nu ai voie sa te abati de la regulile impuse de altii mai puternici. Esti si tu suficient de bine pregatit pentru a face fata cu brio, te-ai maturizat in ultime vreme si stii exact ce ai de facut pentru a face totul asa cum ti se cere. Azi vor avea succes cei organizati, cei care iau lucrurile foarte in serios, care se concentreaza asupra sarcinilor cu maxima atentie, ca atare demonstreaza cat de bun esti in domeniul tau de activitate printr-o atitudine matura. Lucrurile vor evolua foarte bine spre succes, pentru ca stii exact ce ai de facut si respecti perfect legile si regulile.



Horoscop 11 iulie SAGETATOR - Visezi la viitor cu ochii deschisi si ceea ce se prefigureaza in mintea ta te entuziasmeaza la maximum. Daca ai putea, ai incepe sa cladesti deja aceste planuri, dar trebuie sa accepti ca exista un ritm pentru toate, nu are rost sa te grabesti. Fiecare zi care te apropie de acel mare scop are un rol, pentru ca mai inveti ceva pe parcurs, mai adaugi ceva la constructia respectiva, mai completezi visul cu unele elemente, si daca totul ar evolua prea rapid spre tinta cea mare, ai descoperi ca nu a iesit chiar asa cum ai fi dorit. Bucura-te ca ai timp destul la dispozitie pentru a ridica acest edificiu exact asa cum il visezi!



Horoscop 11 iulie CAPRICORN - Iubirea este cel mai minunat dar al acestei zile si te lasi imbratisat de emotii, de senzatii, de trairi, de fluturii din stomac. Poate fi ziua cand chiar Cupidon bate la usa ta ca sa-ti aduca o surpriza minunata sau te transformi tu in mesagerul iubirii. Trimite iubire in jurul tau la cote maxime, pentru ca ai de unde oferi, inima ta e plina, da pe afara de sentimente puternice ce se cer impartasite, eliberate, transmise in eter, catre cei care au nevoie de aceasta energie minunata! Inima ta bate mai tare, poate pentru ca si tu primesti pe tava gesturi superbe de afectiune, ce te fac sa spui ca esti fericit si ca iti place aceasta senzatie fantastica de a iubi si a fi iubit cu adevarat!



Horoscop 11 iulie VARSATOR - Trebuie sa vii cu picioarele pe pamant si sa te concentrezi mult mai atent asupra planului de care te ocupi, pentru ca a ajuns la un nivel in care nu-ti poti permite sa-l lasi sa se duca unde vrea. E nevoie de control, de claritate mentala, de o strategie eficienta, de siguranta in tot ce faci, aratand ca esti un om matur care stie foarte bine ce face. Desi nu esti genul care priveste lucrurile atat de strict si de rigid, de data aceasta ti se cere o astfel de atitudine ca sa nu scapi nimic din vedere. Apleaca-te asupra sarcinilor asumate cu maxima seriozitate, pentru ca nu e de glumit: in joc sunt renumele tau, imaginea ta profesionala, veniturile tale, stabilitatea ta de zi cu zi. Comporta-te ca un om responsabil!



Horoscop 11 iulie PESTI - Un fulger iti trece astazi prin minte care te duce, parca, in alte timpuri. E o amintire ciudata, nu-ti dai seama de unde vine, pentru ca, desi pare familiara, nu e legata de tine. E o amintire din vieti anterioare, pentru ca azi se creeaza o punte fina de legatura intre cel care esti acum si cel care ai fost cu secole in urma, cand ai mai trait pe acest pamant. Datoriile tale karmice revin in actualitate, poate intalnesti persoane cu care ai mai interactionat in alte vieti sau ai acel sentiment de deja vu, cum ca ai mai fost pe aici, ai mai trait evenimentele acestea, ai mai trecut prin astfel de situatii, desi nu poti spune clar cand si unde. Se leaga o relatie speciala cu vietile anterioare, de parca ceva invatat atunci te poate ajuta acum.

Horoscop oferit de www.acvaria.com