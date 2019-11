Horoscop 11 noiembrie 2019. Este o zi de succes în care toate ar trebui să-ți meargă ca pe roate!

Horoscop BERBEC - Conflictul care musteste in jurul tau are mari sanse sa se calmeze, datorita interventiei unei persoane cu mai multa experienta ce da dovada de un calm imperturbabil. Aceasta demonstreaza celor implicati in razboi ca nu agresivitatea, nici atacul, si nici nervii nu sunt calea de solutionare a problemei care a generat tensiune, ci toleranta si rabdarea. Tu le ai pe acestea in bagaj din belsug, deci ce-ar fi sa apelezi la ele chiar acum? Un ton scazut si diplomat nu poate primi ca replica o injuratura, ca atare fii tu cel care deschide primul calea spre negociere si impacare.



Horoscop TAUR - Este exact starea de bine pe care o asteptai, care te ajuta sa privesti lucrurile obiectiv si sa le asezi pe toate la locul potrivit. Este o zi a echilibrarilor, a impacarilor, a solutionarii oricaror situatii stresante sau cu mai multe directii de interpretare, tocmai pentru ca esti detasat de orice si analizezi orice situatie rational pe toate partile. Poate chiar e vremea unei decizii majore care are rolul de a clarifica o stare de lucruri incerta din viata ta, dar nu te grabi sa spui ultimul cuvant decat dupa ce esti sigur ca ai privit situatia din orice unghi posibil.



Horoscop GEMENI - Nu intotdeauna iubirea contine doar fluturasi si ingerasi roz plutind pe deasupra ta, ci mai vine si cu evenimente negative, ce nasc suferinte. Cam aceasta e atmosfera acestei zile si, de cate ori vine vorba de iubire, parca ai prefera sa nu existe… Riscul unui esec sentimental e mare, ori pentru ca te indragostesti de cine nu merita, ori pentru ca tu insuti esti gata sa dezamagesti un suflet care asteapta enorm de la tine. Ai grija cui iti oferi iubirea azi, dar, mai ales, cum te comporti cu persoana iubita, pentru ca esti gata-gata sa-i ranesti sufletul.



Horoscop RAC - Ai mari dubii daca sa dai curs invitatiei pe care ti-o face astazi un amic, de parca ai avea alte treburi de facut. Ar fi pacat sa ratezi o propunere care ar putea fi interesanta doar pentru ca te astepti la altceva. E posibil ca din directia la care stai concentrat cu urechile palnie sa nu soseasca azi vestea sau cererea mult visata, dar ceea ce ti se ofera in schimb sa fie un inlocuitor excelent, dar numai de tine depinde daca accepti sau nu. Daca ziua trece fara nimic nou, vei regreta ca ai dat cu piciorul la sansa oferita.



Horoscop LEU - Greu de spus daca nivelul la care ai ajuns te bucura sau se poate si mai bine, de parca ai avea parte de ambele fete ale unei situatii simultan. E ca si cum un succes se ridica pe insuccesul altuia sau o mare reusita are si un pret de platit, ca atare numai de starea ta de spirit depinde spre ce panta te indrepti: in sus sau in jos? Incearca sa nu lasi latura ta pesimista sa te copleseasca ci priveste mai intai partea buna a lucrurilor, fara sa te gandesti si la aspectul mai putin placut din spatele reusitei. Intotdeauna exista si reversul medaliei, dar nu-l cauta neaparat acum!

Vezi horoscopul saptamanii in acvaria.com



Horoscop FECIOARA - Este o zi de succes in care toate ar trebui sa-ti mearga ca pe roate! Ai sansa de a colabora cu oameni deosebiti, de a fi primit sub aripa protectoare a unei persoane importante sau de a invata o multime de lucruri interesante ce vor avea un rol major de acum inainte in viata ta, mai ales in plan profesional. Ti se umple inima de o pasiune noua, esti entuziasmat, plin de energie, dornic sa ajungi cat mai repede la telul pe care ti l-ai propus, iar evolutia rapida a lucrurilor te determina de depui si mai multa pasiune, ca sa ti se implineasca visul.



Horoscop BALANTA - Nu tine cont de suspiciunile celor din jur ori de cate ori le spui ca vrei sa faci un anumit lucru. Conteaza doar ceea ce vrei tu cu adevarat, ca atare porneste in directia aleasa fara sa te lasi oprit din mers de nimeni. Intotdeauna se vor gasi critici si carcotasi care vor comenta faptele sau deciziile tale, dar de data aceasta e in joc forta ta si poti trece peste orice animozitati cu brio. Nu stii ce resurse imense de energie si ambitie detii decat atunci cand depasesti cu succes astfel de afronturi. Dupa un astfel de succes, nimeni nu va mai spune despre tine ca esti sensibil, ci foarte puternic!



Horoscop SCORPION - O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra ta pentru a da curs acelei dorinte de schimbare. Poate nu pui imediat in practica schimbarea de sens, dar macar asezi lucrurile pas cu pas la locul potrivit astfel incat, la momentul potrivit, sa-i dai startul. Esti aproape de un moment decisiv, dar deocamdata informeaza-te!



Horoscop SAGETATOR - Profesia cere enorm de la tine, chiar si eforturi suplimentare, dar esti mult prea ambitios ca s-o lasi mai moale, chiar si cand esti extrem de obosit, tragi tare, dorind sa atingi un nivel superior in proiectele la care muncesti cu atata seriozitate. Sefii sunt cu ochii pe tine si, tocmai pentru ca e reputatia ta in joc, nu te opresti din elan! Poate mai e cale lunga pana la rezultatele finale si ar trebui sa-ti dramuiesti mai bine energia, deci nu exagera cu eforturile depuse. Daca vor vedea ca poti da atat, sefii sau clientii vor cere din ce in ce mai mult de la tine, iar tu esti acelasi!



Horoscop CAPRICORN - A sta singur acasa, tocmai azi, nu e cea mai buna solutie. Ai avea nevoie de compania unei persoane mature, a unui parinte, a unui frate mai mare, care sa te asculte si sa-ti povesteasca din experienta sa bogata. Nu-ti turna cenusa in cap daca nu e nimeni prin preajma sa te ajute, poate nu stii tu la usa cui sa bati. Gandeste-te cine ar fi cea mai potrivit persoana pentru a te sustine intr-un moment delicat, pentru ca exact prietenii pe care poate te-ai fi bazat sunt primii care dispar. Cauta cu mai mare atentie confidentul tau de suflet!



Horoscop VARSATOR - Ceva iti spune ca, in spatele unor aparente, s-ar mai afla si altceva, de aceea ar fi bine sa amani marile decizii pe altadata, ca sa te informezi mai bine. S-ar putea sa apara de undeva o informatie contradictorie care sa dea peste cap toate ideile anterioare, de aceea cel mai bine ar fi ori sa ceri detalii din mai multe surse, ca sa te convingi ca toate converg in aceeasi directie si nu se bat cap in cap, ori sa ai si un plan de rezerva oricand la indemana. Daca ai luat acum o decizie, s-ar putea sa descoperi, mai tarziu, ca exista si alta, poate si mai buna, deci ce-ar fi sa nu pui punct final inca?



Horoscop PESTI - Informatia gresita pe care ti-o trimite cu rea intentie un amic care nu merita increderea ta, te poate trimite pe o pista falsa, cu riscul de a consuma inutil timp si energie pentru ceva ce nu va ajunge acolo unde speri, afla din mai multe surse incotro te indrepti sau pe ce te bazezi, pentru ca ai pitea fi indus in eroare si vei regreta mai apoi ca nu ai fost mai atent la avertismente. Primesti suficiente semnale de alarma la tot pasul ca sa te pun pe ganduri cu privire la adevaratele intentii ale celui care te abureste acum cu tot felul de minciuni.





Horoscop oferit de www.acvaria.com