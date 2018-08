Horoscop 13 august 2018. Leii au nevoie de cineva care să îi asculte

Horoscop zilnic 13 august. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de luni.

Horoscop 13 august Berbec. Totul se întâmplă exact la timpul potrivit, de parcă cineva te-ar întreba pe tine dacă îţi convine acest ritm de evoluţie. Exact când ai nevoie de un lucru, el deja apare în calea ta, când visezi la o rezolvare, se iveşte şi ea din senin, şi totul face parte dintr-o sincronizare perfectă între ce ţi-e scris şi ce îţi doreşti tu mai mult de la viaţă. Inima ta e încântată, pentru că lucrurile se petrec exact ca în visele tale cele mai frumoase şi nu se poate să nu spui azi, cu mâna pe inimă, că eşti fericit! Simţi iubirea divină cum se varsă asupra ta, de vreme ce toate se petrec aşa cum ai tu nevoie!

Horoscop 13 august Taur. Te cramponezi prea mult de hopurile văzute sau nevăzute din calea ta, când ele pot fi trecute cu calm şi înţelepciune. Nu ai de ce să-ţi faci griji, deci nu te opri din mers din cauza banalelor hopuri, inerente în drumul oricui. Ai şi din ele ceva de învăţat, totul e să nu le amplifici mai mult decât e cazul. Primeşti de undeva o garanţie, o informaţie salvatoare sau doar un sentiment de linişte care te ajută să mergi mai departe, fără să-ţi mai baţi capul cu micile probleme de pe parcurs. Nici nu pot fi evitate, dar nici nu sunt imposibil de trecut, deci nu exagera gravitatea situaţiei!

Horoscop 13 august Gemeni. Te-ai decis să faci ordine în viaţa ta şi primul pas e să priveşti mult mai sincer relaţiile tale cu ceilalţi. Ai descoperit că ai în preajmă mulţi prieteni falşi, oameni care ţi se bagă pe sub piele apelând la tertipuri incorecte, şi bine faci că vrei să-i mai cerni! Mergi mai departe în acest proces de eliberare de minciună, dă-i afară din viaţa ta pe cei care doar profită de bunătatea ta, pentru că nu ai nevoie de ei. Chiar cu riscul de a rămâne doar cu o mână de prieteni alături, măcar aceştia sunt adevăraţi şi te poţi baza pe ei la nevoie. Restul sunt simple cunoştinţe de care te poţi lipsi chiar de azi!

Horoscop 13 august Rac. Ai tot amânat acest moment de frică să nu iei o decizie greşită, dar în cele din urmă trebuie să te hotărăşti să spui odată stop şi să închizi un capitol din care nu mai ai nimic de câştigat. E ca şi cum presimţeai că vine finalul unei etape dar, ca să nu pierzi tot ce ai construit până aici, ai tot tergiversat finalul şi ai sperat că mai poţi continua o vreme aşa. Iată că nu se mai poate trage de timp, ca atare trebuie să-ţi iei inima în dinţi şi să-ţi iei rămas bun, oricât de dificil ar fi finalul. Te vei elibera complet şi apoi vei putea să te gândeşti la altă direcţie.

Horoscop 13 august Leu. Ai nevoie de cineva lângă inima ta care să te asculte, să te aline, să-ţi abată gândurile de la o problemă care te macină. Există o astfel de persoană, cineva născut în zodie de apă care are efect e balsam asupra ta. Te linişteşte cu vocea sa calmă, te mângâie cu vorbe bune, te învăluie cu iubire necondiţionată şi pură. Nimeni nu-ţi inspiră această pace fantastică, atât la exterior, cât şi la interior, deci când stai în preajma sa, parcă te-ai afla lângă o apă lină. Ajunge doar s-o asculţi sau s-o priveşti şi te calmezi ca prin farmec!

Horoscop 13 august fecioara. Nu te poţi detaşa de o situaţie care încă te deranjează, dar azi apare o soluţie care te-ar putea ajuta să scapi de această obsesie. Iartă, uită, închide acel capitol odată pentru totdeauna deoarece nu mai are nimic bun de oferit în viaţa ta, dar numai de tine depinde cât de deschis eşti la iertare! Situaţia prin care treci azi exact asta îţi dă ocazia: de a te vindeca de o amintire sau o vină pe care o duci după tine, de a o rupe cu trecutul, de a întinde o mână spre împăcare, chiar dacă orgoliul nu te lasă să le accepţi atât de uşor, dar merită s-o faci!

Horoscop 13 august Balanța. Veştile care sosesc de departe te irită, pentru că nu auzi ceea ce ai fi dorit să auzi. Apar veşti despre conflicte, divorţuri, neînţelegeri, certuri între oameni, iar unele dintre acele subiecte intens dezbătute pot avea urmări şi asupra ta, tocmai de aceea devii şi tu foarte repede un pachet de nervi. Inclusiv deplasările în plan geografic sunt motive de stres, ca atare să nu te miri că orice drum pe care-l faci e înţesat de belele, de conflicte la tot pasul, de nervi descătuşaţi în trafic. E firească starea de tensiune la atmosfera acestei zile, dar încearcă s-o ţii sub control.

Horoscop 13 august Scorpion. Nu pune la suflet un mic hop absolut firesc în drumul tău către succes şi nu te lăsa doborât de el. Ai multe de învăţat şi din astfel de situaţii chiar dacă nu sunt aşa cum doreai. Ai răbdare, stai pe loc şi descoperă ce ai de învăţat din această lecţie şi după aceea treci mai departe. Nu sări peste acest hop fără să te gândeşti ce are el de transmis, ca şi cum n-ar însemna nimic, pentru că, mai devreme sau mai târziu, vei fi întors din drum tot la această etapă. Mai bine chibzuieşti profund acum, decât să mai faci şi altădată vreun ocol pe aici. Nu sări peste această lecţie ca şi cum n-ar fi existat!

Horoscop 13 august Săgetător. Dacă trebuie să participi într-o competiţie sau eşti implicat într-o situaţie conflictuală, nu vei fi în cea mai bună formă pentru luptă, pentru că eşti mult mai sensibil azi. Luptă-te cu stările contradictorii care se cuibăresc azi în inima ta, deoarece ai nevoie să fii liniştit, relaxat, nicidecum stresat şi încărcat de atâtea emoţii negative. Eşti în faţa unui moment tensionat care naşte un fel de trac în interiorul tău pentru că nu ştii foarte sigur nici ce te aşteaptă şi nici cum vei face faţă acelei provocări, de aceea stai ca pe ghimpi în aşteptarea primei înfăţişări.

Horoscop 13 august Capricorn. Prea cari după tine un bagaj imens de amintiri care nu-ţi fac bine, te raportezi prea mult la cele întâmplate cândva, din care deja ţi-ai învăţat lecţia, deci ar fi timpul să te debarasezi de povară şi să te concentrezi asupra prezentului. Ce a fost a fost, nu te mai întoarce acolo, ci eliberează-te de acest balast emoţional care nu-şi mai are rostul. Din păcate ai în preajmă oameni care, fac ce fac, şi tot acolo în trecut te trag, deci ar trebui să îi ţii mai întâi pe ei la distanţă dacă vrei să te detaşezi de ceea ce nu-ţi mai face plăcere. De tine depinde să închizi acel capitol care nu te onorează!

Horoscop 13 august Vărsător. Eşti blocat într-un punct mort de câteva zile şi tot nu-i dai de capăt, de aceea trebuie să ştii la cine să apelezi la nevoie ca să te scoată din impas. Există cineva care deţine azi cheia problemei tale, totul e să laşi jena deoparte şi să întrebi. Nu e nicio ruşine să nu ştii cum să rezolvi uneori câte o problemă complicată, deoarece aşa se învaţă: din greşeli, luându-ţi inima în dinţi să te informezi de la cei cu mai multă experienţă. Dacă te încăpăţânezi să le faci pe toate singur, s-ar putea să nu ieşi prea uşor din impas, deci cere ajutorul!

Horoscop 13 august Pești. Chiar dacă nu primeşti răspunsurile potrivite atunci când ai dori tu, trebuie să ai răbdare pentru că ele vin totuşi odată şi-odată. Tu deocamdată cere de sus ghidarea potrivită şi apoi aşteaptă, pentru că nu pot veni soluţiile exact atunci când vrei tu, trebuie să îţi educi răbdarea şi să faci pace cu timpul care trece în ritmul lui firesc. Aşteptarea are şi ea un rost, pentru că pe parcursul trecerii zilelor sau săptămânilor până la atingerea acelui scop, mai ai multe de descoperit, de aflat, de învăţat, deci timpul nu trece în zadar, ci ca o acumulare de capital şi experienţă.

Horoscop oferit de acvaria.com