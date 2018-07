Horoscop 13 iulie. Pestii vor avea o zi fericita, in care sunt inconjurati numai de semne de afectiune, de prietenie, de simpatie

Horoscop 13 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri.

Horoscop 13 iulie BERBEC - Cu banii potriviti la dispozitie, esti pregatit pentru un proiect de anvergura ce va consuma si resurse financiare masive, dar si o cantitate uriasa de energie din partea ta. Esti suficient de bine motivat sa te apuci de treaba, deoarece detii tot ce trebuie pentru a lua startul acum si a face pasi mari spre tinta visata. Entuziasmul e la cote maxime, esti pregatit pentru tot ce va urma si, cat timp aceasta siguranta de sine se mentine pe un nivel ridicat, vei evolua repede si bine spre scopul cel mare. Ca e o afacere aflata la start sau o investitie de zile mari, esti increzator in ceea ce faci pentru a-ti vedea visul cu ochii foarte repede.



Horoscop 13 iulie TAUR - Atmosfera este tonica si pozitiva in casa ta, de parca fiecare membru al familiei participa trup si suflet la un eveniment fericit din care toti au ceva de castigat. Vestile bune legate de viata de familie anima relatiile dintre cei ai casei si va fac pe toti mai veseli si mai implicati. Se prefigureaza vremuri mult mai bune la orizont, ceea ce va face pe toti foarte motivati sa ajungeti mai repede la implinirea acestor vise frumoase. Tot ce vine din afara casei va face fericiti, dar si evenimentele generate de tine, alaturi de cei din familie, merita transmise mai departe, pentru ca-i vor bucura si pe cei dragi din alte parti ale lumii.



Horoscop 13 iulie GEMENI - Nu te multumi cu sensul in care mergi acum, ci cauta in continuare alte variante pentru a ajunge acolo unde doresti. Nu exista o singura cale spre succes, de aceea e bine sa ai si cateva planuri de rezerva in caz ca varianta initiala pica. Nu e nimic daca un proiect s-a impotmolit, lasa sa treaca o zi si ia-o maine de la capat sau tot de unde ai ramas, dar privind dintr-o alta perspectiva. Nimic nu e un capat de drum, ci doar cere o alta viziune asupra evenimentelor, ca atare scormoneste imediat prin memorie pentru a scoate la lumina alta idee, alta solutie, alta optiune. Sigur ai tu mai multe la dispozitie!



Horoscop 13 iulie RAC - Nu te simti bine intr-un mediu in care planeaza o stare de tensiune. Parca ai nimeri printre straini, desi sunt persoane cu care ai ceva de impartit, fie in plan familial, fie in plan profesional. Pentru ca ei intre ei nu se inteleg deloc, nici tu nu iti gasesti locul printre acestia. Poate chiar prezenta ta va fi cheia problemei, pentru ca devii liantul central care apropie taberele adverse ca sa faca iar pace, deci nu te retrage din acest mediu. Dimpotriva, intra cu inima deschisa si cu multa toleranta fata de toanele lor, pentru ca tocmai tu ii poti readuce la masa tratativelor in mod fericit pentru a restabili armonia.



Horoscop 13 iulie LEU - E timpul sa iei o decizie destul de transanta, dar care nu are nimic negativ sau riscant in ea, ci dimpotriva, e solutia optima pentru problema in care te afli. E nevoie de curajul de a spune lucrurilor pe nume, de a trasa o directie, de a spune foarte limpede ce vrei sa faci, ca sa nu cari dupa tine, la nesfarsit, o stare de lucruri incerta. Ai curajul sa lasi in urma balastul de care nu mai ai nevoie si sa-ti trasezi un alt sens, mai drept si mai clar inaintea ochilor. Nu te mai crampona de tot ce a fost, iarta, uita, inchide acel capitol si deschide o alta poarta!



Horoscop 13 iulie FECIOARA - Ramai lucid si lasa doar ratiunea sa analizeze situatia in care te afli, pentru ca ai mintea limpede si poti gasi mai usor solutii. Daca decizia ta inseamna a renunta la ceva pentru a porni pe alta cale, fii sigur ca e o idee inspirata si ca asta trebuie sa faci, ca atare nu te teme sa spui adio, sa lasi in urma o etapa, sa-ti iei ramas bun de la o stare de lucruri sau de la oameni care au insemnat ceva pentru tine in trecut. Nimic nu e vesnic, ci mai vin astfel de momente cand un final de capitol este de-a dreptul necesar pentru a te detasa de cele intamplate si a porni pe alt drum. Ai curaj sa alegi noua cale, fara sa regreti!



Horoscop 13 iulie BALANTA - Este o zi generoasa in roade minunate, de parca orice interactiune cu cei din jur se soldeaza cu o anumita rasplata. Dai de oameni care au ceva de oferit si de impartasit, nu numai de primit de la tine, incat e o reala placere sa va oferiti unii altora darurile pe care fiecare le detine. Simti ca ziua se incheie cu un puternic sentiment de bogatie, de prosperitate de parca tot ce ai primit cu drag de la ceilalti a construit o adevarata zestre personala pe care te vei putea baza de acum inainte. Ai primit vesti bune, informatii folositoare, sfaturi benefice, stimulente pozitive, solutii practice la ceea ce te preocupa si cand faci inventarul tuturor acestor daruri, ai motive de reala fericire, spunand: oo, cate am!



Horoscop 13 iulie SCORPION - Priveste un pic in adancul sufletului tau si ai sa descoperi ca nu ai nici un motiv de ingrijorare. Intuitia iti sopteste ca totul va fi bine, ca toate temerile tale din acest moment sunt nejustificate si trebuie sa le risipesti, incetul cu incetul. Esti in deplina siguranta in ceea ce faci, si ceea ce iti mai da uneori ghes vine din afara, sunt influentele negative care mai provin de la cei care nu sunt in stare de nimic altceva decat de judecati, critici, obstacole. Nu au nimic cu tine personal, e modul lor de a-si arata propria neputinta, dar tu esti bine pregatit, gata sa faci fata celor mai mari provocari. Ai toate resursele in interior, deci scoate-le la lumina si… la treaba!



Horoscop 13 iulie SAGETATOR - Tu poti fi azi motorul principal al unui proiect de proportii, la care vor adera si altii cu mult entuziasm. Totul depinde de cum luati startul, de aceea trebuie sa fii convingator, energic, apeland la toate argumentele pe care le ai pentru a demonstra si celor din jur ca merita sa ti se alature. Se vede cat de multa pasiune investesti in acest proiect si vei primi si din partea celorlalti participanti suficiente semnale de incredere si de sustinere, care te vor stimula sa mergi mai departe. Nu esti singur in acest mare scop, deci uniti-va fortele cu totii!



Horoscop 13 iulie CAPRICORN - Actiunea la care iti aduci contributia are si o fata nevazuta care va iesi intr-o zi la iveala. Tu stii ca exista, dar preferi sa o pastrezi departe de ochii lumii, ca nu cumva sa-ti taie elanul care te cuprinde acum. Fii discret in privinta aspectelor negative, ca nu cumva sa le descopere si altii si sa se foloseasca de ele pentru a-ti strica tie cheful. Vei recunoaste public ceea ce acum tii ascuns, abia dupa ce vei ajunge la rezultatele visate. Sigur ca la orice succes exista si un pret de platit, dar nu spune inca nimanui care este, ca sa nu influenteze finalul.



Horoscop 13 iulie VARSATOR - O vorba aruncata te raneste profund, dar, inainte de a-l cataloga ca cel mai mare dusman pe cel care ti-a spus-o verde-n fata, mai bine te-ai gandi la mesajul pe care ti-l transmite. Chiar daca nu suna chiar asa cum ti-ar placea, chiar daca are la baza o critica sau o mustrare, chibzuieste asupra cuvintelor sale, pentru ca s-ar putea sa aiba dreptate. Iti spune unde ai gresit, te trage de maneca sa nu mergi mai departe intr-un sens care nu are nimic bun de oferit, deci, daca unii iti spun nu cu incapatanare, intreaba-te daca nu cumva refuzul lor e in beneficiul tau, de fapt.



Horoscop 13 iulie PESTI - Iubirea si tot ce e legat de ea detin azi rolul principal in viata ta. Aici se deruleaza cele mai frumoase si mai palpitante episoade, la care participi cu inima deschisa. Se poate vorbi de o zi fericita, in care esti inconjurat numai de semne de afectiune, de prietenie, de simpatie. Daca nu exista cineva drag inca in inima ta, fii atent la oamenii care apar in cale, pentru ca sansa de a cunoaste pe cineva interesant e mai mare ca oricand! Pregateste-te sa te indragostesti, sa cunosti omul sortit tie, sau, daca toate au mers deja in directia aceasta, sa spui da unei cereri in casatorie.





Horoscop oferit de www.acvaria.com