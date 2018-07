Horoscop 13 iulie. Sagetatorii vor fi motorul principal al unui proiect de proportii

Horoscop 13 iulie BERBEC: Cu banii potriviti la dispozitie, esti pregatit pentru un proiect de anvergura ce va consuma si resurse financiare masive, dar si o cantitate uriasa de energie. Dar merita!

Horoscop 13 iulie TAUR: Atmosfera este tonica si pozitiva in casa ta, de parca fiecare membru al familiei participa trup si suflet la un eveniment fericit din care toti au ceva de castigat.

Horoscop 13 iulie GEMENI: Nu te multumi cu sensul in care mergi acum, ci cauta in continuare alte variante pentru a ajunge acolo unde doresti. Nu exista o singura cale spre succes.

Horoscop 13 iulie RAC: Parca ai nimeri printre straini, desi sunt in preajma si persoane cu care ai ceva de impartit, fie in plan familial, fie in plan profesional. Nu-ti gasesti locul printre ei.

Horoscop 13 iulie LEU: E timpul sa iei o decizie transanta, dar care nu contine nimic negativ sau riscant in ea, ci dimpotriva, e solutia optima pentru problema in care te afli. Ori, ori?

Horoscop 13 iulie FECIOARA: Ramai lucid si lasa ratiunea sa analizeze situatia care te framanta, pentru ca numai cu mintea limpede poti gasi mai usor solutii. Ai curaj sa alegi noua cale.

Horoscop 13 iulie BALANTA: Dai de oameni care au ceva de oferit si de impartasit. Este o zi generoasa in roade minunate, de parca orice interactiune cu lumea aduce o rasplata.

Horoscop 13 iulie SCORPION: Priveste un pic in adancul sufletului tau si ai sa descoperi ca nu ai nici un motiv de ingrijorare. Intuitia iti sopteste ca totul va fi bine.

Horoscop 13 iulie SAGETATOR: Tu poti fi motorul principal al unui proiect de proportii, la care vor adera si altii cu entuziasm. Totul depinde de cum luati startul acum.

Horoscop 13 iulie CAPRICORN: Fii discret in privinta aspectelor negative pe care incerci sa le ascunzi, ca nu cumva sa le descopere si altii si sa se foloseasca de ele cumva.



Horoscop 13 iulie VARSATOR: O vorba aruncata aiurea te raneste profound. Mai bine te-ai gandi la mesajul pe care ti-l transmite. Chiar daca nu-ti place cuma suna, poate dreptate.

Horoscop 13 iulie PESTI: Iubirea joaca azi rol principal in viata ta. Se poate vorbi de o zi fericita, in care esti inconjurat numai de semne de afectiune, de prietenie, de simpatie.



