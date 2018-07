Horoscop 14 iulie. Pestii fac echipa buna cu un prieten apropiat

Horoscop 14 iulie BERBEC - Ti-e putin teama sa spui lumii ce simti, ca nu cumva sa arate ca ai si tu o latura sensibila pe care de cele mai multe ori o disimulezi in spatele unei masti rationale. De data aceasta consideri ca a-ti dezveli latura fragila ar fi un semn de slabiciune din partea ta, de aceea preferi sa stai cuminte in banca ta, aproape nevazut de nimeni, ca nu cumva sa-ti strici reputatia de om atotputernic. Dar sunt totusi momente cand sensibilitatea trebuie sa iasa la iveala, ca atare vezi daca merita sa o cenzurezi continuu sau s-o mai lasi, uneori, sa se manifeste.



Horoscop 14 iulie TAUR - Ai parte si de veselie si de suparare in acelasi loc, de parca s-ar fi adunat in preajma ta si o serie de amici pusi pe distractie, dar si unii cu tot felul de probleme care simt nevoia sa discute cu tine. Poate e norocul lor ca esti tu de fata, pentru ca ai un tonus pozitiv si vei reusi sa ridici moralul celor posomorati, fara sa te molipsesti de tristetea de pe chipul lor, reusind sa te integrezi perfect in grupul cel vesel. Poate ai un dar aparte de a readuce zambetul pe chipul celor pesimisti si a tine, totodata, companie cu entuziasm si veselie, celor care au ceva excelent de sarbatorit. Esti la mijloc intre cele doua tabere, reusind sa ramai optimist si entuziast, indiferent de discutiile care se leaga.



Horoscop 14 iulie GEMENI - Energia pe care o investesti cu entuziasm in proiectul in desfasurare va avea rezultate excelente, deci merita sa continui in acelasi ritm, pentru ca nu mai e mult pana la rezultate. Ai convingerea ca totul va iesi excelent datorita acestei implicari totale, si daca mai ai si norocul de a gasi tovarasii potriviti, la fel de implicati, de motivati si de dornici de succes, finalul nu e departe! Nu te opri din elan, e directia cea buna, ca atare merita sa investesti tot ce ai mai bun in tine, caci ambitia de acum va genera dorinta de a trece la un nivel superior, poate si mai atractiv decat cel actual. Insista, totul evolueaza perfect spre telul tau cel mare!



Horoscop 14 iulie RAC - Nu reusesti sa te integrezi in atmosfera pozitiva din jurul tau, de parca n-ai prea fi in apele tale. Ceilalti sarbatoresc un eveniment frumos, dar tu nu-ti gasesti locul printre ei. Poate starea ta fizica nu e la cote maxime sau nu ai jucat un rol concret in succesul cu care se lauda ceilalti si prea vrei sa te lauzi cu ceva la care nu ai participat asa cum ar fi trebuit. Daca ceilalti te invita sa te alaturi lor, fa-o, pentru ca te vei molipsi de buna dispozitie, ceea ce va deveni motivatia perfecta pentru a te apuca de ceva nou!



Horoscop 14 iulie LEU - Azi te poti trezi in fata unor situatii neprevazute care strica complet un plan facut in cele mai mici detalii. Daca trebuia sa te intalnesti cu cineva, primesti un telefon in ultima clipa ce contramandeaza intalnirea. Daca trebuia sa pleci intr-o calatorie, te trezesti in fata unei surprize ce nu te mai lasa sa ajungi la destinatie conform planurilor. Nu primesti variante de rezerva in schimb, ca atare pare sa fie o zi in care nu-ti ies treburile, ci trebuie sa renunti la ceea ce doreai sa faci initial.



Horoscop 14 iulie FECIOARA - Viata nu e echitabila niciodata, ca atare, daca tu esti acum pe val si urci spre victorie, altul, alaturi de tine, sufera o mare pierdere. Orice meci are un invins si un invingator. Orice joc are castig si pierdere. Acum tu bucura-te ca esti cel norocos care culege laurii victoriei, deci nu pune la suflet esecul celui de langa tine. Asta e, roata norocului se invarte intruna… Alta data tu erai cel invins care isi plangea esecul in timp ce altul jubila, dar acum ai revenit acolo unde iti era locul: in varf. Incarca-te de acest sentiment minunat al victoriei, si nu te mai gandi ca altul plateste un pret pentru reusita ta. N-ai platit si tu de atatea ori inainte?



Horoscop 14 iulie BALANTA - Nu pune la suflet vestile neplacute care ajung azi la urechile tale, ci incearca sa privesti totul cu o atitudine rece, logica, in care pui accent doar pe ceea ce transmite ratiunea. A trata o situatie doar prin prisma sentimentelor, nu e cea mai buna solutie pentru tine, despre care toata lumea stie cat de lucid poti ramane chiar si in cele mai sensibile momente. Reusesti sa privesti totul obiectiv, matur, sobru, si sa iei o decizie pe care o vei expune cu maturitate. Cine vrea sa te asculte, face bine, chiar daca nu e intru totul de acord cu concluzia ta strict rationala.



Horoscop 14 iulie SCORPION - Nu te crampona de scopul pe care ti l-ai ales, ci, odata propus, lasa-ti visul sa curga cum vrea el, fara sa controlezi neaparat evolutia acestuia. Gata, ai emis dorinta in univers, acum relaxeaza-te si lasa-te purtat de curentul care te va duce exact acolo unde e mai bine pentru tine. Cu cat incerci sa ghidezi tu torentul acesta de idei si de evenimente, cu atat ocolesti mai mult tinta finala, pentru ca este un rau care curge asa cum vrea el spre destinatie, deci lasa deoparte dorinta ta fantastica de a da ordine, de a organiza si de a programa totul in detaliu. Vine si succesul, dar nu cand vrei tu, si nici cum vrei tu!



Horoscop 14 iulie SAGETATOR - Esti cam sensibil din punct de vedere emotional si, la o stare deja fragila, orice cuvant cu tenta negativa are efecte si mai mari asupra ta. De fapt, esti atat de sensibil, incat chiar si cel mai mic afront te doare, orice aspect ciudat te ingrijoreaza, si totul din cauza unui psihic fragil si pesimist. Elibereaza-te de aceste stari neplacute, deci, daca vrei sa te linistesti si sa te eliberezi de povara din suflet, primul pas ar fi sa iesi din mediile incarcate negativ. Daca la problemele tale mai vin si ei cu ale lor, fii sigur ca ziua va fi ratata.



Horoscop 14 iulie CAPRICORN - Ai impresia ca nimic nu merge, dar daca ai fi mai atent, ti-ai da seama ca problema nu e la tine, ci la anturajul nepotrivit in care ai nimerit. Te-ai inconjurat de oameni tristi, impovarati de probleme care discuta pe un ton sumbru, fara sa se poata agata de nimic bun din preajma lor. Degeaba gandesti tu pozitiv daca ceilalti te monopolizeaza cu ale lor, deci ori pleci din aceste medii cat mai repede, ori incerci sa le insufli tu lor un dram de bucurie. Poate te vor asculta.



Horoscop 14 iulie VARSATOR - E o placere sa-ti revezi azi rudele mai in varsta, de la care afli o multime de lucruri interesante. Parintii au sfaturi bune de dat, deci nu-i ignora si nici nu considera vorbele lor drept o cicaleala, pentru ca va veni o zi cand te vei folosi de cele auzite azi de la ei. Cand vei fi parinte, vei transmite si tu mai departe aceste invataturi ca atare tine-le bine minte si transforma-le in principii sanatoase de viata. Prezenta ta face bine celor dragi tie, aflati deja la varste onorabile, de aceea ar fi bine sa le faci o vizita sau sa le dai un semn de viata.



Horoscop 14 iulie PESTI - Faci echipa buna cu un prieten apropiat, dar de data aceasta tu reprezinti latura rationala a acestui tandem iar celalalt e jumatatea ta emotionala. De obicei rolurile sunt exact invers, dar esti persoana cea mai potrivita pentru a analiza lucrurile corect pe toate fetele, pentru a lua decizii clare si ferme, pentru a intelege situatia la justa valoare, fara influente emotionale, asa cum ar face celalalt. Va completati perfect unul pe altul si ar merita sa folositi aceasta compatibilitate pe cat mai multe planuri.





