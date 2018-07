Horoscop 14 iulie. Racii nu reusesc sa se integreze in atmosfera pozitiva din jurul lor

Horoscop 14 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de sambata.

Horoscop 14 iulie BERBEC: Ti-e teama sa spui lumii ce simti, ca nu cumva sa arate ca ai si tu o latura sensibila pe care de cele mai multe ori o disimulezi in spatele unei masti de erou curajos.

Horoscop 14 iulie TAUR: Ai parte si de veselie si de suparare in acelasi loc, de parca s-ar fi adunat in preajma ta si amici pusi pe distractie, dar si unii care se tot vaita de problemele lor.

Horoscop 14 iulie GEMENI: Energia pe care o investesti in proiectul in desfasurare va da roade excelente, deci merita sa continui in acelasi ritm, pentru ca nu mai e mult pana la capat.

Horoscop 14 iulie RAC: Nu reusesti sa te integrezi in atmosfera pozitiva din jurul tau, de parca n-ai fi in apele tale. Ceilalti sarbatoresc un eveniment frumos, dar tu nu-ti gasesti locul printre ei.

Horoscop 14 iulie LEU: Pare sa fie o zi in care nu-ti ies treburile conform planurilor. Te poti trezi in fata unor situatii neprevazute care strica un proiect ptegatit in cele mai mici detalii.

Horoscop 14 iulie FECIOARA: Orice meci are un invins si un invingator. Orice joc are castig si pierdere. Azi bucura-te ca tu esti cel norocos care culege laurii victoriei, deci nu pune la suflet esecul altuia.

Horoscop 14 iulie BALANTA: Reusesti sa privesti totul obiectiv si sa iei o decizie pe care o expui cu maturitate. Cine vrea sa te asculte, face bine, chiar daca nu e intru totul de acord.

Horoscop 14 iulie SCORPION: Nu te crampona de scopul ales, ci, odata propus, lasa-ti visul sa curga cum vrea, fara sa controlezi neaparat evolutia acestuia. Vine si succesul, dar nu cand vrei tu.

Horoscop 14 iulie SAGETATOR: Esti sensibil din punct de vedere emotional si, la o stare deja fragila, orice cuvant cu tenta negativa are efecte si mai mari asupra ta.

Horoscop 14 iulie CAPRICORN: Ai impresia ca nimic nu merge, dar daca ai fi mai atent, ti-ai da seama ca problema nu e la tine, ci la anturajul nepotrivit in care ai nimerit.

Horoscop 14 iulie VARSATOR: Parintii au sfaturi bune de dat, deci nu-i ignora si nici nu considera vorbele lor drept o cicaleala, pentru ca va veni o zi cand te vei folosi de cele auzite azi de la ei.

Horoscop 14 iulie PESTI: Faci echipa buna cu un prieten, dar de data aceasta tu reprezinti latura rationala a acestui tandem iar celalalt - jumatatea emotionala. De obicei rolurile sunt invers.



