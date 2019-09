Horoscop 16 septembrie 2019. Eşti în faţa unui proiect nou ce te entuziasmează la maximum

Horoscop Berbec. Tu deţii şi conducerea, şi controlul unei acţiuni foarte îndrăzneţe, şi îţi place grozav această postură! Au libertate totală de decizie şi de mişcare, şi te foloseşti din plin de acest avantaj. Când ai asemenea instrumente puternice la dispoziţie, ai curaj să ţinteşti sus, cât mai departe, pentru că drumurile îţi sunt deschise spre succes total. A sosit momentul să-ţi demonstrezi calităţile, atuurile, deci ia taurul de coarne şi fă un pas în faţă ca să arăţi ce ştii. Orice competiţie în care ai un cuvânt de spus, şi nu eşti un simplu pion pe tabla de şah, te poate avea printre învingători, deoarece dai dovadă de încredere deplină în forţele proprii şi faci tot ce poţi pentru reuşita maximă.

Horoscop Taur. Tu eşti reprezentantul de seamă al luptei pentru justiţie şi vei îmbrăca haina de judecător, gata să scoţi la iveală adevărul gol-goluţ. Deşi ai mulţi adversari combativi, intuiţia ta îţi spune că lupta lor nu e corectă, că se folosesc de mijloace neadecvate situaţiei de faţă şi, înainte de a duce mai departe acest conflict, caută să le descoperi adevăratele intenţii. Capacitatea ta de a săpa după adevăr se va solda cu un succes deplin în faţa rivalilor, deci nu te lăsa până nu obţii victoria cu orice preţ, cu atât mai mult că tu lucrezi numai cu instrumente legale, juste, cinstite. Cel vinovat va fi scos la iveală şi va plăti.

Horoscop Gemeni. Eşti în faţa unui proiect nou ce te entuziasmează la maximum, de aceea investeşti toate resursele tale de inspiraţie şi de creativitate doar în această direcţie. La asemenea investiţie de energie, e şi normal să apară repede şi rezultatele foarte bune, ca atare te implici trup şi suflet şi măreşti pasul, pe cât posibil, ca să primeşti deja laudele visate. Poate fi vorba şi de o şansă rară de afirmare în faţa unor persoane care, de acum înainte, te pot privi cu alţi ochi, vorbind despre tine în termeni elogioşi. Meriţi felicitări pentru ceea ce faci!

Horoscop Rac. Diferenţa de vârstă nu e un impediment în cazul unui dialog profitabil de ambele tabere, pentru că şi cel matur, şi cel tânăr are ceva de câştigat din discuţia care se naşte. Cel mai în vârstă va împărtăşi din experienţa sa bogată de viaţă iar cel tânăr va asculta cu respect şi luare aminte. Dar şi cel încă mic are ceva de transmis celui la mare distanţă de ani, pentru că are acces la domenii în care cel bătrân îşi prinde urechile, deci schimbul de idei este reciproc avantajos.

Horoscop Leu. Gândeşte-te bine ce instrumente trebuie să foloseşti pentru a-ţi atinge scopul pe care îl ai acum în minte. Nu ajunge doar energia pe care o pui în joc, ci e nevoie de o strategie foarte elaborată, cu principii precise, cu parteneriate bine definite, poate chiar un regulament foarte strict care să te ducă la succesul visat. Dacă ai ales calea respectivă, nu te abate de la ea, chiar dacă tentaţii vor fi multe, şi foloseşte-te de toate instrumentele la care ai acces pentru a-ţi atinge obiectivul. Aşa cere politica acestei acţiuni: să accepţi şi situaţii care nu-ţi plac, să admiţi şi reguli care nu-ţi convin, să faci pact şi cu oamenii pe care-i deteşti, pentru că scopul scuză mijloacele.

Horoscop Fecioara. Când unul se ridică, altul coboară şi aceasta va fi şi tendinţa acţiunilor de pe parcursul acestei zile. Numai de tine depinde din ce tabără vei face parte, deoarece poţi trece prin situaţii din ambele sensuri: şi în sus, şi în jos. Dacă tu faci parte dintre favoriţii acestei zile, încearcă să nu te gândeşti la ce simte învinsul, ci bucură-te cu toată inima de succesul tău. Altul nu ar avea aceeaşi compasiune pentru tine dacă, din nefericire, ai fi tu în talerul celălalt al balanţei, ca atare abordează o atitudine uşor egoistă şi profită de şansa ta!

Horoscop Balanța. Eşti într-un moment ceva mai comod în care nu ai chef de nimic obositor, de aceea refuzi orice invitaţie de a participa la o activitate solicitantă. Păcat, ratezi nişte rezultate demne de laudă! Ba chiar atunci când ai mai puţină tragere de inimă către ceva, roadele pot fi şi mai bune, tocmai pentru că ţi-ai pus ambiţia la contribuţie şi ai depăşit lenea iniţială. Orice ţi s-ar cere şi, din lene, spui nu, s-ar putea să fie exact ceea ce ţi-ar fi oferit cele mai mari motive de satisfacţie, deci ce-ar fi să lupţi cu această confortabilă comoditate care te copleşeşte? Ridică-te şi luptă!

Horoscop Scorpion. Ca să remediezi o problemă pe care o tot cari după tine de ceva vreme, ar trebui să te întorci cumva direct la sursa care a generat situaţia. Azi ai ocazia de a te întoarce înapoi, la primul pas al acelei acţiuni care nu pare să mai evolueze. E şansa ta de a repara decizia luată atunci, la start şi o mai iei o dată de la capăt. Fii mulţumit că ai această şansă, căci nu întotdeauna ţi se oferă prilejul de a reporni totul încă o dată. Dacă prima oară nu a mers bine, acum lucrurile ar putea cunoaşte alt elan, alt sens, alţi sorţi de izbândă, ca atare nu ezita să te întorci de unde ai plecat cândva.

Horoscop Săgetător. Visezi să deţii puterea absolută, dar nu te îmbăta cu apă rece! Nu tot ce ţi se pare ţie că e de succes, chiar este, ca atare fii mai realist când îţi propui un scop măreţ. Cântăreşte-ţi bine forţele, ca nu cumva să ţi se pară doar că deţii toate resursele şi, când vei da piept cu marea provocare, să descoperi că a fost doar o impresie falsă. E bine să ai maximă încredere în tine însuţi, aşa este, dar nu te privi într-o aură infailibilă, invincibilă, de super-erou: om eşti şi tu, cu limitele tale deci poţi face şi tu erori. Iluzia puterii e cel mai periculos lucru căruia îi poţi pica victimă. Vezi exact cât poţi, ce poţi, pentru a nu alerga după o himeră pe care n-o poţi atinge.

Horoscop Capricorn. Dacă nu pui mâna chiar acum pe şansa care ţi se oferă, vei regreta mai apoi că ţi-ai tăiat singur elanul care te-a cuprins iniţial. E o chestiune de noroc, mâine nu va mai trece pe aici. Poate ţi-e frică să încerci, să rişti, să profiţi de ocazie, dar dacă îţi reprimi dorinţa, nu vei mai avea parte de aceleaşi auspicii norocoase altădată. Trebuie să fii pe fază, spontan în reacţii şi răspunsuri, să nu ceri timp de gândire şi nici să cauţi scuze din comoditate, deoarece e un moment unic ce trebuie folosit pe loc. Te vei felicita singur că ai fost atât de iute când ai spus da, ca atare ia taurul de coarne şi profită de rarisima – sau chiar unica – ocazie care se iveşte.

Horoscop Vărsător. Nu face din ţânţar armăsar, altfel tot tu îţi strici ziua! Lasă stresul deoparte şi nu te mai enerva la orice fleac. Motive de iritare vei avea tot timpul, dar numai tu le dai mai multă atenţie decât ar merita. Azi dai piept cu o serie de nimicuri care te scot, de-a dreptul, din sărite, dar dacă reuşeşti să le tratezi cu indiferenţă, vei trece mult mai repede peste ele. Tu eşti cel care le faci să pară mai importante sau mai grave decât sunt, pentru că cea mai bună soluţie, în asemenea situaţie, ar fi să nici nu le bagi în seamă, dar e greu de crezut că vei reuşi să nici nu le observi.

Horoscop Pești. Cu cât stai şi te gândeşti mai mult la o problemă, cu atât descoperi mai multe motive de îngrijorare. Nu privi totul doar din prisma greutăţilor sau probelor prin care treci pentru a depăşi acest impas, ci priveşte cu luciditate şi înţelepciune, ca să vezi ce ai de învăţat din asta. Îţi faci griji fără motiv, ţi se pare mult prea greu pentru nivelul tău actual, dar dacă te-ai detaşa un pic de aşa zisa gravitate a situaţiei, ai vedea că nu e nici grav, nici rău, nici dificil de rezolvat. Dacă priveşti totul cu teamă şi cu pesimism, e şi normal să nu vezi în jur decât hopuri, dar dacă ai analiza la rece, ca şi cum nu ai fi tu implicat, ai descoperi repede căi de ieşire.

Horoscop oferit de acvaria.com