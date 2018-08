Horoscop 17 august 2018. Fecioarele transforma tot intr-un succes deplin

Horoscop zilnic 17 august. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri.

HOROSCOP 17 AUGUST LEU Nu te lasa controlat de cel care ti se infiltreaza astazi in preajma, deoarece intentiile sale nu sunt deloc pozitive. Urmareste el ceva, si nu e deloc in beneficiul tau. Poarta o masca pe fata si te poate induce in eroare caci te-ar putea ghida pe o pista falsa. Nu crede tot ce ti se spune azi, nici macar ordinele care ti se dau. Mai bine te indoiesti la tot ce auzi, pentru ca nu par sa fie sfaturi in avantajul tau, ci doar al celui care incearca astfel sa te manipuleze. Sub aparenta amabilitate sau sub falsa autoritate se pot ascunde intentii egoiste ale cuiva care asteapta sa-ti pui energia in slujba sa.

HOROSCOP 17 AUGUST FECIOARA Pe ce pui tu mana se transforma in succes deplin, deci implica-te trup si suflet! Unii au nevoie de interventia ta salvatoare, de contributia ta efectiva pentru rezolvarea unor aspecte pe care ei nu mai stiu cum sa le duca la bun sfarsit, ca atare te privesc pe tine ca pe eroul lor! Sunt convinsi ca tu detii solutia la problemele in care ei sunt prinsi si abia asteapta sa vii alaturi de ei si sa-i scoti la liman! Asuma-ti aceasta imensa responsabilitate, de a salva pe cei care nu gasesc iesirea din impas, pentru ca tu chiar detii solutiile cele mai bune! Dedica-te lor cu bucurie, pentru ca recunostinta din privirea lor va fi sursa ta de energie pozitiva.

HOROSCOP 17 AUGUST BALANTA Nu te ingrijora mai mult decat e cazul daca dai azi piept cu o situatie neplacuta. Pastreaza-ti calmul si nu incepe sa vezi in jur doar pericole si dusmani, pentru ca acestea sunt numai in imaginatia ta. Ai putea exagera fara motiv gravitatea unei situatii doar pentru ca lasi gandirea negativa sa te domine. Nu lua decizii transante pe care nu le vei putea schimba dupa aceea, pentru ca nimic nu e atat de grav pe cat ti se pare acum, pe moment. Lasa norul de furtuna sa treaca si dupa aceea vei lua decizii. Acum, sub socul evenimentului, ai putea face o alegere gresita, avand impresia ca totul e groaznic, desi nu e!

HOROSCOP 17 AUGUST SCORPION Iubirea e sursa ta de emotii maxime, dar e greu de spus daca e vorba de bucurie sau de tristete, de parca ai parte de ambele fete ale monedei din acelasi loc. Persoana iubita te face si cel mai fericit, dar si cel mai nesigur, pentru ca astepti ceva de la ea si nu mai vine. O vorba anume, un raspuns necesar, o decizie capitala, dar ea tace si te tine ca pe jar in asteptare. Ar fi bine sa-ti iei inima in dinti si sa declansezi tu o discutie sincera, cu cartile pe masa, pentru ca starea aceasta incerta te doboara! Intreaba pe sleau si accepta raspunsul oricare ar fi.

HOROSCOP 17 AUGUST SAGETATOR Este momentul unei analize la rece inainte de a extrage o concluzie finala, deci pregateste-te de o recapitulare cat se poate de obiectiva. Cantareste situatia pe toate partile, impartial, detasat, fara a te lasa impresionat de nici un fel de argument emotional. Numai capacitatea ta de a privi lucrurile de pe margine, descoperind avantajele pro si contra, te va ajuta sa iei o decizie corecta. Cere ragazul necesar pentru aceasta analiza, fara ca nimeni sa nu incerce sa te impinga de la spate.

HOROSCOP 17 AUGUST CAPRICORN Daca pleci la drum, la capat te asteapta evenimente pozitive, care vor incununa tot efortul tau de a ajunge acolo. Merita sa pleci, indiferent de distanta sau de conditiile de mers, pentru ca va conta mai mult scopul deplasarii si nu ceea ce se intampla pe parcurs. Vestile care vin de departe (in cazul in care nu poti ajunge tu personal acolo unde se intampla toate) vor fi placute, informatii de care te poti folosi sau o stire aducatoare de fericire. Te bucuri de ceea ce afli de parca ai fi chiar tu actor principal.

HOROSCOP 17 AUGUST VARSATOR Stai bine din punct de vedere financiar, chiar daca ai fi tentat sa spui ca nu, dar fa o comparatie simpla cu ce aveai acum o luna sau cu ce are cineva din preajma ta si ai sa vezi diferenta in avantajul tau. Nu te crampona de banale lipsuri sau datorii, de care oricum nu vei scapa niciodata, ci descopera ce ai in plus, nu ce ai in minus. Comparativ cu alte vremuri, situatia materiala de acum e cu un pas mai sus si ai mai multe motive sa fii multumit decat nemultumit. Simte-te bine in pielea ta cu ce ai la dispozitie, pentru ca tot e ceva decat deloc. Vezi jumatatea plina a paharului.

HOROSCOP 17 AUGUST PESTI Daca iti vei uni fortele alaturi de colectivul in care lucrezi, rezultatele se vor contura mult mai repede, pentru ca sunteti foarte aproape de finish. Merita sa faceti un efort de vointa pentru a ajunge la capatul unui proiect care a evoluat bine. Mai sunt doar cativa pasi inainte de punctul final, dar vi se cere o participare totala, pentru ca sunteti atat de aproape de momentul culegerii roadelor. Ceea ce se intrevede deja la final suna promitator si va stimuleaza sa trageti tare pe ultima suta de metri.

HOROSCOP 17 AUGUST BERBEC Cu stimulentul potrivit, orice proiect ce parea sa stea pe loc poate capata un alt ritm de evolutie. O veste buna te poate incuraja sa mergi mai departe. O mana de ajutor de la un prieten care a trecut deja prin ceva similar se va dovedi a fi salvatoare. Umarul pus de cineva drag alaturi de tine iti va reda increderea in sansele de reusita ale acestui plan, pentru ca, stiindu-te sustinut si aprobat de pe margine de altii, ai alta putere de a duce mai departe ceea ce ai inceput. Cauta asadar tovarasii potriviti in preajma!

HOROSCOP 17 AUGUST TAUR Participi la un proiect ce implica resurse mari din partea ta. Totul va merge bine atat timp cat pastrezi un echilibru intre componentele acestui proiect, fara a aluneca spre exces de zel in nicio parte! Daca investesti energie, timp si pasiune, daca mai ai ocazia de a-ti pune in valoare si talentele native, atunci ai toate motivele sa fii multumit de rezultate, pentru ca este un plan care iti face mare placere. Nu e doar o obligatie sau o rutina, ci chiar e o adevarata bucurie sa iti aduci contributia, tocmai de aceea si rezultatele sunt excelente!

HOROSCOP 17 AUGUST GEMENI Privesti viitorul cu putin dezinteres, ca si cum ai fi sigur ca, orice ai face, lucrurile vor lua oricum o intorsatura in avantajul tau. Abordezi o atitudine optimista, aproape inconstienta, incat nu vezi niciun fel de obstacol in drumul tau spre scopul pe care ti l-ai propus, si esti convins ca, atat timp cat iti pastrezi tonusul viu si gandirea pozitiva, numai lucruri bune se pot intampla. Nu are rost sa te impovarezi de intrebari retorice, de griji inutile si de temeri absurde, ci sa spui cu tarie ca totul va fi bine.

HOROSCOP 17 AUGUST RAC Uneori pui in balanta ce faci tu pentru unii si cum iti raspund ei in astfel de situatii si esti total dezamagit de rezultate, dar asta nu te opreste sa nu mai sari si altadata in ajutor si sa oferi si camasa de pe tine daca ti se cere. Nu te astepta nici la recunostinta vesnica, nici la elogii pentru interventiile tale in vietile altora, pentru ca unii uita ca mai trebuie sa ofere si ei ceva in schimb. Ei nu ar face la fel pentru tine pentru ca adeseori prietenia nu e echitabila. Unul da mai mult, celalalt primeste bucuros.

Horoscop este oferit de acvaria.com