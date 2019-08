Horoscop 17 august 2019. Treci printr-un moment în care trebuie să arăţi cât de puternic eşti

Horoscop Berbec. Faci unele comparaţii nepotrivite, căci, în loc să vezi ce ai TU în plus faţă de alţii, ai tendinţa de a-ţi vedea doar punctele lipsă. Nu e abordarea cea mai bună în cazul de faţă, pentru că dacă începi să faci o listă cu ce-ţi lipseşte, o să pierzi din vedere comorile imense cu care eşti înzestrat. Lasă deoparte astfel de comparaţii: că acela e mai bogat, sau mai fericit, sau mai sănătos, sau mai frumos… Nu ai de ce să te uiţi în curtea vecină, când ai şi tu cu ce te mândri în propria ta curte. Fiecare, în fond, e cu norocul său pe această lume, cu ceea ce ştie mai bine, deci bucură-te că eşti perfect aşa cum eşti!

Horoscop Taur. Eşti obosit şi, pentru că îţi lipseşte energia, ai tendinţa de a la vedea pe toate ca pe nişte poveri imposibil de dus în spate. Nu lua decizii când eşti într-o astfel de stare, pentru că ar gravita în jurul ideii de abandon sau de eşec, or tu eşti un luptător prin definiţie. Mai bine iei o pauză până-ţi reîncarci bateriile şi apoi eşti pregătit să faci schimbările care se cer. Dacă le-ai face acum, nu ar ieşi la nivelul aşteptărilor tale sau ale celor din jur, ca atare amână şi tu cumva eventualele confruntări dificile sau importante pentru reputaţia ta. Azi eşti prea negativist, prea pesimist, şi îl iei pe nu pot în braţe.

Horoscop Gemeni. Discuţiile pe care le porţi cu cei dragi din familie au un rol major pentru a ajunge la unele concluzii benefice pentru toţi. Descoperi cât de multe aveţi în comun, că vă înţelegeţi de minune asupra unor subiecte, că ştiţi să vă puneţi laolaltă puterile pentru a ajunge la un scop comun. Această minunată armonie merită valorificată din plin în acţiuni comune la care să-şi aducă toţi ai casei contribuţia, că nu se ştie când veţi mai fi atât de uniţi, de compatibili, de toleranţi unii cu alţii. Arăţi imensă înţelegere partenerului tău de viaţă sau copiilor tăi, aspect ce construieşte terenul paşnic cel mai favorabil unor activităţi comune de succes.

Horoscop Rac. Nu te lăsa învins de cei cu mai mult tupeu sau cu gura mare, pentru că ai şi tu ceva de spus. Disputele sunt la ordinea zilei, dar deşi eşti un negociator înnăscut care preferă să facă pace foarte repede, de data aceasta contradicţiile te irită şi pe tine şi sari la atac. Vei fi mulţumit că ţi-ai apărat punctul de vedere în faţa celor care spun nu la orice. Nu te lăsa însă atras în capcana celor nervoşi, pentru că ei abia aşteaptă să te scoată din sărite şi să te domine cu agresivitatea lor.

Horoscop Leu. Tu eşti capul tuturor deciziilor importante în mediul în care te afli, pentru că toată lumea aşteaptă părerea ta. Ţi se recunoaşte astfel valoarea, superioritatea, experienţa în diverse domenii. Simţi greutatea deciziei tale, îţi dai seama cât de mult aşteaptă ceilalţi de la ceea ce ai de spus şi nu ai vrea să faci vreo alegere greşită şi să dezamăgeşti pe cei care stau cu ochii pe tine ca la salvatorul lor. Eşti convins că orice decizie ai lua, toţi vor fi de acord cu tine şi vor îmbrăţişa alegerea făcută, dar nu poţi spune ultimul cuvânt înainte de a analiza situaţia cu atenţie.

Horoscop Fecioara. E frustrant pentru tine să stai pe loc acum, când eşti prins într-un proiect important care îţi acaparase toată atenţia. Dacă ar fi după tine, ai munci şi azi, ca atare, chiar dacă ar e zi liberă, nu poţi sta degeaba şi mai arunci măcar o privire peste etapele parcurse până acum. Ai putea descoperi câteva puncte slabe care ar putea fi reparate în cel mai scurt timp. Vezi ce important e să faci uneori o pauză şi să priveşti lucrurile detaşat, fără să fii stresat de termene limită? De pe margine, vezi exact ce ar mai trebui făcut şi ce nu a mers ca la carte.

Horoscop Balanța. Ţi se cere concentrare şi atenţie, probabil având în faţa ta documente importante, cifre sau alte detalii foarte riguroase pe care trebuie să le respecţi întocmai. Acum poţi arăta cât de serios ţi-ai făcut temele şi cât de atent le-ai rezolvat pe toate înainte, deoarece eşti într-un moment în care se văd rezultatele muncii tale depuse până acum. Laşi o impresie foarte bună oriunde te-ai prezenta prin funcţia ta oficială, lumea te apreciază pentru modul matur în care îţi onorezi îndatoririle, şi e firesc să fii din ce în ce mai mulţumit de tine când vezi că bine se aranjează toate pe făgaşul normal. Mergi mai departe în acelaşi fel: aşa e just, legal, perfect pentru tine.

Horoscop Scorpion. Treci printr-un moment în care trebuie să arăţi cât de puternic eşti, cât de pregătit eşti în faţa unei noi provocări, cât de serios priveşti lucrurile. Nu e cazul să fii sensibil, să te temi de ceea ce urmează, să te laşi condus sau intimidat de alţii aparent mai puternici, ci e momentul tău de maximă luciditate şi de curaj în care îţi poţi demonstra supremaţia. Eşti cel mai bun, nu ai motive să te îndoieşti de acest adevăr, deci rupe orice bariere care te mai ţin pe loc şi fă un pas în faţa tuturor cu încredere. Eşti stăpân pe situaţie, deţii toate informaţiile de care ai nevoie în acest sens, dar îţi mai trebuie doar un strop de tupeu ca să te pui şi mai mult în valoare.

Horoscop Săgetător. Ia in calcul toate posibilitatile cu privire la sensul in care poate evolua proiectul la care iti aduci contributia. Nu exista o singura cale de mers, ci ar fi mai multe, dar deocamdata nu te opri asupra uneia singure. Asteapta sa apara toate variantele sau sa analizezi situatia din mai multe unghiuri si abia la final sa stabilesti care e cea mai buna pentru asteptarile tale. Important e ca ai de unde alege, nu esti presat de o singura solutie care, eventual, nici sa nu te multumeasca. Acum ai la dispozitie atat de multe posibilitati, incat e o placere sa stai si sa le analizezi pe fiecare in parte.

Horoscop Capricorn. Azi nu prea ai chef de nimic, te copleseste o stare de comoditate pentru ca nu esti motivat de nimic care sa te traga inapoi la treaba. Iti iei o zi intreaga de vacanta in care sa dormi mai mult si sa nu faci nimic complicat. Tu ai uneori astfel de momente cand lenea pune stapanire pe tine, dar probabil ai ajuns intr-un impas si nimic nu te ajuta sa depasesti piedica, de aceea te cam lasi doborat de hop. Poate o zi de pauza nu strica pentru a te detasa, a te relaxa un pic, pentru ca, iesit cumva din miezul evenimentelor, s-ar putea sa vezi mai usor solutia. Acum n-o vezi, fiind extenuat fizic si mental.

Horoscop Vărsător. Ai impresia că lumea nu te înţelege corect, deşi faci eforturi mari pentru a-ţi exprima punctul de vedere cu luciditate. Nu e o chestiune de percepţie a informaţie, ci de receptare a emoţiilor, pentru că nici tu nu le transmiţi în cea mai clară formă, dar nici ei nu fac nimic să-şi deschidă inima mai larg ca să le primească. Nu te aştepta nici la semnale prea vii de afecţiune, nici la vorbe prea calde, pentru că azi fiecare e concentrată pe propriile probleme, fără să acorde atenţie celor din jur. Mai degrabă tu reuşeşti să te apleci asupra nevoilor altora, decât să încerce vreunul din preajma ta să te asculte cu inima.

Horoscop Pești. Parca ai mai trecut printr-un astfel de moment, care se repeta obsedant la intervale de timp, aproape ciclic. Tocmai pentru ca nu e prima oara cand simti emotia de acum, vei sti sa-i faci fata cu brio, chiar daca nu pare a fi cea mai placuta senzatie. Esti epuizat, dar tu stii ca dupa o astfel de cadere, vine imediat si partea buna. Tu evoluezi pe o sinusoida, ba sus, ba jos, dar intotdeauna dupa un coboras esti convins ca vine iar urcusul. Il astepti cu incredere, dar profiti momentan de ritmul mai lent in care se desfasoara evenimentele. Chiar daca nu apare inca soarele la orizont, te consolezi cu o oarecare stare de liniste.

