Horoscop 17 iulie 2018. Fecioarele se trezesc intr-o situatie de vis in compania persoanei iubite!

Horoscop 17 iulie BERBEC - Este o zi cu risc mare de esec, dar care deja era prin preajma de cateva zile. Deja stateai pe loc, blocat intr-un punct mort, deja aparusera o multime de avertismente ca nu mergi in directia cea buna, dar nu ai tinut cont de toate aceste semnale ci ai continuat sa te indrepti spre esec. Acum dai deja piept cu rezultatul negativ al eforturilor tale si regreti amarnic ca nu ai tinut cont de cei care te-au tras de maneca si nici de toate hopurile care te-ar fi putut opri la timp, daca nu ai fi insistat atat de mult sa continui. E o lectie buna sa iti educi ambitia si agresivitatea.



Horoscop 17 iulie TAUR - Nu te poti baza pe prietenul de langa tine, care acum spune una ca in clipa urmatoare deja sa-si fi schimbat atitudinea. Nu stii daca sa ai incredere in modul sau jucaus si superficial de a trata o situatie care pe tine te afecteaza mult, dar el vrea de fapt sa-ti arate ca nu merita sa pui la suflet ceea ce se intampla in jur. Pana se va clarifica situatia, vor mai aparea inca multe aspecte, deci nu trata totul ca si cum ar fi capatul cautarilor tale. Mai asteapta, mai bucura-te de momentele lejere care ti se ofera, fara a te crampona inca de nivelul la care ai ajuns. Maine totul poate fi altfel!



Horoscop 17 iulie GEMENI - Se deschide un capitol nou in planurile tale profesionale si, ca la orice inceput de drum, si cuprins de entuziasm si de pasiune. Iti place tot ce-i nou, tot ce-i provocator si te pune la treaba, de aceea nu vei sta sa te gandesti mult inainte de a-i da startul. Te implici trup si suflet in noua etapa tocmai inceputa, constient ca rezultatele finale depinde numai de efortul pe care il investesti in ce ti-ai propus. Nu e ceva usor de atins, nici nu ti se ofera pe tava, dar detii toate calitatile sa ajungi la rezultate de top, deci munceste!



Horoscop 17 iulie RAC - Actioneaza acum, pentru ca este o zi norocoasa in care poti beneficia de toate resursele de care ai nevoie pentru a avea succes deplin. Nu mai amana, pentru ca norocul nu trece de doua ori prin calea ta, ca atare o poti numi o sansa unica de a porni directia cea noua pe care o tot asteptai in viata ta ca pe o minune! Poate asteptai de undeva startul iar acum, ca din senin, apare exact motivatia care te trimite direct spre tinta ta cea mai inalta. Nici nu-ti vine a crede ce bine se leaga toate si cat de mare devine dintr-o data dorinta de schimbare! Daca profiti de vantul prielnic care te impinge de la spate, ai putea ajunge mult mai repede la ce doresti sa se intample.



Horoscop 17 iulie LEU - Fa un efort sa duci azi la indeplinire un proiect ce se apropie de sfarsit. Oricum nici putere nu mai ai, deci ar fi bine sa te eliberezi odata de sarcina! Esti inaintea unei decizii finale, dar e cel mai complicat moment, pentru ca te tot intrebi daca ai facut tot ce se putea face si daca ai ajuns la nivelul cel mai bun. Ai mereu senzatia ca se putea si altfel, ca se mai poate schimba ceva chiar in ultimul moment, dar nu insista sa duci mai departe acest plan, de vreme ce esti pe ultima suta de metri. Aduna-ti fortele si pune punct aici, ca de maine sa te poti gandi la altceva.



Horoscop 17 iulie FECIOARA - Nici nu stii de unde sare iepurele si te trezesti azi intr-o situatie de vis in compania persoanei iubite! E o zi in care se pot auzi clopote de nunta, poate chiar pentru tine, daca e una din preocuparile tale actuale. Partenerul s-ar putea sa faca o aluzie in legatura cu un astfel de eveniment, sau daca cererea in casatorie sta in mainile tale, esti gata sa spui ce ai pe inima! Raspunsul nu poate fi decat afirmativ, deci ziua aceasta poate fi una de fericire maxima. Dar vestile de acelasi gen - despre casatorii, logodne sau nasterea unor copilasi - pot veni azi din toate directiile, deci raspunde le telefon: sigur vei avea motive de sarbatorit si mesaje de transmis mai departe la toata familia!



Horoscop 17 iulie BALANTA - Varietatea oamenilor, personalitatile atat de diverse cu care intri azi in contact, te fac ceva mai tolerant cu lumea, descoperind ca nu-i poti tu schimba pe ei, orice ai face. Trebuie sa le mai treci cu vederea micile defecte, trebuie sa mai si taci cand ceva nu-ti place, pentru ca, la urma urmei, nimeni nu e perfect. Contactul cu oamenii e cea mai buna lectie a iertarii, pentru ca, daca pui la suflet orice fleac, orice vorba, orice atac, iti faci tie rau, in timp ce lor… putin le pasa! Daca aveai o relatie complicata cu cineva, azi vezi ca nu e nici prima nici ultima situatie de acest fel pe lume, deci ai putea deveni mult mai indulgent, iertandu-i comportamentul nepotrivit. Ca el mai sunt milioane, te poti supara pe toti?



Horoscop 17 iulie SCORPION - Nu ai cum sa te simti bine printre oameni care nu vad in jur decat pericole si motive de enervare. Cum nici tu nu ai, momentan, nimic mai bun de care sa te agati ca sa iesi la lumina, veti transforma impreuna ziua intr-un cor al plangerii. Cineva ar trebui sa se abtina de la lamentari si lacrimi, dar se pare ca nu vei fi tu acela, pentru ca ai o suferinta pe suflet pe care simti nevoia sa o spui si altora. Parca destainuirea iti face bine, dar nu inseamna ca primesti de la cei din jur prea multe sfaturi care sa te ajute. Tot singur va trebui sa te descurci, pentru ca prietenii tai chiar nu au solutii la problemele tale si privesc situatia destul de egoist.



Horoscop 17 iulie SAGETATOR - Azi esti - la modul cel mai pozitiv posibil - cel mai devotat slujitor inspre binele altuia. Iti asumi un rol important in destinul altuia si iti sacrifici complet dorintele proprii, timpul personal, preocuparile tale doar pentru a veni in ajutorul cuiva care are mare nevoie de tine. Ajunge doar sa te cheme si tu esti alaturi de el trup si suflet, total dedicat nevoilor sale. Esti o mama perfecta, un educator devotat, un angajat model, deci tot ce faci, faci din inima si cu totala deschidere de a fi celuilalt pe plac. Nu e o forma de smerenie sau de supunere, ci ceea ce faci, faci pentru ca vrei tu asta si pentru ca stii ca celalalt depinde de tine!



Horoscop 17 iulie CAPRICORN - Apa are pentru tine, azi, o semnificatie aparte, de acolo iti extragi tu energia, linistea, bucuria, sau de acolo vine sanatatea, ca atare acorda mai multa atentie elementului apa in tot ce te inconjoara. Daca ai vreun lac in apropierea orasului in care stai, trage o fuga acolo cu masina si petrece cateva minute pe malul lui, privind si respirand, pentru ca efectele psihice vor fi de-a dreptul miraculoase. Si o vizita la spa sau la piscina sau oriunde ai de a face cu purificarea prin apa ti s-ar potrivi de minune. Dar daca nu ai alte variante la dispozitie, ajunge sa te cufunzi la finalul zilei sub dus si sa iti imaginezi ca acea apa te purifica in profunzime si odata cu ea se duc la vale toate grijile. Incearca!



Horoscop 17 iulie VARSATOR - Adu-ti aminte cat de bine ai rezolvat, candva, o problema si repeta reteta de succes de atunci. Daca o metoda a fost deja verificata si a dat roade, de ce sa nu o folosesti iar si iar cu aceleasi rezultate? Spiritul tau intreprinzator isi va lasa amprenta pe orice activitate in care e nevoie de munca, de efort, de concentrare, de organizare, iar azi ai toate resursele necesare unei reusite depline. Tot ce iese azi din mainile tale e demn de lauda, deci nu sta pe margine, nu lasa comoditatea sa te copleseasca, pentru ca e o zi cu energie ridicata ce merita valorificata din belsug. Pe ce pui tu mana se transforma in aur, deci hai, la treaba!



Horoscop 17 iulie PESTI - Esti concentrat la ce ai de facut si nu spui nimic la voia intamplarii, ci dupa ce te documentezi extrem de profund asupra oricarei probleme. Esti un exemplu de seriozitate si maturitate, incat, cine te are ca sfatuitor sau profesor, are numai de castigat, deoarece tot ce ai de transmis e de valoare! Inteligenta ta iese in evidenta prin tot ce spui, prin informatiile pe care le transmiti, prin argumentele pe care le sustii. Se vede ca ai invatat mult in viata, ca ai acumulat un bagaj de cunostinte foarte vast, iar azi ai ocazia sa te folosesti de el intr-un moment cheie.

