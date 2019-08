Horoscop 18 august 2019. Găsești în religie un fel de leac benefic într-un moment dificil

Horoscop Berbec. Ţi se face o ofertă care sună bine, la prima vedere, dar ceva îţi spune să nu o accepţi. Fricile te trag înapoi, nu te lasă să mergi în direcţia tocmai deschisă, ca şi cum ai presimţi că în spatele aparentelor bune intenţii s-ar ascunde şi altceva. Ar fi bine să te mai gândeşti, să nu refuzi chiar din prima, ci eventual să ceri câteva zile de răgaz, ca să analizezi problema pe toate feţele. Dacă spui nu fără drept de apel, s-ar putea, peste o vreme, să regreţi că ai fost atât de tranşant şi că nu ai mai lăsat loc de întoarcere, ca atare mai aşteptă, mai amână unele decizii. Ar putea fi o propunere profitabilă pentru tine, chiar dacă nu îţi dai seama acum.

Horoscop Taur. Priveşti deja spre capătul unui proiect la care îţi aduci contribuţia cu multă pasiune şi parcă întrevezi deja rezultatele promiţătoare. Eşti din ce în ce mai motivat să grăbeşti pasul acum, spre final de capitol, pentru că ai ambiţii mari şi vrei ca totul să iasă perfect! Eşti pe drumul cel bun spre un succes total şi eşti mândru de ceea ce clădeşti prin forţe proprii, dar ai grijă să nu scazi ritmul tocmai acum, pe ultima sută de metri. Nu fi încă atât de sigur pe succes, până ce nu pui şi ultimul punct la această acţiune. Deocamdată merge bine, dar pentru că te bazezi deja pe reuşită, dacă scapi ceva din vedere tocmai acum?

Horoscop Gemeni. Pentru a echilibra o situaţie tulburată, e bine să începi cu lucrurile mărunte, să nu te concentrezi direct la cele mai complicate probleme. Le vei rezolva şi pe ele, dar mai întâi ai starea potrivită pentru a te ocupa de mărunţişuri, de fleacuri, de detaliile aparent nesemnificative, dar care te ţin pe loc. Sunt multe şi mărunte, ca atare apleacă-te asupra lor, una câte una, pas cu pas, şi dacă reuşeşti să ştergi de pe listă, dintr-un foc, mai multe astfel de puncte minore, ai să vezi că cele care rămân par dintr-o dată mult mai puţine şi mai uşoare. Scapă deci cât mai repede de chestiunile aparent banale.

Horoscop Rac. Chiar daca schimbarile pe care le asteptai nu survin cu surle si trambite, adica nu se petrece nimic spectaculos, ai incredere in ele. Uneori, nu e nevoie de ceva iesit din comun pentru ca viata ta sa se transforme, ci poti merge pe un teren bine cunoscut, fara nimic nou in peisaj, dar numai ce descoperi la un moment dat ca sensul e altul. Fa la fel si acum, lasa-te dus de normalitatea lucrurilor, dar sperand ca acest drum sa duca la acel etaj nou la care speri. Nu pretinde si nici nu visa evenimente speciale, pentru ca viata ta se schimba in cel mai banal ritm si mod, tocmai pentru a nu-ti da peste cap firescul cotidian.

Horoscop Leu. Nedreptatea unora te transformă într-un militant fervent pentru a demonstra care e realitatea. Nu suporţi să-i vezi pe alţii că obţin ceva fără să merite sau că sunt apreciaţi pentru munca altora, mai ales că tu cunoşti adevărul, dar nu poţi doar să spui, ci să şi dovedeşti! Luptă să scoţi la iveală adevărul pe cele mai corecte căi şi nu te lăsa până ce nu obţii victoria cinstită în situaţia de faţă. Oameni care mint, care înşeală, care calcă strâmb vor exista întotdeauna, nu-i poţi tu elimina şi nici schimba în bine, dar nu trebuie să-i tolerezi în preajma ta. Dacă iubeşti adevărul, scoate-l la lumină prin orice mijloace!

Horoscop Fecioara. Uneori, cele mai bune idei nu apar dintr-o discuţie armonioasă şi calmă cu cei din jur, ci din conflicte aprinse. Nu te teme nici de critici, nici de comentariile acide, ci stai un pic şi chibzuieşte la varietatea de idei care apar prin asemenea divergenţe. Ba chiar e bine să le amplifici, să torni gaz pe foc la o eventuală discuţie în contradictoriu, deoarece animozităţile te stimulează să-ţi pui şi mai mult mintea şi imaginaţia la contribuţie. Nu-i privi pe cei care nu sunt de acord cu tine ca pe nişte inamici, ci ca pe nişte surse de inspiraţie ce te îndeamnă să cauţi idei şi mai bune.

Horoscop Balanța. Fără un program ieşit din comun, te poţi apleca asupra acelor activităţi de rutină pe care le-ai tot amânat înainte. Fie că faci ordine prin hârtii, corespondenţă sau acte, discutii cu familia, te vei simţi mult mai bine la finalul zilei că ai reuşit să mai pui câte ceva la locul potrivit. Poţi discuta despre o mulţime de lucruri mărunte şi aparent nesemnificative, dar după ce vei trage nişte concluzii, îţi vei da seama că trebuia să te ocupi odată şi-odată şi de ele. Azi a fost ziua potrivită!

Horoscop Scorpion. Ai mereu impresia ca incercarile tale de a comunica si a lua legatura cu unele peroane se soldeaza cu usi trantite in nas, cu refuzuri, cu telefoane la care ti se da ocupat… Nu suferi din aceasta cauza si nu le privi ca pe un afront personal. Uneori cei de care ai nevoie nu sunt de gasit, de parca cineva acolo sus iti blocheaza anume toate caile catre ei, tocmai pentru a te determina sa iei singuri decizii, sa faci tu schimbarile care se cer. Daca ai avea mereu la cine apela, unde ar mai fi efortul personal? Ia taurul de coarne si rezolva problema de unul singur, pentru ca poti, dar nu te supara ca nici un prieten nu sare in ajutorul tau azi.

Horoscop Săgetător. Gasesti in religie un fel de leac benefic intr-un moment dificil, ca atare o vizita la biserica, o discutie cu un duhovnic sau doar cateva minute de meditatie in rugaciune au efecte fantastice asupra ta. Parca esti revigorat, vindecat, eliberat de tot ce te facea sa nu te simti in apele tale. Intotdeauna vei gasi alinare, liniste, solutii si ajutor de sus, totul e sa-l ceri ca atare indreapta-ti cu mai multa incredere ochii si inima spre cer. Cerurile iti raspund de fiecare data daca te deschizi sufleteste si soliciti ajutor divin. Poti primi azi un fel de sfat edificator la una din problemele care te macina, dar nu vine pus pe tava, ci sub forma unei metafore, a unei pilde simbolice, a unei povesti cu talc.

Horoscop Capricorn. Judecata nu poate fi dreapta pentru toate partile, dar singura cale de a restabili echilibrul intr-o situatie tensionata pare a fi compromisul. Fie ca-ti convine sau nu, ar fi bine sa-l accepti, pentru ca e singura cale prin care nici una nici cealalta din tabere sa nu se simta defavorizata, dar nici castigatoare pe deplin. Parca ati imparti victoria, pentru ca si unii si altii sunteti nevoiti sa treceti de la voi. Nu e loc de orgolii, ci de un dram de resemnare rationala, acceptand faptul ca adevarul e undeva la mijloc si trebuie sa lase si unii si ceilalti securea razboiului. Vei vedea ca e in beneficiul tuturor acest sacrificiu, deci nu are rost sa te consideri discriminat.

Horoscop Vărsător. Ca să ajungi acolo unde ţi-ai propus, ai şi nişte condiţii de respectat, pentru că nu ţi se oferă nimic pe tavă. Trebuie să respecţi nişte criterii, să accepţi unele reguli impuse de alţii mai puternici, dar vei vedea că merită să faci acest lucru. Condiţiile ce se cer respectate sunt acceptabile, nu e un compromis chiar atât de mare de făcut, ca atare fă cum ţi se spune şi vei fi răsplătit. Nu poţi fi doar tu, întotdeauna, conducătorul unei acţiuni, ci mai trebuie să te supui şi ordinelor altuia, dar cel care îţi spune azi ce trebuie să faci are interese similare cu ale tale şi îţi seamănă în mare măsură. Îl poţi asculta şi urma cu încredere.

Horoscop Pești. Lupta ta pentru a demonstra adevărul dă roade şi acum poţi jubila în voie că ţi se dă dreptate. Continuă pe aceeaşi cale, adună dovezi, scoate de la naftalină mărturiile sau informaţiile care vor demonstra că adevărul e la tine şi nimeni nu ţi se mai poate opune. Ai atras alături de tine şi alţi oameni care cred în acelaşi adevăr şi vă uniţi cu toţii forţele pentru a avea câştig de cauză. De data aceasta vei găsi ac de cojocul celor care umblă cu cioara vopsită sau încearcă să arunce vini asupra ta pe nedrept, dar nu te laşi până nu obţii victoria prin mijloacele cele mai corecte. Insistă să lupţi pentru principiile în care crezi cu tărie sau pentru ce ţi se cuvine de drept!

