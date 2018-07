Horoscop 2 iulie. Taurii trebuie sa isi asculte inima

Horoscop 2 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de luni.

Horoscop 2 iulie RAC - E o zi senina indiferent de vremea de afara, pentru ca sufletul tau e luminos si calm cat timp te comporti ca un copil lipsit de griji. Reusesti sa vezi din tot ce se petrece in jurul tau doar partea frumoasa a lucrurilor. Excelenta abordare! De ce sa te cramponezi de nimicuri, cand stii ca toate au o rezolvare la final? Asa ca adu-ti aminte de ceea ce faceai cand erai mai mic, ce inocent priveai lucrurile din jurul tau, cata incredere aveai in oameni, dar era o atitudine foarte buna pentru a trece peste toate zambind. Joaca-te un pic cu lucrurile serioase, glumeste, distreaza-te, elibereaza-te de limitari si frici si fii ca si cum n-ai avea nicio problema. Si chiar nu ai nicio problema!



Horoscop 2 iulie LEU - Vestea care soseste azi iti strica buna dispozitie, dar si planurile pe care le aveai in gand, deci trebuie sa te pregatesti pentru o schimbare brusca. Nu-ti convine ceea ce auzi, dar ai putea totusi sa te consolezi cu ceea ce ti se ofera in schimb, chiar daca nu e deloc la nivelul asteptarilor tale. Tot e ceva decat deloc, dar spiritul tau critic nu poate sta degeaba. Ai ceva de comentat, de criticat, judecatile tale pot fi aspre, poate corecte si binemeritate la urma urmei, dar ele nu vor schimba cu nimic sensul negativ in care au luat-o lucrurile. In cele din urma, vei accepta infrangerea.



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ FECIOARA - Daca pornesti acum intr-o actiune de anvergura, nu te astepta la rezultate imediate, pentru ca e cale lunga pana cand vor incepe sa se intrevada. Ai suficienta rabdare in bagaj, pentru ca esti constient ca este un proiect care se cladeste lent, cu mari eforturi din partea ta. Privesti spre viitor cu incredere pentru ca esti convins ca vei ajunge la roadele visate, si dai si altora un bun exemplu de maturitate, aratandu-le ca nu viteza rezolva totul, ci o strategie bine gandita, pas cu pas.



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ BALANTA - Nu crede chiar tot ce auzi astazi, pentru ca in preajma ta se infiltreaza o persoana care apeleaza la minciuni si tertipuri incorecte pentru a castiga increderea lumii. Numai tu il banuiesti ca ar avea alte interese decat cele pe care le exprima aparent amical si cu un ton amuzant, dar are un caracter dual pe care tu il mirosi de la o posta. Va fi greu sa spui clar ca il banuiesti de ceva incorect, pentru ca nu ai dovezi palpabile ca ar umbla cu cioara vopsita. E doar un feeling...



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ SCORPION - Riscul poate avea si o fata atragatoare incat, daca te lasi pacalit de aparente, ai putea avea mult de pierdut. Cineva isi baga coada in afacerile tale ce pareau sa mearga foarte bine, iar interventia sa poate strica tot ce ai construit pana acum. E o lectie buna pentru tine, ca sa fii mai atent la detalii pe care le-ai ignorat, desi ai fost avertizat ca exista, si altadata sa te informezi mai bine cu privire la eventualele probleme care pot sa te tina pe loc. Increderea in persoane suspecte te-a facut sa dai gres.

Horoscop 2 iulie​​​​​​​ SAGETATOR - Regreti lipsa de cumpatare de care ai dat dovada cu ceva timp in urma, pentru ca ai aruncat, absolut inutil, niste bani pe fereastra. Ai crezut ca vei face fata unor cheltuieli mai mari, te-ai bazat pe un ajutor financiar sau pe o suma de bani demult promisa, or nimic din toate acestea nu s-a materializat si acum iti dai seama ca te afli pe un teren sensibil. Cantareste mai atent fiecare decizie de ordin financiar, pentru ca nu stai prea bine cu banii ti orice eroare poate dezechilibra major bugetul si poti trece de la plus la minus pe nesimtite.



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ CAPRICORN - Esti influentabil si toate povestile care ajung la urechile tale te fac sa-ti pierzi curajul de a duce mai departe ce ai inceput. Unii iti vorbesc despre viitorul acestui proiect in cele mai sumbre note, altii te fac sa te indoiesti ca faci ceea ce trebuie si cum nu esti foarte ferm pe pozitie, ci de-a dreptul oscilant, dupa cum bate vantul, esti blocat in neputinta si nesiguranta. Nu esti asa de obicei, dar azi parca ai crede si pe unii, si pe altii, fara sa poti lua decizii cu propria ta minte. Mai lasa lucrurile sa se aseze, pentru ca momentan nu ai taria de a trage linie finala.



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ VARSATOR - Nu poti trece la etapele urmatoare, pentru ca o actiune inceputa mai demult a ramas nerezolvata si iti cere de urgenta sa te ocupi si de ea. Este un moment bun sa arunci o privire inapoi, la activitati abandonate in trecut, deoarece acum detii resursele necesare pentru a le duce la capat cu brio. Fa ordine prin restante, prin datorii, prin chestiuni ramase neincheiate, pentru ca abia dupa aceea te vei putea concentra cu succes la ce va veni. Nu te poti ocupa de chestiuni noi cat timp cari dupa tine atatea treburi ramase in aer.



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ PESTI - Nu te astepta ca toata lumea sa aplaude faptele tale, chiar daca tu crezi in ele! Exact acele planuri care te entuziasmeaza pe tine mai mult sunt si cele mai controversate. Vei fi judecat, de unii injust, de altii corect, dar nu tine cont de etichetele pe care ti le pun cei din jur. Important e ca tu sa-ti duci mai departe planul la care iti aduci contributia cu multa pasiune, pentru ca, in final, faptele tale sunt cele care vor convinge. De judecati nu scapa nimeni, ba chiar pe tine te-ar putea motiva si mai tare, pentru a demonstra ca faci bine ce faci!

Horoscop 2 iulie​​​​​​​ BERBEC - Daca iti agati toate sperantele de un singur carlig si acesta nu se dovedeste a fi cel mai potrivit pentru nevoile tale, ai putea aluneca spre depresie, dar nu! Stii vorba aceea: nu juca tot pe o carte, nu-ti pune toata ouale intr-un singur cos, deci nu investi toata energia intr-un singur scop, cand exista mii de variante posibile in jurul tau care merita valorificate. Priveste pe cat de multe cai ai putea evolua, deci nu te crampona de una singura. Ai putea fi deceptionat cand vei vedea ca acel unic scop nu este posibil, in timp ce alte cateva zeci au trecut pe langa tine fara sa le valorifici. Fii deci deschis la alternative, la optiuni, la schimbari rapide de macaz pe parcurs, savurand acel belsug de idei si de solutii care ti se revarsa in cale!



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ TAUR - Cel mai bun scut protector e inima, pentru ca de acolo iti parvin avertismentele cele mai eficiente. Vei simti imediat daca cineva umbla cu cioara vopsita pe langa tine, daca incearca sa se foloseasca de bunatatea ta in scopuri egoiste, daca ti se baga pe sub piele cu linguseli si minciuni doar pentru a obtine ceva de la tine. De fapt, el vede cat de deschis esti si cat de dornic sa oferi prietenie incat ar putea incerca sa profite de bunavointa ta, dar nu te lasi tu pacalit asa de usor! Exista acolo un feeling aparte, numai al tau, care iti va transmite la timp sa te feresti, va suna rapid clopotelul, ca sa inchizi poarta bunatatii in fata unor astfel de intentii, si astfel sa ramai in deplina siguranta. Daca inima iti spune: nu - ascult-o!



Horoscop 2 iulie​​​​​​​ GEMENI - Esti atat de optimist, de vesel, de fericit incat unii ar putea spune despre tine ca esti de-a dreptul un visator naiv care iubeste pe toata lumea. Dar asa esti tu! Nu te poti supara azi pe nimeni, oferi neconditionat iubire, prietenie, ajutor, fara sa astepti nimic inapoi. E o atitudine nevinovata, de copil care se dedica tuturor chiar si fara sa merite, dar tu continui sa oferi altruist pana la Dumnezeu, sa te sacrifici cu draga inima, constient ca asta face parte din modul tau de a fi fericit. Tu nu poti fi azi nici egoist sau invidios, nici distant sau indiferent, ci iti deschizi inima, bratele, usa, poate si portofelul, doar pentru a salva, in felul tau pe cineva. Nu conteaza ca nu-ti cere ajutorul: tu i-l dai oricum pe gratis!



