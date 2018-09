Horoscop 2018: Zodiile care stiu sa devina tati ideali!

HOROSCOP 2018. Unii au incredere in fortele lor, altii nu, dar nici nu se straduiesc. Totusi, sunt barbati facuti parca sa devina tati ideali din toate punctele de vedere.

Varsator

Greu de crezut, dar, desi sunt pasivi, lenesi, visatori si retrasi, nativii din Varsator ajung aproape niste tati ideali. Care este secretul? Toate caracteristicile enumerate se manifesta inainte de a marea decizie. Odata hotarea luata, reprezentantii acestei zodii vor face totul ca la carte.

In plus, toti Varsatorii au o intuitie aparte, ceea ce le permite sa se descurce cu oamenii. Si, fireste, cu copiii. Ei sunt dispusi sa faca multe pentru educatia copiilor, trezind chiar si gelozia sotiei. Mai ales ca Varsatorii sunt printre putinii care stiu sa comunice cu generatiile tinere.

Capricorn

Tehnic vorbind, nativii din Capricorn duc la indeplinire orice activitate asumata. Iar pentru ei, educatia copiilor este privita ca alt loc de munca. Placuta, de perspectiva. O singura posibila problema: copiii vor fi obisnuiti de timpuriu cu disciplina si vor simti prea putina interactiune emotionala. Constitienti de aceste carente, Varsatorii vor incerca sa atraga cat mai mult in cresterea copiiilor lor pe parinti, care sa le ofere pruncilor ceea cei ei nu le pot da.

Leu

Cu siguranta, ei devin parinti ideali. Este vorba atat de interesul personal, cat si de capacitatea de a oferi copiilor o educatie intelectuala, emotionala. In plus, Leii au nevoie de urmasi, un lucru important in viziunea lor patriarhala despre lume. Iar un urmas trebuie sa fie bine educat. Parerea copilului nu conteaza in acest caz. Cu alte cuvinte, Leii sunt tati buni, dar putin cam prea autoritari.