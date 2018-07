HOROSCOP 2018: Cele mai isterice zodii!

Capacitatea de a controla propriile emotii reprezinta un dar nepretuit, de care nu toti beneficiaza insa. Si sunt tot mai multe persoanele care izbucnesc, practic, la fiecare pas.

Scorpion

De fapt, nu sunt niciodata isterici. Chiar niciodata. Fiecare izbucnire este un spectacol bine gandit si cu un obiectiv foarte precis. De aceea ei nu reactioneaza la emotiile altora.

Rac

Nici ei nu iai exteriorizeaza emotiile prin izbucniri nervoase, considerand ca astfel de manifestari denota slabiciune. In plus, ei inteleg perfect ca istericalele nu ajuta la nimic. Dimpotriva, efectul asupra celorlalti ar putea fi devastator.

Fecioara

In schimb, cei nascuti sub acest semn zodiacal stiu foarte bine motivul pentru care se lasa prada furiei. Si momentul cand trebuie sa se manifeste si cand trebuie sa-si tina emotiile in frau. Din pacate, nu intotdeauna reusesc sa controleze intreg procesul.

Pesti

Firi sensibile, nativii Pesti devin isterici destul de rar. Sunt constienti de faptul ca nimic nu ucide sentimentele altora decat niste acuzatii nefondate. Dar daca observa ca altfel nu se poate, ei pot scoate pe oricine din sarite.

Balanta

Sunt, in general, echilibrati. Exista insa subiecte care ii enerveaza la culme.

Berbec

De regula, nu isi controleaza emotiile, asa ca diferenta dintre isterie si o zi obisnuita rezida doar in tonalitatea vocii. In acelasi timp, ei stiu ca isteria este un instrument cu ajutorul caruia pot obtine ceea ce doresc.

Gemeni

Nu au nevoie de astfel de izbucniri, considerandu-le inutile si penibile. Uneori insa nu se pot abtine si le este rusine pentru comportamentul lor.

Capricorn

Cu greu pot fi adusi in pragul istoriei. Dar daca s-a ajuns aici, fugiti! Pentru ca isi pierd total controlul si nu se stie de ce sunt in stare.

Sagetator

Avand in vedere ca nu se prea reusesc sa descifreze motivele comportamentale ale altora, furia reprezinta pentru ei o reactie fireasca la evolutia unor evenimente nedorite. Cu alte cuvinte, nemultumirea lor este generata nu de oameni, ci de fapte.

Leu

Isi ies din fire rapid. Dar intr-un mod inedit, dorind sa straluceasca si sa iasa in evidenta inclusiv in astfel de situatii. E ca un spectacol spumos.

Varsator

Daca sunt intr-o relatie cu cineva, au nevoie de emotii. Multe, poate excesiv de multe. Ceea ce inseamna ca momente de furie vor fi numeroase, dar de scurta durata. Mai degraba niste certuri destul de aprinse.

Taur

Gelozia, incapatanarea, o suparare banala, nedorinta de a accepta o situatie, un compromis, toate pot deveni motiv pentru o scena isterica, destul de obositoare pentru ambele parti, cu spart de farfurii si trantit de usi. E adevarat, astfel de demonstratii nu apar foarte des, dar cand se intampla...