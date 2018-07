Horoscop 2018: Cinci zodii a caror viata se va schimba in august!

Taur

Se va intampla ceea ce reprezentantii acestei zodii detesta cel mai mult in viata - schimbari. Si nici macar nu toate ca toate vor fi prepondenrent pozitive: Taurii nu vor fi incantati. La inceput, desigur. Pentru ca rapid vor realiza ca noile conditii de viata sunt considerabil mai confortabile si placute. E adevarat, va fi nevoie de cateva mici eforturi pentru a se adapta la noile circumstante.

Leu

Din princiipiu navitii Leii sunt mereu pregatiti pentru schimbari si surprize. In orice caz, asta cred ei. In realitate insa lucrurile sunt ceva mai complicate, pentru ca nativii Leu se despart greu de trecut. Ceea ce le ingreuneaza oarecum existenta. August pare, totusi, o luna aparte, pentru ca, sustin astrele, cei nascuti sub acest semn vor reusi, vor avea succes, norocul le va surade si vor realiza tot ce isi doresc, fie si pe cai mai ocolitoare.

Fecioara

Schimbari pe toata linia. Chiar daca nativii Fecioara au considerat ca viata lor este perfect aranjata si organizata, s-au inselat. Va fi mai bine decat pana acum. Iar partea si mai buna este ca nu trebuie sa faca nimic deosebit. Poate numai sa se adapteze noilor conditii, sa se bucure noilor relatii.

Sagetator

Astrele anunta schimbari importante. Dar cu unele sacrificii. Clasicul scenariu: fie perspective in viata personala, fie o cariera promitatoare. Si una si alta e cam greu. De aceea, astrele recomanda celor nascuti in zodia Leu sa analizeze toate datele probleme, sa puna in balanta pro si contra, sa stabileasca prioritati. Un fel de plan pe termen mediu. In caz contrar, veti pierde oportunitatile care vi se deschis pe toate palirele.

Pesti

Intuitia v-a dat de mult de inteles ca unele schimbari sunt inerente. Numai ca nu arata si directia. Nu trebuie insa sa intrati in panica. Schimbari vor fi, in mare parte pozitive. O singura conditie: sa renuntati la indoieli, dubii si la emotii. Daca v-ati decis sa va lasati condusi de soarta, relaxati-va si actionati in functie de circumstante. Daca nu aveti curajul necesar, puteti lasa lucrurile asa cum sunt.