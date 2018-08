Horoscop 2018: Zodiile care nu stiu sa isi exprime sentimentele

HOROSCOP 2018. Fiecare dintre noi isi exprima emotiile cum vrea sau cum stie. Unii sunt gata sa strige in gura mare, sa stie toata lumea despre bucuria sau necazul lor. Altii dimpotriva, vor incerca din rasputeri sa isi ascunda adevarata stare sufleteasca.

Fecioara

Cei nascuti sub acest semn vor avea mereu ceva de obiectat in privinta propriului aspect fizic, dar si al celorlalti. Dar niciodata nu isi vor spune parerea cu voce tare. Timizi, ei intra rar in discutie cu altii doar de dragul conversatiei. In plus, se simt stingheri in prezenta unor necunoscuti, evitand dialogul cu acestia. De aceea nu au foarte multi prieteni. Practici, ei prefera sa nu isi dezvaluie sentimentele.

Balanta

Adora sa fie inconjurati de oamenii pe care ii respecta, ii indragesc. Nativii Balanta vor multi prieteni, motiv pentru care se vor abtine de la comentarii legate persoanele sau situatiile care ii deranjeaza. In general, evita certurile si nu vor sa-i contrazica pe ceilalti doar pentru a avea ultimul cuvant de spus. Isi ascund sentimentele, dupa care regreta ca nu si-au exprimat punctul de vedere la momentul potrivit.

Scorpion

Destul de gelosi si invidiosi, nativii Scorpion vor incerca sa nu impartaseasca altora gandurile si emotiile lor. Mereu calmi si linistiti, ei nu se ascund sub o masca imposibil de patruns si descifrat. De aceea, nu stii niciodata cand sunt fericiti, suparati sau deosebit de furiosi. Nu isi spun parerea pentru ca le este teama sa nu fie judecati, criticati. Esential este ca raul sa nu ii afecteze.

Varsator

Isi protejeaza trairile interioare si se supara cand cineva ii intreaba ceva. Orice astfel de discutie "personala" va fi interpretata ca o tentativa de a le "patrunde in suflet". Reci cu cei din jur, ei creaza imaginea unei persoane neintelese. Daca sunteti intr-o relalatie cu un reprezentant al acestei zodii, nu trebuie sa sperati ca, la un moment, dat, isi va expune emotiile si sentimentele.