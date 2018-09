Horoscop 2018: Trei zodii vor avea un sfarsit de an dificil!

HOROSCOP 2018. Se apropie anul 2019, iar lunile ramase reprezinta pentru multi o perioada de analiza, cand privesti inapoi si tragi concluzii, faci bilant. Nu pentru toti insa sfarsitul de an va fi simplu si placut.

Berbec

Pentru numerosi nativi din Berbec, 2018 a fost nu cea mai simpla perioada din viata lor. In lunile care au mai ramas pana la sfarsitul anului, persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor intampina dificultati legate de concentrare si de lipsa de energie. Ati muncit foarte mult pana acum, uneori consumandu-va fortele pe lucruri marunte, iar acum trebuie sa turati motoarele la maxim pentru a pastra ceea ce ati realizat pana acum.

Dar, prin firea lor, Berbecii sunt suficient de incapatanati si perseverenti. Iar daca vor stabili corect prioritatile si vor pune la punct un fel de plan de bataie, sfarsitul acestui an nu va parea chiar atat de dificil.

Scorpion

In miscarea lui retrograda incepand din noiembrie 2018, planeta Mercur va aduce in viata a numerosi nativi din Scorpion unele probleme. In aceste condtii, astrologii va indeamna sa ganditi bine inainte de a face urmatorul pas sau de a lua o decizie, cantarind toate aspectele pro si contra. Intr-o astfel de tensiune va trebui sa traiti cateva saptamani, dar spre sfarsitul lui decembrie, situatia promite sa se imbunatateasca.

Pesti

Cei nascuti in intervalul 19 februarie - 20 martie trebuie sa recunoasca faptul ca, pentru ei, anul 2018 le-a oferit multe provocari. Unii au reusit sa le evite, dar altii s-au trezit, cum se spune, intre ciocan si nicovala. Astrologii avertizeaza - in urmatoarele trei-patru luni situatia nu se va schimba in bine. Este valabil pentru toate sferele vietii - personala, de familie, profesionala, emotionala. Incercati sa nu mai alergati dupa niste perspective inchipuite, reveniti pe pamant si luati lucrurile asa cum sunt.