Horoscop 2018: Zodiile alaturi de care nu te plictisesti!

HOROSCOP 2018. In general, oamenii se straduiesc sa-si apropie persoanecare sa le aprecieze calitatile, ajutandu-i, totodata, sa-si "repare" neajunsurile. Nu toti reusesc insa, iar una dintre cauza o reprezinta incapacitatea de a gasi, din diferite motive, un limbaj comun cu ceilalti. Pentru unii insa, asta nu reprezinta o problema.

Sagetator

Cu ei e usor, vesel si interesant. Intotdauna au la indemna cateva istorioare haioase si zeci de planuri pentru diferite peripetii. Daca nu aveti idee despre cum sa va petreceti seara, cautati un Sagetator si mergeti cu el. Cu siguranta nu va veti plictisi.

In plus, nativii din Sagetator se descurca foarte bine inclusiv cu cei care nu le impartasesc opiniile. In ultima instanta, ce conteaza parerea, din moment ce petrecerea e minunata! Din pacate, mai mult nu poti cere de la Sagetatorii care sunt naivi, destul de neincredere, oarecum capriciosi si nerabdatori.

Leu

Si cu ei este usor. Reprezentantii acestei zodii isi asuma imediat responsabilitatea rezolvarii tuturor problemelor organizatorice, construiesc rapid planuri pe mai departe si au grija ca toti sa se simta bine. In schimb, vor sa fie admirati si laudati pentru calitatile lor.

Iar ei dau si mai mult. Nu intamplator mereu sunt inconjurati de prieteni si cunostinte care au nevoie de ajutorul lor. Iar navtivii din Leu se apuca imediat de treaba.

Scorpion

Nu sunt mereu cele mai placute companii. Dar cei care ii cunosc, ii prefera. Pentru ca alaturi de ei este interesant. Au multe idei, dintre cele mai variate si deosebit de atractive. Totodata, nativii din Scorpion au o gramada de cunoscuti, unii cam ciudati, daar utili.

Iar daca mai punem la socoteala si faptul ca persoanele nascute sub acest semn isi asuma de buna voie responsabilitati, totul pare rezolvat. Fiti alaturi de ei si plecati in cautarea aventurilor. Totusi, incercati sa stabiliti daca intrati in cercul lor apropiat sau sunteti doar amici. Spre deosebire de acestia din urma, fata de primii nativii din Scorpion vor fi mereu loiali.