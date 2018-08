Horoscop 2018: Zodiile care devin o pacoste pentru parteneri!

Pesti

Aparent, sunt inofensivi, sentimentali. Dar daca le vine vreo ideea, nu vor tine cont de nimic pentru a-si atinge scopul. Isi vor manipula adversarii, fara ca acestia sa observe. Vor gasi iesire din orice situatie, dar de vina vor fi altii, in primul rand persoana de langa ei.

Capricorn

Dintre toate zodiile, cei nascuti in Capricorn sunt considerati cei mai reci, mai insensibili. Daca aveti nevoie de ajutor, vi-l vor acorda, dr numai in cazul in care insemnati ceva pentru ei. In toate celelalte situatii, nu numai ca vor ignora solicitarile, dar se vor si supara ca le este afectata viata personala, li se ia din timpul lor pretios.

Lideri prin natura lor, ei respecta propriile reguli. Cred numai in sine, mizeaza numai pe ei, impun limite dincolo de care nu trec niciodata. Aveti grija in comunicarea cu aceste persoane. Nu sunt nemiloase, dar sunt capabile sa schimbe lumea prin incapatanarea si insistenta lor.

Scorpion

Daca nu ii enerveaza nimic, stati linistiti, vor fi mereu alaturi, vor ajuta, vor reactiona. Puteti conta pe ei. Dar aceasta situatie poate dura pana cand vor realiza ca ceva ii deranjeaza. Va vor strivi cu sensibilitatea lor, vor trezi in persoana de langa ei un sentiment de mila intr-atat de puternic, incat omul respectiv isi va asuma intreaga vina si responsabilitate.

Vor incerca mereu sa iasa avantajos din orice situatie si nu vor acorda atentie starii de spirit a celorlalti. Dar totul va fi atat de elegant lucrat, incat nici nu veti realiza ca ati picat in capcana celor nascuti in Scorpion.