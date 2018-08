Horoscop 2018: Zodiile care se folosesc de altii pentru scopurile lor

HOROSCOP 2018. Sinceritatea este garantia unor relatii trainice. In orice caz, asa ne invata parintii si multi altii pentru care un comportament exemplar in societate si nu numai reprezinta un fel de datorie morala.

Totusi, de-a lungul vietii intervin momente cand sinceritatea mai mult face rau decat bine. Iar ipocritii si intrigantii isi ating mai rapid scopul denaturand adevarul.

Sagetator

Ei sunt convinsi ca nimeni nu datoareaza nimanui nimic. Si se simt insultati daca altii conteaza sa obtina ceva in schimbul ajutorului acordat. Pentru ca, in opinia lor, singuri ati ales sa ii sprijiniti. Ei nu v-au promis nimic. Si ce daca in societate asa se procedeaza? A existat vreun contract in acest sens? Nu. Vreo intelegere verbala? Veniti cu dovezi!

Cu alte cuvinte, adio si toate bune. Sagetatorii merg mai departe, pentru ca mai au multe de facut. Inclusiv cu ajutorul unora ca dumneavoastra - naivi si increzatori. Si nu se simt cu constiinta impacata. La fel cum nu ii deranjeaza nici faptul ca altii ar putea proceda la fel cu ei.

Gemeni

Nu ii preocupa aspectul psihologic al situatiei. Au un scop care trebuie atins. Argumentele logice nu prea sunt de ajutor in multe circumstante. Iar convingerea de nezdruncinat ca ei procedeaza corect le intareste aceasta parere. Mai mult, daca aceeasi logica nu le sugereaza ca ajutorul dumneavoastra i-ar putea avantaja, ei nu vor misca nici un deget.

Lucrurile se schimba insa cand vine vorba despre interesul lor: Gemenii vor respecta regulile jocului. Nu chiar intotdeauna. De aceea se fac remarcate persoanele egoiste, dar in care nu poti avea incredere deplina.

Scorpion

In principiu, ei isi construiesc astfel viata, incat sa ii exploateze activ pe cei din jur, jucandu-se cu mintea lor. Le place sa promita, dar daca situatia se schimba, isi pot lua cuvantul inapoi, evocand "modificarile conjuncturale". Altfel spus, este foarte greu sa ajungi la o intelegere cu ei. Numai in cazul in care Scorpionii sunt direct interesati de reusita unei actiuni. Ei stiu exact ce le trebuie. Pe de alta parte, cu persoanele dragi si apropiate, ei se poarta impecabil.