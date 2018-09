HOROSCOP 2018: Zodiile care sunt mereu in pas cu moda!

HOROSCOP 2018. Unii acorda poate o atentie excesiv de mare felului in care arata. Nu este suficient ca tinuta sa fie corecta, ingrijita si frumoasa. Ei trebuie sa fie mereu in pas cu moda.

Taur

Adora sa arate bine, sa traiasca in confort si sa consume mancaruri alese. In acelasi timp, ei stiu ca standardele modei se schimba si, daca vrei sa tii ritmul, trebuie, la randul lor, sa se schimbe. Numai ca nativii din Tauf fac acest lucru lent, pentru ca in moda sunt mai degraba conservatori. In schimb, tinuta lor va fi intotdeauna ireprosabila. In ultima instanta, este o chestiune care tine, dincolo de orice, de respectul fata de sine.

Leu

Reprezentantii acestei zodii recurg la orice metoda capabila sa atraga atentia celor din jur. Iar tendintele modei constituie unul dintre cele mai bune instrumente. O fotografie cu un produs vestimentar de sezon sau cu o tinuta eleganta va genera zeci de comentarii de retelele de socializare. Atentie si, fireste, respect pentru alegerea facuta, intrebari fel de fel. Mai ales ca nativii din Leu chiar au stil, stiu cum sa se imbrace, cum sa combine culori, astfel incat sa atraga privirile, dar fara a soca.

Fecioara

Nu este neaparat o pasionata a modei, dar are stil. Intr-atat, incat poate sa creeze tentinte proprii, fara a fi universale. Care este secretul reprezentantilor acestei zodii? Ei stiu exact ce trebuie sa imbrace pentru a arata perfect. Ceea ce nu inseamna ca nu urmareste liniile modei. Dar fara sa copieze, imprumutand idei si aplicandu-le la stilul lor. In ultima instanta, importanta este impresia creata.

Balanta

Un exemplu clasic de persoana aflata intotdeauna in pas cu moda. Se pricepe la orice tine de acest domeniu, dar superficial, sifonierul lor va fi incarcat de tot felul de haine, dar frumoase, elegante si de calitate. Nativii din Balanta trebuie mereu sa-si faca ordine in dulap, pastrand ceea ce corespunde ultimelor tendinte si renuntand la restul. Poate de aceea vor arata mereu impecabil.