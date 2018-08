Horoscop 2018: Zodiile pe care dietele alimentare nu le ajuta

In principiu, dietele sunt utile. Ne permit sa scapam de kilogramele in plus, sa ne simtim mai bine. Din pacate, nu toate zodiile se pot bucura de efectele beneficie ale acestor regimuri alimentare.



Berbec

Sunt prea spontani pentru a respecta cu strictete o dieta. Prin urmare, orice regim inceput nu va fi dus pana la capat. Intotdeauna intervine ceva care ii obliga sa o ia de la capat. Nu, pentru ei acest lucru nu inseamna un esec. Este doar o retragere pentru “regrupare de forte”

Taur

Detesta dietele din principiu, pentru ca ii impiedica sa savureze o mancare gustoasa si o companie placuta. De aceea, nativii Taur isi organizeaza viata si regimul alimentar astfel incat sa nu fie obligati sa recurga la diete. Totusi, daca va fi nevoie, imcapatanarea lor ii ajuta.

Gemeni

Recurg prea des la compromisuri. “Mananc acum prajitura asta, dar pana maine nu mai mananc nimic”. Sau: “iau pauza saptamana asta, dar de luni incep regimul!” Si asa mereu. Fara o abordare serioasa, fara o sistematizare a regimului alimentar, nu vor obtine rezultate.

Rac

Pentru ei, orice dieta este inutila, pentru ca una dintre putinele metode la indemana de a lupta impotriva stresului este o mancare buna. Prin urmare, imediat ce termina un anumit regim alimentar, apare o scuza pentru a savura o masa imbelsugata: trebuie calmati nervii adunati de-a lungul dietei.

Leu

Sunt mari amatori de tot ce inseamna mancarea nesanatoasa, pretuiesc o bautura fina si o se simt bine intr-o companie vesela. In plus, in timpul liber prefera sa leneveasca. In privinta restrictiilor, de tot felul, incearca sa le evite in masura posibilitatilor. Ca atare, de diete se apuca rar, o respecta fara mare placere, dar merg pana la capat din incapatanare si regretand timpul pierdut.

Fecioara

Abordeaza foarte serios dietele, dar intotdeauna isi pun prea mari sperante. Iar pentru ca oglinda si cantarul nu arata ceea ce trebuie, renunta pentru totdeauna la “inventii ineficiente”. In acelasi timp insa, Fecioarele sunt acel tip de personalitate care pot merge pana in pragul anorexiei numai pentru ca si-au propus sa slabeasca foarte mult. Si fara sa tina cont de efectele daunatoare.

Balanta

Aproape intotdeauna duc dieta pana la finalul logic, obtinand rezultatele care trebuie si privindu-se cu admiratie in oglinda. Dar este suficient sa revina la viata de dinainte, ca, dupa o perioada nu foarte lunga de timp, trebuie sa cauta alt regim alimentar.

Scorpion

Se tem ca dietele nu vor functiona nici daca le vor respecta cu mare strictete. De aceea nici nu se straduiesc sa incerce, preferand sa respecte anumite principii. Dupa care afirma plini de convingerea ca stiau ca nu va merge.

Capricorn

Este poate singura zodie care nu are probleme cu dietele. Spiritul lor de disciplina ii ajuta sa faca fata oricaror provocari. In schimb, pot fi foarte neglijenti, pierzand din vedere anumite momente foarte importante.

Varsator

Inventeaza diete extraordinare – totul este perfect planificat, caloriile repartizate pe mese, astfel incat orice esec pare imposibil. Dar de ce trebuie sa ne grabim? Azi nu, mai bine maine, sau poimaine!

Pesti

Le lipseste motivatia. Inteleg perfect necesitatea si importanta dietelor, dar inima parca le spune altceva. De aceea, le lipseste determinarea pentru a duce la capat un regim inceput.