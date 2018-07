Horoscop 2018: Zodiile pentru care singuratatea nu este o drama!

HOROSCOP 2018. In societatea moderna singuratatea a devenit pentru unii o norma de viata. E adevarat, majoritatea prefera compania prietenilor.

De ce fug unii de oameni? Fie din considerente de ordin material, fie din cauza firii lor complicate, a timiditatii. Sau poate din cauza unor dezamagiri.

Gemeni

In general, cei nascuti in zodia Gemeni iubesc prea mult viata si oamenii, dar considera ca o relatie stabile le ingradeste libertatea, facandu-i dependenti de altii. In plus, numai ideea aparitiei unor conflicte ii enerveaza. Fug de problemele generate de o relatie cu cineva anume. Totusi, micile neintelegeri sunt acceptate, dar nu pentru multa vreme.

Sagetator

Pentru ei, libertatea inseamna aproape totul. Pentru a-si indeplini capriciile, mai ales cele de moment, pentru a nu da socoteala nimanui, pentru a evita tensiunile inevitabile din relatia cu altcineva. E adevarat, daca intalnesc o persoana la fel de independenta, totul se rezolva de la sine.

Varsator

Aceste persoane sunt mult prea independente, pasive si lenese pentru a se implica intr-o relatie de durata. Cu exceptia cazurilor in care soarta le scoate in cale un om demn de toata admiratia si in fata caruia sunt dispusi sa se incline. Dar numai daca nu le este amenintat stilul de viata. Ei considera ca nimeni nu are dreptul sa le dea sfaturi, sa ii invete ce si cum sa faca.

Fecioara

Au standarde mult prea ridicate si putini sunt cei care pot, in opinia lor, sa le indeplineasca. De aceea, nativii Fecioara fie accepta sa "modeleze" pe cineva, fie renunta la ideea de relatie obositoare. Prea multe eforturi cu rezultat incert. Oricum, ei considera ca in lume sunt destule lucruri mai interesante decat dragostea.