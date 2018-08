Horoscop 2018: Zodiile si facutul curateniei in casa!

HOROSCOP 2018. Se pare ca fiecare zodie are un stil propriu cand vine vorba de curatenie in casa. Unii respecta un grafic bine planificat, altii actioneaza intuitiv. Unii cauta eficienta, altii prefera superficialitatea, aparenta.

Berbec

De regula, persoanele nascute in zodia Berbec doresc, prin tot ceea ce fac, sa impresioneze, sa trezeasca invidia celor din jur. Constatare valabile si cand vine vorba de curatenie. Desi, este vorba mai degraba de efect decat de eficienta.

Taur

Fac in asa fel incat sa nu fie nevoie de curete inca o data. In general, nativii Taur prefera sa actioneze cat mai putin, dar cat mai rational. Ca atare, cand se apuca de treaba nu termina pana cand ultimul fir de praf nu dispare din casa. Dupa care pot sta linistiti o luna.

Gemeni

Desi iubesc confortul, nu stiu cum sa si-l asigure. Iar cand se apuca de curatenie, haosul cotidianul se transforma intr-un haos si mai mare. Iata de ce, ei prefera sa cheme ajutoare.

Rac

Casa lor trebuie mereu sa straluceasca. Fiecare obiect isi are locul lui, totul e ordonat, asezat la dunga. Ceea ce nu ii impiedica pe nativii Rac sa intoarca locuinta cu susul in jos la fiecare sfarsit de saptamana. Astfel, isi pot pune in ordine inclusiv gandurile.

Leu

Fac curat numai pentru a impresiona pe cineva. In rest, nu conteaza cum arata totul in jurul lor. Iar cand se plictisesc de peisajul dezolant, cheama, pur si simplu, o firma de curatenie. Nu pentru ca le-ar fi lene, dar considera ca sunt lucruri mult mai importante care merita atentia lor decat spalatul podelelor..

Fecioara

In cazul lor, fiecare curatenie este "generala". O operatiune care se desfasoara dupa o schema dinainte planificata, globala. Sunt consecventi in ceea ce fac. In opinia lor - curatenia in casa inseamna ordine in viata personala, in ganduri. Mai mult, se simt absolut oribil daca intra intr-o casa dezordonata.

Balanta

Totul este haotic. Daca are chef, totul va straluci in jur. Daca nu, dezordinea va domni pretutindeni. Dar nativii Balanta nu isi fac probleme - intr-un timp record ei reusesc sa puna lucrurile la punct, spre indivia multora.

Scorpion

Ar prefera sa traiasca intr-o ordine absoluta, numai ca nu le place sa piarda timpul cu asa ceva. La un moment dat se obisnuiesc, totusi, dar nu face niciodata din curatenie o placere.

Sagetator

Nu prea stau pe acasa pentru a-si face probleme ca e dezordine. Dar, daca s-ar trezi incuiati undeva pentru vreo doua zile, totul ar deveni luna, dar de plictiseala si din dorinta de a-si ocupa mainile cu ceva.

Capricorn

De regula fac in asa fel incat sa nu fie nevoie de prea mult efort pentru a face curat in casa. Lucreaza dupa o metoda anume, folosesc multe produse specifice. Au oricand la indemana o solutie pentru geamuri sau praf. Dezordinea si mizerie le creaza repulsie.

Varsator

Nu acorda prea multa atentie dezordinii din casa. Nu pentru ca nu le pasa, ci pentru ca la ei nu exista dezordine: ai luat ceva de undeva, pui la loc. Ai lasat o amprenta pe mobila, o stergi imediat. Dimineata cu mopul pe gresie, seara la fel. Astfel, nu mai e nevoie de o curatenie generala, care, pentru ei, este "iadul pe pamant".

Pesti

Dintre toate zodiile, cei nascut sub semnul Pesti sunt, poate, cei mai dedicati curateniei. Pentru ei, curatenia inseamna a face ceva frumos si minunat. Exista insa o mare problema: nu au rabdare suficienta pentru a incepe si finaliza totul intr-o singura zi.