Horoscop 25 iunie 2019. Formezi o echipă de nezdruncinat cu cei dragi din familie

Horoscop Berbec. Şefii te cam critică iar clienţii sunt cam nemulţumiţi de serviciile pe care le prestezi, deşi tu faci tot posibilul să răspunzi tuturor cerinţelor cât se poate de bine. Posibil ca pretenţiile să fie mult peste puterile tale şi deşi încerci să te auto-depăşeşti, tot nu poţi ajunge la nivelul dorit de cei care stau cu ochii pe tine. Te poţi aştepta la o mustrare la serviciu, la o reclamaţie agresivă sau la o marfă returnată din cauza vreunui defect pe care nu l-ai observat la timp. Încearcă să dregi busuiocul cu diplomaţie.

Horoscop Taur. Lumea apreciază deciziile tale, pentru că are încredere în judecata ta imparţială şi justă. Unii chiar depind de verdictele pe care urmează să le dai şi încerci să fii cât se poate de detaşat şi să nu pleci urechea la nicio încercare de manipulare şi intimidare. Cu cât rămâi mai surd la tentativele unora de influenţare, cu atât mai corectă va fi decizia ta finală, şi lumea va aprecia felul just în care ai aranjat lucrurile. Adevărul întotdeauna învinge, iar tu vei oferi azi o părere avizată ce va face lumină într-o situaţie din care are mai multă lume de suferit.

Horoscop Gemeni. Te simţi excelent pe oriunde mergi astăzi, pentru că eşti primit cu braţele deschise de toată lumea. Te bucuri de simpatia prietenilor, de afecţiunea rudelor şi de o primire călduroasă peste tot, pentru că ai pentru toţi o vorbă bună şi o atitudine jovială care face plpcere tuturor. Te poţi aştepta la invitaţii foarte plăcute la o plimbare, la un film, la o distracţie, iar dacă faci vreo vizită, vei fi tratat regeşte, pentru că eşti o prezenţă care animă atmosfera şi bucură pe oricine.

Horoscop Rac. Succesele acestei zile au un efect emoţional extraordinar, pentriu că îţi dau curaj şi încredere în valoarea proprie. O persoană importantă te apreciază sincer pentru ceea ce ai realizat şi eşti mândru de tine. Lasă modestia la o parte şi profită de auspiciile foarte bune ale acestei zile în care chiar şi cele mai dificile proiecte pot evolua spectaculos. Fă un pas în faţă şi spune că eşti cel mai bun, deoarece reuşita depinde foarte mult şi de părerea pe care o ai despre tine.

Horoscop Leu. Formezi o echipă de nezdruncinat cu cei dragi din familie. Vă unesc nişte proiecte comune şi reuşiţi să aveţi o relaţie de colaborare perfectă. În familie nu poate fi vorba nici de rivalitate, nici de competiţie, nici de răutăţi, ca atare cele mai bune lucruri în comun le poţi face cu cei de acelaşi sânge. Că e vorba de o afacere împreună sau de un eveniment care vă adună pe toţi la un loc, merită să atragi rudele alături de tine, deoarece gândiţi la fel, simţiţi la fel şi, mai ales, ţineţi unii la alţii necondiţionat. De dragul lor, eşti capabil de orice, şi ei la fel pentru tine!

Horoscop Fecioara. Intri în legătură cu persoane oficiale, cu reprezentanţi ai instituţiilor statului, de la care aştepţi un document, o aprobare sau o soluţionare a unei chestiuni care depinde numai de ei. Te rogi să-i găseşti în toane bune, pentru că nu ai tolera ideea să mai vii şi mâine. Birocraţia e cel mai mare inamic al planurilor tale, căci, peste tot unde te-ai duce, eşti nevoit să aştepţi, să te ploconeşti, să ceri smerit ceea ce ai nevoie, şi cum altă soluţie nu ai, trebuie să joci cum ţi se cântă, altfel nu ţi se rezolvă doleanţa.

Horoscop Balanța. Nici nu bănuieşti ce efect fantastic ai asupra celor cu moralul scăzut, asupra celor care se plâng de lipsuri şi probleme. Tu ai scos azi aceste cuvinte din minte, din inimă şi din vocabular, măcar pentru o zi, şi reuşeşti să faci haz de orice. O atitudine jucăuşă, inocentă, infantilă, ar fi de preferat într-o atmosferă atât de gravă şi sumbră, pentru că tu nu vrei să le accepţi sau să le dai atenţie. Când ignori un lucru neplăcut, acesta nu are altceva de făcut decât să dispară. Numai cu o atitudine jucăuşă şi amuzantă vei reuşi să readuci totul pe un nivel mult mai plăcut şi ce încântat vei fi când vei vedea zâmbete pe chipul celui trist!

Horoscop Scorpion. Te retragi de bună voie, chiar cu o reală plăcere de a nu fi văzut şi remarcat de nimeni, pentru că un astfel de moment de izolare are efecte benefice asupra psihicului tău. Să nu te deranjeze nici că nu te sună nimeni, nici că nu-ţi vine nici un musafir, nici că nu faci nimic palpitant, pentru că e ziua în care te dedici un pic sufletului tău, nevoilor tale cele mai profunde. Stând doar tu de vorbă cu tine însuţi, vei descoperi că au rămas puncte restante care se cer echilibrate, semn că te-ai cam neglijat în ultima perioadă, prins într-un iureş de agitaţie cotidiană care te-a lăsat fără energie. Ascultă vocea sufletului tău, pentru că îţi cere ceva. O s-o auzi, dacă faci linişte!

Horoscop Săgetător. Fii ferm pe poziţie şi fii pregătit să spui cât se poate de sigur pe tine: start! Da, eşti în faţa unui nou început, a unei noi etape din viaţa ta, şi se presupune că ai acumulat până acum experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a face o alegere de bun augur. Eşti conştient că sunt şi alţii în preajma ta care aşteaptă această decizie sau care depind de ea, tocmai de aceea nu ai voie să greşeşti, să te îndoieşti, să te răzgândeşti. Ai ales ceva? Perfect, ţine-te de asta şi du-o până la capăt. E doar un început de aventură, nu te aştepta la rezultate imediate, dar important e cum iei startul: încrezător, sigur, informat, dornic de schimbare!

Horoscop Capricorn. Munceşti mult, dar nu prea iese mare lucru din mâinile tale. Nu cumva nu te concentrezi eficient, nu cumva doar mâinile tale se mişcă, dar mintea e în altă parte? Dacă nu reuşeşti să-ţi canalizezi toate forţele spre un unic scop, nu va ieşi nimic constructiv astăzi. Dacă ai probleme pe alte planuri ale vieţii, vei merge la serviciu deja stresat încât rişti să faci mari greşeli din neatenţie, ceea ce poate atrage reclamaţii de la clienţi, mustrări de la şefi şi ostilitatea colegilor. Fă un efort să te aduni complet la un singur obiectiv, atunci când te apuci de o treabă!

Horoscop Vărsător. Dacă vezi în jur priviri invidioase sau dacă auzi bârfe nedrepte, e semn că valoarea ta este recunoscută de ceilalţi şi, cum nu au prin ce să te depăşească, preferă să te denigreze pe tine în fel şi chip. Dar acest lucru nu te deranjează căptuşi de puţin, dimpotrivă, te stimulează să atragi şi mai mult atenţia asupra ta, pentru că ai astfel o garanţie clară că eşti bun! Nu ţine cont de răutăţi sau de beţe-n roate puse intenţionat de cei care doar speră să-ţi ia vreodată locul, dar nici nu te culca pe laurii victoriei. Dacă eşti acum în vârf, trebuie să şi lupţi pentru a rămâne acolo, pentru că vezi şi tu că ai inamici destui la un pas mai în spate!

Horoscop Pești. Dacă pleci la drum, nu te aştepta ca totul să decurgă lin şi fără peripeţii, pentru că este o zi în care tot ce faci necesită eforturi suplimentare. Ori se schimbă traseul sau destinaţia pe parcurs, ori maşina îţi creează unele probleme, ori la capăt nu te aşteaptă ceea ce ai preconizat la plecare, încât te poţi întoarce acasă cu treburile nerezolvate. Nu strică să te informezi înainte de plecare de eventualele situaţii neprevăzute care ar putea apărea, pentru că precauţia poate fi un atu. Cu cât te gândeşti mai din timp la eventuale incidente, cu atât ai putea să le rezolvi mai repede!

Horoscop oferit de acvaria.com