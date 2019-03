Horoscop 25 martie 2019. Te bucuri de sprijin din partea unor persoane care joacă un rol important în planurile tale

Horoscop Berbec. Prietenii îţi sunt de mare ajutor într-un moment în care ţi-ai cam pierdut încrederea. Ei te mobilizează perfect cu optimismul lor, cu glumele lor adecvate momentului, şi reuşeşti să te încarci cu doze mari de gândire pozitivă datorită lor. Dacă ei te-ar lăsa cu ale tale, ai aluneca într-o zonă şi mai sumbră, dar îţi sunt cu adevărat alături şi-ţi ridică moralul prin toate mijloacele pe care le au la dispoziţie. Dacă vrei să depăşeşti un moment de slăbiciune în care eşti gata să spui nu pot, acceptă-ţi prietenii veseli şi gălăgioşi prin preajmă şi ascultă-i cum spun: hei rup, hai că poţi, nu te lăsa!

Horoscop Taur. Munceşti cu sârg, concentrat la un proiect ce necesită un consum imens de energie şi de atenţie. Eşti conştient că numai de implicarea ta depind, la final, şi rezultatele, de aceea te apleci cu interes maxim asupra celor începute. Eşti mulţumit cum evoluează, dar şi mai fericit ai fi dacă ai vedea că şi ceilalţi direct implicaţi privesc la fel de serios această muncă. Ar fi obositor să duci în spate tot greul, de aceea cel mai dificil e să atragi alături de tine oameni care îţi seamănă, la fel de interesaţi de roadele finale ale acestui efort. Nu merită să munceşti doar tu, dar nici să pasezi totul altora.

Horoscop Gemeni. Nu te întrista dacă vezi că lucrurile nu ies chiar aşa cum ai dorit, ci lasă-te dus un pic şi de val, pentru că doar aşa vei ajunge la nivelul cel mai adecvat acestei situaţii. Ceea ce nu pare a fi pe placul tău se va dovedi a fi, mai târziu, cel mai bun lucru de care puteai avea parte, deci luptă cu gândirea negativă care-ţi dă târcoale. La ceva trist, tu răspunde cu ceva vesel, la un aparent hop, tu reacţionează cu o glumă, pentru că în spatele acestor aparenţe nedorite se află sigur rezultatul cel bun către care vâsleşti. După furtună vine întotdeauna vreme bună, dar soarele e încă după noi. Important e ca tu să vezi deja soarele, chiar dacă nu e pe cer!

Horoscop Rac. Te bucuri de sprijin din partea unor persoane care joacă un rol important în planurile tale. Altfel lucrezi când ştii că ai pe cine te baza la nevoie, pentru că ai alături de tine persoane care chiar deţin cheia la problemele care te frământă. Nu sunt simple promisiuni în van, nici iluzia că te vor ajuta la o adică, ci ei sunt acolo concret, cu tot felul de soluţii la dispoziţie, pentru a te ajuta să rezolvi ce ţi-ai propus. Indiferent sub ce formă vine ajutorul acestora, te simţi mult mai bine când ştii că nu eşti singur în lupta ta pentru atingerea unui scop, şi îţi arăţi recunoştinţa şi mulţumirea faţă de ceea ce pot face ei pentru tine. Şi tu ai făcut ceva similar cu alte ocazii!

Horoscop Leu. Ar fi nevoie de o schimbare de atitudine în modul tău de a relaţiona cu copiii, pentru că nu eşti mulţumit de atmosfera de acasă. Îţi dai seama că au rămas unele lacune în educaţia lor, de aceea îţi iei angajamente solide pentru a recupera ceea ce ştii că nu le-ai oferit. Probabil trebuie să ceri şi tu mai mult de la ei, probabil ai fost prea indulgent şi le-ai trecut multe cu vederea, sau exact invers, prea dur şi vezi că i-ai îndepărtat de tine. Fii un părinte sau un educator obiectiv şi discută cu cei mici cu prietenie şi cu optimism. Pune-te un pic în pielea lor şi gândeşte-te dacă ţi-ar plăcea modul în care te comporţi tu faţă de ei.

Horoscop Fecioara. Călătoriile acestei zile au dublu rol: te pun în legătură cu o mulţime de oameni interesanţi cu care comunici uşor, dar în acelaşi timp te pun la treabă, deoarece depui eforturi pentru a ajunge la destinaţie cu succes. Sunt drumuri mari consumatoare de efort, de parcă ar necesita un act de voinţă din partea ta, poate pentru că nu eşti on cea mai bună formă fizică şi atunci e normal să fie ceva mai dificil pentru tine. Nu lenevi acasă, nici măcar dacă eşti lipsit de energie sau de motivaţie pentru a pleca la drum, deoarece efectele acestei călătorii vor fi mai bune decât ai putea crede. Îţi ridică moralul, tonusul, cheful, motivaţia, deci este poarta spre o acţiune nouă.

Horoscop Balanța. Parcă ai fi prins într-un angrenaj perfect în care toate merg ca unse, după un program bine stabilit. Nici nu-ţi vine a crede cât de bine te adaptezi condiţiilor date, totul e în sincronizare perfectă cu tine şi nu te abaţi nici un pas de la calea dată. Nimic nu pare să se desfăşoare la întâmplare, ci după un plan foarte bine scris dinainte, pe date, pe ore, pe cifre, şi îţi convine situaţia. Mai rar reuşeşti să fii atât de eficient şi să respecţi întocmai fiecare detaliu. Eşti de părere că există timpul potrivit pentru toate, iar acum vezi cu ochii tăi că aşa este: a venit timpul pentru ca acel lucru programat cu minuţiozitate să se desfăşoare ca după şablon!

Horoscop Scorpion. Elanul tău este tăiat de tot felul de contradicţii ce se iscă pe marginea ideilor tale. Parcă toţi s-au aliat azi împotriva ta şi nu sunt de acord cu tine, indiferent ce ai de spus. Nu ai forţa de a le ţine piept şi, în loc să-ţi pui imensa ambiţie la treabă pentru a demonstra că ai dreptate, te laşi păgubaş la primele semne de conflict. Poate ceilalţi vin cu argumente mult mai puternice şi accepţi tacit înfrângerea. Dar nu pentru mult timp, deoarece în curând se va întoarce roata.

Horoscop Săgetător. Azi trebuie să te supui cuminte ordinelor autoritare ale altuia mai puternic. Nu o consideri o umilire, dimpotrivă, recunoşti valoarea şi superioritatea celui în faţa căruia te pleci, pentru că ai ceva de învăţat din atitudinea sa de lider. Îi admiri curajul, tonul cu care se impune, mai ales că nu apelează deloc la agresivitate sau violenţă pentru a se face ascultat. Câştigă admiraţia tuturor doar prin simpla sa apariţie strălucitoare, căci valoarea sa impune respect!

Horoscop Capricorn. Stai puţin pe loc şi fă un ocol prin mintea ta de odinioară. Ai trecut cândva printr-o experienţă din care nu ai extras toate învăţămintele, dar acum revine în actualitate cu o greutate mai mare decât atunci. Nu aluneca nici spre tristeţe, nici spre depresie, pentru că nu acesta este scopul acestui punct sensibil, ci ca să priveşti cu luciditate acel moment şi să înţelegi ce era de înţeles de aici. Cu cât eşti mai calm, cu atât şansele să vezi lucrurile din cel mai corect unghi sunt mai mari. Ascultă cu maturitate ce-ţi transmit propriile tale amintiri, pentru că ele ies la iveală dintr-o zonă îndepărtată pe care ai uitat-o, dar care are un rol major abia acum.

Horoscop Vărsător. Unii nu vor aprecia modul tău mai independent de a rezolva problemele, deci să nu te mire că vor apărea critici şi dispute aprinse împotriva ta. Tu vezi-ţi de treaba ta aşa cum consideri că e mai bine pentru tine, fără să pleci urechea la sămânţa de scandal care planează în jur. Du ce ai început la îndeplinire şi le vei demonstra prin exemplu personal că ideile tale sunt mai bune şi că metoda ta e cea mai potrivită. Dacă îi laşi să te oprească din elan, şansa ta de afirmare scade! Fii tu însuţi, chiar dacă nimeni nu te aprobă!

Horoscop Pești. Nu prea ştii dacă este o zi de succes sau una sub aşteptări, de parcă ai avea parte de ambele feţe ale monedei aproape simultan. Un eveniment care ar fi trebuit să te propulseze în fata are şi conotaţii neplăcute, de aceea ar fi bine să nu porneşti la un drum important cu aşteptări imense, ca nu cumva decepţia de la final să fie mai mare. Profită de şansele excelente care apar, conştient în permanenţă că nimic nu ţi se oferă pe gratis, ci există şi ceva ascuns în umbră. Un succes are, deci, un preţ de plătit, dar dacă-l accepţi, rezultatele vor fi excelente!

Horoscop oferit de acvaria.com