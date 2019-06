Horoscop 27 iunie 2019. Ai mult de muncit până ajungi la nivelul la care speri, dar nu te temi de eforturi!

Horoscop Berbec. Primeşti o veste cu tentă oficială pe care te poţi baza în proiectele tale profesionale de viitor. E ca şi cum ai primi o certificare, o garanţie scrisă sau un document de necontestat ce va sta la temelia ascensiunii tale în carieră. Ştii mai bine spre ce te îndrepţi, eşti mult mai sigur pe scopul tău de acum înainte iar oamenii pe care îi întâlneşti în drumul tău spre succes te susţin şi îţi sunt de folos în atingerea scopurilor tale. Ai mereu ceva nou şi util de învăţat din contactul cu persoanele cu diverse funcţii cheie la uşa cărora trebuie să baţi acum.

Horoscop Taur. Se deschide un capitol nou în planurile tale profesionale şi, ca la orice început de drum, şi cuprins de entuziasm şi de pasiune. Îţi place tot ce-i nou, tot ce-i provocator şi te pune la treabă, de aceea nu vei sta să te gândeşti mult înainte de a-i da startul. Te implici trup şi suflet în noua etapă tocmai începută, conştient că rezultatele finale depinde numai de efortul pe care îl investeşti în ce ţi-ai propus. Nu e ceva uşor de atins, nici nu ţi se oferă pe tavă, dar deţii toate calităţile să ajungi la rezultate de top, deci munceşte!

Horoscop Gemeni. Nimeni nu te întrece când vine vorba de colaborare, pentru că tu sari în ajutorul cuiva chiar şi fără să ţi-o ceară în mod intenţionat. Dai dovadă de o capacitate imensă de dăruire pentru binele altuia, pentru că ştii că faci parte dintr-un tandem, dintr-un angrenaj de suflete în care a venit rândul ca şi tu să fii cel care preia rolul de motor principal de energie în beneficiul celuilalt. Cândva, partenerul tău a fost cel care dăruia şi tu primeai cu încredere ce avea el de oferit, dar acum a venit vremea să se întoarcă roata. Dai fără să aştepţi nimic în schimb, convins că aceasta e şansa ta de a te revanşa pentru tot ce ţi s-a dăruit până acum. Asta da colaborare!

Horoscop Rac. Fii un exemplu de punctualitate, pentru că azi e nevoie de o sincronizare perfectă a tuturor resurselor, respectând întocmai criteriile legate de timp. Ajungi la ora stabilită, pleci la fix, nu te abaţi de la programul impus de alţii şi ai să vezi că timpul se dilată şi îţi ajunge pentru tot ce ţi-ai propus. Ba chiar atunci când spuneai că nu-ţi mai ajunge timpul pentru cine ştie ce activitate, dacă te vei adapta perfect acestui ritm, vei descoperi la final că ai rămas şi cu un răgaz binemeritat ca să-l foloseşti după cum îţi place. Se ştie că tu ai o relaţie specială cu timpul, dar azi parcă eşti ceas elveţian!

Horoscop Leu. Te tot întorci cu gândul într-o perioadă de demult, care a devenit o obsesie pentru tine, dar chiar nu ai de ce să-ţi faci atâtea griji. Problema respectivă e demult uitată, ba poate chiar demult rezolvată şi nu mai are rost să tot zgândăreşti prin amintiri. E un capitol închis, ai face şi tu bine să-l laşi acolo unde este, pentru că nu mai are nici un rol în viaţa ta de acum. Ţi-ai învăţat lecţia din acele timpuri, ţi-ai asumat eventualele vechi responsabilităţi de atunci, deci treci mai departe cu inima liberă că ce a fost mai greu, gata, s-a dus, e de domeniul trecutului! Eşti pe teren sigur care chiar nu mai are nicio legătură cu cele întâmplate anterior!

Horoscop Fecioara. Indiferent de condiţiile meteorologice din colţul tău de lume, ia-ţi inima în dinţi şi ieşi afară. Ai mare nevoie de aer proaspăt, de un petic de cer, oricum ar fi el, de o rază furată de soare (printre nori sau nu), de orice îţi inspiră ţie natură vie, pentru că aceasta e reconectarea cu planeta mamă de care ai nevoie în momente de oboseală. Nu ai avut timp până acum să te plimbi, dar azi ai şi compania potrivită să o faci, şi starea perfectă pentru a trage aer în piept. Ai să te întorci acasă complet revigorat, cu aerul din interior complet împrospătat şi care va schimba întregul tonus!

Horoscop Balanța. E foarte stimulativ anturajul în care te afli azi, pentru că te ambiţionează să dai tot ce ai mai bun din tine, să nu aştepţi, să acţionezi acum şi aici, pentru că acesta e momentul perfect pentru o iniţiativă de zile mari. Deţii toate resursele pentru a reuşi ce ţi-ai propus şi ai mare noroc de un grup de colaboratori foarte buni care te împing de la spate şi îşi aduc şi contribuţia la scopul final. Pe cont propriu, fiecare separat, rezultatele nu ar fi aceleaşi, dar, unindu-vă cu toţii forţele, ritmul va creşte, înaintând împreună spre reuşită!

Horoscop Scorpion. Priveşti spre viitor cu un dram de nesiguranţă, pentru că în planurile tale mai sunt implicate şi alte persoane, dar care nu participă aşa cum ar trebui. Depinzi cumva de contribuţia lor, care nu se ridică la nivelul aşteptărilor tale, de aceea eşti un pic demoralizat când îi vezi că dau bir cu fugiţii, se eschivează, refuză orice propunere din partea ta. Nu te mai gândi la câte ai făcut tu pentru ei, cu alte ocazii, pentru că aşa e viaţa, inechitabilă. Ei uită că le-ai stat alături de câte ori au avut nevoie iar acum, când şi-ar putea întoarce serviciile faţă de tine, bat în retragere în cel mai egoist mod.

Horoscop Săgetător. Bugetul s-a cam terminat şi când faci calcule la finalul unei perioade foarte încărcate din punct de vedere financiar, rezultatele nu sună promiţător. Dacă tot ştii că mergi pe un teren fragil, poţi lua unele măsuri de precauţie ca să nu te întinzi mai mult decât ţi-e plapuma, sau chiar să mai renunţi la unele cheltuieli, dacă pot aştepta. Atât banii care vin, cât şi cei care pleacă din cont, cunosc unele întârzieri şi hopuri enervante, de aceea va trebui să faci paşi cumpătaţi ori de câte ori vine vorba de o decizie cu impact financiar. Nu cheltui peste măsură şi nici nu crede în promisiuni de câştig deocamdată iluzorii.

Horoscop Capricorn. Ai mult de muncit până ajungi la nivelul la care speri, dar nu te temi de eforturi! Dimpotrivă, eşti conştient de puterile tale şi, la nevoie, ai şi de la cine să ceri ajutorul. Nu te sfii să baţi la uşa unor persoane care pot participa şi ele la ceea ce clădeşti tu prin forţele tale, pentru că ei pot fi sursa ta principală de energie. Te stimulează, inspiră, te susţin, şi acesta e modul cel mai eficient de a primi ajutor de la ceilalţi. Nu e o ruşine să ceri păreri sau sprijin, când te simţi împotmolit, pentru că ai de la cine le primi. Ai suficienţi prieteni sinceri aproape care sunt gata să se implice dacă îi chemi.

Horoscop Vărsător. Dacă singur nu ştii ce trebuie făcut într-o situaţie complicată, calcă-ţi pe mândrie şi acceptă ajutorul sincer al celor care îţi stau alături, ai la cine apela, la nevoie, deci nu e nicio ruşine să recunoşti că nu ştii, nu poţi, nu ai cu ce. Cere sfaturi de la cei care au trecut prin situaţii similare şi nu te încăpăţâna inutil să te descurci de unul singur, când există sigur cineva alături care deţine soluţia care ţi se potriveşte perfect în cazul de faţă. Ai putea rezolva mult mai repede problema care te frământă dacă ai întreba un prieten, dar cel mai greu e să recunoşti că există o problemă, totuşi.

Horoscop Pești. Calculezi resursele financiare actuale şi rezultatul sună foarte promiţător, ba chiar îţi inspiră un plăcut sentiment de prosperitate. Asta îţi permite să te gândeşti şi la cumpărături noi, şi la investiţii mai masive, şi la împlinirea viselor mai costisitoare cu ajutorul banilor. În fond, acesta e rolul banilor, de a circula pentru a-ţi oferi ţie bucurie, deci nu-i mai ţine la saltea, decât dacă acumulezi sume mari pentru cine ştie ce mare ţel de perspectivă. Momentan, e cea mai mare plăcere pentru tine să faci planuri cu banii tăi, să baţi magazinele să cauţi ceea ce-ţi doreşti, iar ştacheta e foarte ridicată: nu te mulţumeşti cu lucruri ieftine, ci doar cu ce-i mai frumos şi mai deosebit. Probabil chiar îţi poţi permite, în acest moment.

