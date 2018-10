Horoscop 28 octombrie 2018. Pentru Tauri totul este perfect atunci când iubesc și sunt iubiți

Horoscop zilnic 28 octombrie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de duminică.

Horoscop 28 octombrie Scorpion. Ca să remediezi o problemă pe care o tot cari după tine de ceva vreme, ar trebui să te întorci cumva direct la sursa care a generat situaţia. Azi ai ocazia de a te întoarce înapoi, la primul pas al acelei acţiuni care nu pare să mai evolueze. E şansa ta de a repara decizia luată atunci, la start şi o mai iei o dată de la capăt. Fii mulţumit că ai această şansă, căci nu întotdeauna ţi se oferă prilejul de a reporni totul încă o dată. Dacă prima oară nu a mers bine, acum lucrurile ar putea cunoaşte alt elan, alt sens, alţi sorţi de izbândă, ca atare nu ezita să te întorci de unde ai plecat cândva.

Horoscop 28 octombrie Săgetător. Gasesti in religie un fel de leac benefic intr-un moment dificil, ca atare o vizita la biserica, o discutie cu un duhovnic sau doar cateva minute de meditatie in rugaciune au efecte fantastice asupra ta. Parca esti revigorat, vindecat, eliberat de tot ce te facea sa nu te simti in apele tale. Intotdeauna vei gasi alinare, liniste, solutii si ajutor de sus, totul e sa-l ceri ca atare indreapta-ti cu mai multa incredere ochii si inima spre cer. Cerurile iti raspund de fiecare data daca te deschizi sufleteste si soliciti ajutor divin. Poti primi azi un fel de sfat edificator la una din problemele care te macina, dar nu vine pus pe tava, ci sub forma unei metafore, a unei pilde simbolice, a unei povesti cu talc.

Horoscop 28 octombrie Capricorn. Esti un exemplu de succes in ochii multora. Unii chiar se compara cu tine, lucru care poate genera si invidii, daca aceia nu sunt la nivelul tau, ori admiratie, pentru ca unii chiar vor sa-ti calce pe urme. Fii constient de valoarea ta, nu fi modest si nici nu te privi cu ochi critic, pentru ca ai ajuns aici prin efort sustinut si studiu indelungat. Succesul te propulseaza si mai sus, pentru ca nivelul pe care te afli poate fi rampa de lansare spre un etaj superior. Chiar daca esti mandru de tine, pentru cel care esti acum, intotdeauna e loc de mai bine si simti ca vrei sa urci si mai sus. Te privesti in viitor si te vezi si mai grozav decat acum, deci tinteste sus si urca!

Horoscop 28 octombrie Vărsător. Te cam opui schimbării, deşi, în sinea ta, îţi dai seama că nu mai poţi continua în aceeaşi direcţie ca până acum. Sufletul tău vrea altceva, dar totodată îi este frică să ia decizii. Poate ar fi bine să laşi lucrurile să curgă de la sine, o vreme, până te obişnuieşti cu ideea că va veni şi momentul schimbării, la un moment dat. Când vei fi prins deja în iureşul acelor transformări inevitabile, le vei accepta ca atare. Uneori, cel mai uşor să înveţi să înoţi, e să fii aruncat direct în apă. Cam aşa păşeşti şi tu acum: eşti aruncat în toiul unei furtuni reformatoare şi te adaptezi din mers noului, fie că eşti sau nu dornic de schimbare. Vei fi, până la urmă!

Horoscop 28 octombrie Pești. Eşti cam obosit şi, pentru că îţi lipseşte energia, ai tendinţa de a la vedea pe toate ca pe nişte poveri imposibil de dus în spate. Nu lua decizii când eşti într-o astfel de stare, pentru că ar gravita în jurul ideii de abandon sau de eşec, or tu eşti un luptător prin definiţie. Mai bine iei o pauză până-ţi reîncarci bateriile şi apoi eşti pregătit să faci schimbările care se cer. Dacă le-ai face acum, nu ar ieşi la nivelul aşteptărilor tale sau ale celor din jur, ca atare amână şi tu cumva eventualele confruntări dificile sau importante pentru reputaţia ta. Azi eşti prea negativist, prea pesimist, şi îl iei pe nu pot în braţe.

Horoscop 28 octombrie Berbec. Gata, ai decis ca de cum înainte să schimbi macazul şi să nu mai faci ceea ce făceai înainte. Eşti în faţa unei mari transformări ce îţi poate afecta existenţa, personalitatea, stilul de a fi, regimul de viaţă, modul de a te comporta faţă de o anumită persoană. Consideri că nu mai poţi continua pe aceeaşi linie ca înainte, că trebuie să rupi pisica, şi de azi încolo vei fi complet diferit. Ai mari speranţe că ai făcut schimbarea cea mai bună pentru tine!

Horoscop 28 octombrie Taur. Iubirea te face să te simţi bine în pielea ta şi îl vezi şi pe cel drag într-o lumină desăvârşită. Totul ţi se pare perfect atunci când iubeşti şi când primeşti aceleaşi sentimente înapoi, de aceea eşti mult mai generos în gesturi de afecţiune. Cei la care ţii au numai de câştigat de pe urma acestei abundenţe de emoţii frumoase şi gânduri bune pe care le oferi pe tavă, pentru că, atât timp cât îi ştii pe ei fericiţi, că se bucură de ceea ce ai tu de oferit, ţie nu-ţi mai trebuie nimic în schimb. Mai pui o cărămidă la relaţia perfectă la care îţi aduci contribuţia zi de zi şi eşti mulţumit de perspectivele promiţătoare.

Horoscop 28 octombrie Gemeni. Dacă situaţia devine un pic cam tensionată în jurul tău fără ca tu să ai vreo contribuţia la această problemă, nu încerca să te lupţi, pentru că agresivitatea lor creşte cu fiecare încercare a ta de a calma situaţia. Mai bine taci şi înghiţi şi tolerezi totul cu calm, pentru că nu deţii armele potrivite pentru a aplana conflictul. Cineva trebuie să renunţe, iar tu eşti cel mai potrivit în a face compromisuri. Tu nu ai orgolii atât de mari încât să vrei să deţii neapărat victoria acestui conflict, ci preferi să te retragi şi să-i laşi pe cei nervoşi să obţină aparenta victorie. Fii sigur că cel mai deştept, aici, e cel care cedează şi acela eşti tu!

Horoscop 28 octombrie Rac. Ai curajul propriilor opinii, nu sta în banca ta lăsându-i pe alţii să-şi dea cu părerea, când ai şi tu atâtea comentarii interesante de făcut. Poate ideile tale sună un pic altfel, mai îndrăzneţe sau mai moderne şi greu de acceptat de ceilalţi, dar într-o zi lumea îţi va da dreptate şi va ajunge la vorba ta. Eşti un vizionar, cu un pas înaintea multora, dar nu trebuie să taci doar pentru că vezi lucrurile altfel. Poţi fi un deschizător de drumuri pentru cei care nu au curaj să se aventureze spre direcţii nebătătorite. Fii tu cel care le arată că se poate şi altfel, că există şi alte variante, şi poate prin exemplu personal te vor urma!

Horoscop 28 octombrie Leu. Diferenţa de vârstă nu e un impediment în cazul unui dialog profitabil de ambele tabere, pentru că şi cel matur, şi cel tânăr are ceva de câştigat din discuţia care se naşte. Cel mai în vârstă va împărtăşi din experienţa sa bogată de viaţă iar cel tânăr va asculta cu respect şi luare aminte. Dar şi cel încă mic are ceva de transmis celui la mare distanţă de ani, pentru că are acces la domenii în care cel bătrân îşi prinde urechile, deci schimbul de idei este reciproc avantajos.

Horoscop 28 octombrie Fecioara. Nu e momentul potrivit să porneşti o acţiune nouă, de la care ai mari speranţe. Ceva îţi spune să mai aştepţi o vreme, să mai aduni ceva informaţie, pentru că urmează să se mai întâmple unele evenimente de care va depinde succesul deplin al acelui proiect. Profită de aceasta zi pentru a sta şi a cântări pe îndelete nivelul pe care te afli şic e resurse ai nevoie pentru a ajunge acolo unde ţi-ai propus. Nu e un hop, e doar o pauză înainte de a da startul, dar acest răgaz se va dovedi a fi foarte util pentru a-ţi stabili o strategie corectă.

Horoscop 28 octombrie Balanța. Spui prea repede imposibil, chiar şi fără a încerca să faci acel lucru care ţi se cere acum. Eşti într-un moment ceva mai comod în care nu ai chef de nimic obositor, de aceea refuzi orice invitaţie de a participa la o activitate solicitantă. Păcat, ratezi nişte rezultate demne de laudă! Ba chiar atunci când ai mai puţină tragere de inimă către ceva, roadele pot fi şi mai bune, tocmai pentru că ţi-ai pus ambiţia la contribuţie şi ai depăşit lenea iniţială. Orice ţi s-ar cere şi, din lene, spui nu, s-ar putea să fie exact ceea ce ţi-ar fi oferit cele mai mari motive de satisfacţie, deci ce-ar fi să lupţi cu această confortabilă comoditate care te copleşeşte? Ridică-te şi luptă!

Horoscop oferit de acvaria.com