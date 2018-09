Horoscop 28 septembrie 2018. Leii au nevoie de o pauza

Horoscop zilnic 28 septembrie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri.

Horoscop 28 septembrie Berbec. Fii cu mare băgare de seamă la bugetul propriu, pentru că azi trece un mare pericol prin calea ta. Numai prudenţa ta caracteristică te poate ţine departe de eventualele urmări nedorite, ca atare rezistă oricărei ispite care-ţi face cu ochiul. Chiar dacă te atrage vreo afacere ce promite multe, chiar dacă vrei să cumperi un obiect de care crezi că ai mare nevoie, dacă te laşi convins de tentaţie rişti să rămâi fără o sumă de bani ce se va dovedi a fi foarte necesară în altă direcţie. Nu intra în banii puşi deoparte cu alt scop şi încearcă să ţii banii la saltea, pentru că rişti să pierzi enorm, trecând de la plus la minus într-o clipă.

Horoscop 28 septembrie Taur. Tot calmul ce părea să se fi aşezat peste un plan ajuns la un nivel satisfăcător dispare peste noapte din cauza unei veşti proaste care agită spiritele. Eşti conştient că de tine depinde modul în care restabileşti normalitatea peste această problemă, dar, pe moment, cât timp apele sunt atât de tulburi, eşti nervos şi pierzi controlul acestei probleme. Încearcă să laşi un pic lucrurile să se clarifice înainte de a te apuca să construieşti totul la loc, pentru că acum, prins în mijlocul furtunii, rişti să strici şi mai mult doar pentru că ţi-ai pierdut cumpătul.

Horoscop 28 septembrie Gemeni. Ceea ce ar fi trebuit să meargă într-o direcţie excelentă ajunge într-un punct critic în care tot norocul se poate întoarce exact pe dos. Ai mare grijă, pentru că te cam joci cu şansa ta şi cum nu eşti foarte sigur pe tine, rişti să pierzi şi lucrurile bune la care ai ajuns. Este o şansă extrem de fragilă, pe care nu o poţi valorifica aşa cum ar trebui din cauza unor piedici, dar nu cumva tu însuţi ţi-ai pus beţe în roate? Altădată ai dat cu piciorul unor ocazii favorabile care acum îţi arată cât de mult ai pierdut, dar e prea târziu să mai profiţi de ocazia ratată.

Horoscop 28 septembrie Rac. Este o zi amuzantă în care ai chef de distracţie şi nu prea iei nimic în serios. Te comporţi ca un copil pus pe şotii la orice. E nevoie şi de astfel de atitudini vesele, pentru că nu are rost să te împovărezi cu probleme şi griji, fiindcă orice piedică ar putea fi depăşită mult mai uşor dacă o priveşti cu zâmbetul pe buze şi cu un dram de umor. Veselia ta va molipsi şi pe alţii şi vei vedea ce bine se aşează toate atunci când ai o atitudine pozitivă orice ar fi.

Horoscop 28 septembrie Leu. Profită de apropierea weekendului pentru a-ţi încărca şi tu bateriile. Nu-ţi propune nimic dificil pentru azi, ia o pauză din tot ce făceai şi nu te mai gândi la nimic. Permite-ţi somn de voie, multă odihnă, activităţi sedentare prin jurul casei, pentru că stai cam prost la capitolul energie. Îţi lipseşte cheful, vlaga, entuziasmul, şi, chiar dacă te-ai apleca asupra vreunui plan potrivit finalului de săptămână, vei vedea că nimic nu-ţi iese bine. Nici pe ceilalţi nu te poţi baza, pentru că dai peste persoane la fel de lipsite de energie, ca şi tine!

Horoscop 28 septembrie Fecioara. Ai ajuns la un nivel care îţi inspiră încredere absolută în succesul final şi ai garanţia că, la capătul acestor eforturi, te aşteaptă o răsplată binemeritată. Eşti foarte motivat să tragi tare, oricât ar mai dura, de vreme ce la capăt te aşteaptă evenimente fericite. Ai ocazia de a-ţi demonstra valoarea în faţa celor din jur iar atunci când eşti apreciat şi ţi se recunosc meritele, eşti capabil de şi mai multe! Uneori ai nevoie doar de o vorbă bună ca să poţi merge mai departe, oricât de greu ar fi. Pe cine nu ar motiva laudele?

Horoscop 28 septembrie Balanta. Nu te mai gândi la nimic altceva decât la lucrurile frumoase ale vieţii. Trebuie să alungi cumva stările depresive care-ţi mai dau târcoale şi să laşi inima să se umple de bucurie, de speranţe noi, de vise frumoase. Chiar dacă nu toate merg perfect în viaţa ta, există ceva care ţi-ar putea distrage atenţia de la grijile cotidiene, totul e să vrei şi tu să te concentrezi asupra acestor aspecte pozitive. Oricât de mic ar fi motivul tău de bucurie, trebuie să te agăţi de el cu toată fiinţa.

Horoscop 28 septembrie Scorpion. E o plăcere să te afli în compania prietenilor, pentru că ei sunt alături de tine cu toată inima şi abia aşteaptă să te sprijine cu ceea ce le stă lor în putinţă. Cere-le ajutorul, nu încerca să le faci pe toate singur, pentru că azi chiar ai la cine apela. Există cel puţin o persoană care deţine soluţia la problema care te frământă, dar aşteaptă doar să-l soliciţi. Nu va interveni fără acceptul tău, deci e bine să recunoşti că nu ştii ce e de făcut într-o anumită situaţie pe care el o consideră floare la ureche.

Horoscop 28 septembrie Sagetator. A sosit momentul unei decizii prin care arăţi că eşti dispus să schimbi macazul de acum înainte. Spui stop, până aici, îţi iei adio de la o stare de lucruri care nu mai poate continua, considerând că o astfel de soluţie este cea mai bună. A duce mai departe ceva ce nu mai are nici un rost, ce nu mai are nimic de oferit, ar însemna doar un consum inutil de energie şi timp, or nu mai merită. Fii pregătit să pui punct final şi apoi să porneşti spre cu totul altceva. Ca la orice punct de turnură, mai ales de asemenea calibru, e şi normal să fii debusolat şi să nu ştii ce te aşteaptă, dar eşti decis să faci acest pas acum.

Horoscop 28 septembrie Capricorn. Unii nu-şi dau seama că eşti într-o pasă cam vulnerabilă şi-ţi vorbesc pe un ton care va lăsa urme asupra ta. Te deranjează, desigur, felul în care ţi se adresează, pentru să unii te judecă, te critică, te atacă pe nedrept. Încearcă să nu pui la suflet tot ce auzi, ci să aştepţi ca furtuna emoţională să se mai liniştească, pentru că, după ce treci de şocul iniţial, s-ar putea să vezi şi tu lucrurile din aceeaşi perspectivă. Acum, când eşti afectat de ce auzi, e greu de crezut că le vei da dreptate, şi suferi în sinea ta.

Horoscop 28 septembrie Varsator. Ai forţa de a spune stop, pregătit să porneşti într-o altă direcţie. E mai bine să rupi odată pisica decât să tot prelungeşti o stare de lucruri care nu mai are nimic bun de oferit. După ce te vei elibera de un plan care s-a împotmolit, vei avea curajul de a alege o altă ţintă spre care să-ţi canalizezi energia, ca atare trebuie să-ţi iei inima în dinţi şi să spui ferm: punct şi de la capăt! Eşti persoana cea mai în măsură să reconstruiască un plan de la zero, atunci când simte că s-a blocat, şi asta eşti pregătit să faci chiar astăzi. Noul te entuziasmează, ca de obicei.

Horoscop 28 septembrie Pesti. Se ştie că intuiţia ta e puternică, iar azi vei arăta, încă o dată, că nimeni nu te poate păcăli aşa de uşor. Miroşi minciuna de la o poştă şi iei măsuri imediat, ca nu cumva să te tragă pe sfoară vreun profitor. Deşi recunoşti că ai mai păţit-o de multe ori înainte, de data aceasta nu te mai păcăleşte nimeni, pentru că ai de partea ta cele mai ascuţite simţuri care îţi vor atrage imediat atenţia asupra adevăratelor caractere ale celor din jur şi care vor să ţi se bage pe sub piele. Nu le merge, îi vei ţine la distanţă şi nu vei lăsa pe nimeni să te ducă azi cu zăhărelul!

