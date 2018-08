Horoscop 3 august 2018. Varsatorii isi vor mentine tonusul pozitiv si optimismul la maximum

Horoscop 3 august BERBEC: Privesti spre viitor cu emotie si bucurie, convins ca totul va iesi perfect. Ceea ce primesti de la viata e rasplata gandurilor tale bune si gesturilor tale de iubire.

Horoscop 3 august TAUR: Fii pregatit sa accepti din mers sfaturile care ti se ofera pe gratis,. Cel care e langa tine iti vrea binele si doreste sa faci modificarile cele mai bune in viata ta.

Horoscop 3 august GEMENI: Nu ai nici un spor cand vezi ca nimeni nu te sustine in ceea ce faci, cand vezi in ochii tuturor indoiala si neincredere. Gandeste-te daca merita efortul.

Horoscop 3 august RAC: Stai si cantaresti la rece o situatie si ajungi la concluzi sa-i pui punct. De maine te vei detasa de toate, dar acum dedica-te bilantului final inainte de a trage linia.

Horoscop 3 august LEU: Orice activitate intelectuala ti se potriveste de minune, pentru ca mintea iti merge. Poti excela in arta conversatiei sau in domenii in care cuvantul este primordial.

Horoscop 3 august FECIOARA: Este vremea sa arunci o privire inapoi cu realism si responsabilitate pentru a repara un punct sensibil. Dupa ce-l vei rezolva, te vei simti deodata eliberat.

Horoscop 3 august BALANTA: Daca o cale s-a blocat, nu sta pe loc plangandu-ti de mila. Ai un plan de rezerva ce se potriveste perfect situatiei de fata, iar un capat de drum e un nou inceput.

Horoscop 3 august SCORPION: Desi ai avea de comentat despre o situatie, te lasi convins de puterea de convingere a celor din jur si renunti la propriile pareri pentru a le face lor pe plac.

Horoscop 3 august SAGETATOR: Exista o miza motivanta in joc si te implici intr-o competitie cu multa pasiune. Ai concurenti puternici, sa nu crezi ca e usor sa ajungi la rezultatele visate!

Horoscop 3 august CAPRICORN: Atitudinea optimista pe care o abordezi se va dovedi a fi cea mai buna alegere, ca atare uita de spiritul tau critic si incepe sa vezi lucrurile intr-o lumina favorabila.

Horoscop 3 august VARSATOR: Zambetul nu te paraseste nicio clipa pe parcursul zilei, Vezi ce bine merg lucrurile atunci cand reusesti sa-ti mentii tonusul pozitiv si optimismul la maximum?

Horoscop 3 august PESTI: Primesti o veste care nu-ti place, pentru ca-ti taie pe moment orice speranta. Totusi reusesti sa-ti aduni repede gandurile ca sa mergi mai departe.

