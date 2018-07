Horoscop 3 iulie. Capricornii analizeaza situatia pe toate fetele

Horoscop 3 iulie BERBEC - Te simti ciudat intr-un anturaj cu care nu prea gasesti subiecte comune de discutie. De obicei nu ai astfel de probleme, dar azi resimti un puternic blocaj de comunicare, poate din cauza unor persoane care strica atmosfera cu modul lor de a se comporta. Unii sunt tacuti si parca ai vorbi cu surzii, altii sunt ca de pe alta planeta si eforturile tale de a le intra in gratii esueaza, deci trebuie sa dai dovada de multa toleranta si flexibilitate in functie de caracterele celor cu care intri in contact.



Horoscop 3 iulie TAUR - Nu te astepta ca cei cu care vorbesti azi sa discute filosofii sau sa atace subiecte de exceptie, pentru ca dialogul poate fi placut si pe marginea celor mai banale lucruri. Ca vorbesti despre vreme sau despre retete culinare, descoperi o reala placere a conversatiei cu cei din jur, cu sansa de a-ti face noi prieteni. Coboara stacheta discutiilor azi, pentru ca pot fi mult mai placute daca nu pretinzi sa se ridice la un nivel de elita, pe care nu toata lumea il apreciaza sau il abordeaza.



Horoscop 3 iulie GEMENI - Cel mai bine e sa stai in banca ta si sa-ti pregatesti succesul din umbra. Nu face prea mult tam-tam pe seama proiectului pe care il construiesti cu ambitie si rabdare. Asteapta sa se clarifice situatia, sa ajungi la primele rezultate palpabile, si abia dupa aceea sa te lauzi cu ce ai realizat. Cele mai de rasunet reusite sunt cele asupra carora pastrezi o oarecare unda de mister, facandu-le publice abia dupa ce se vor materializa. Cat timp esti convins ca te indrepti spre rezultatele cele mai bune, e doar o chestiune de timp pana se vor arata concret!



Horoscop 3 iulie RAC - Se anima spiritele in jurul tau, si desi pare a fi o atmosfera mai tensionata, tu nu intri in panica si nu te opresti la aparenta agresiva a acestei stari de lucruri. Presimti ca in spatele acestei agitatii se afla altceva, ca atare nu tragi inca nicio concluzie. E o masca falsa, pusa de cineva care doreste sa-si ascunda astfel adevaratele sentimente, de aceea abordeaza o atitudine bataioasa si combativa pentru a abate atentia de la propriile sale slabiciuni. Intuitia ta de fin psiholog stie ce se petrece cu el si vei reusi, pe de o parte, sa-i domolesti energia covarsitoare si nervii si, pe de alta parte, sa-l ajuti sa se deschida sufleteste ca sa-si gaseasca singur solutii la ceea ce-l irita. De dovedesti a fi un bun ascultator!



Horoscop 3 iulie LEU - Planurile pe care le ridici impreuna cu cei dragi se vad deja la orizont, conturandu-se din ce in ce mai bine. Atat timp cat esti sustinut de ei, cat ai alaturi de tine oameni care pun umarul la succesul final, nu ai motive sa renunti la eforturile care se cer depuse. Vei ajunge cu brio la rezultatele scontate si toti veti beneficia de efectele lor palpabile. Daca ati construit acest plan impreuna, tot impreuna veti sarbatori victoria si veti culege roadele, deci luati-va fiecare in seama mai mult contributia.



Horoscop 3 iulie FECIOARA - Nu tine cont de nimeni, pentru ca azi contezi doar tu si capacitatea ta de a lua decizii fara influentele sumbre din afara. Ai alaturi de tine oameni pesimisti, ingrijorati, neincrezatori in nimeni si nimic, ce te trag si pe tine inapoi, or tu esti in fata unei decizii majore in care nu ai voie sa bati in retragere din cauza celor pesimisti. Stii exact ce trebuie facut, esti pregatit sa-ti duci la capat alegerea fara teama, de aceea trebuie sa ignori complet ce-ti spun ceilalti, care oricum nu vad nimic bun. Cea mai mica unda de pesimism, daca te-ar coplesi, ti-ar reduce curajul de a lua decizii acum



Horoscop 3 iulie BALANTA - Este vremea sa te apuci serios de treaba, pentru ca esti la inceputul unui proiect in care vei investi tot ce ai mai bun si mai frumos in tine. Idei, ganduri, emotii, vise, toate vor fi canalizate in acelasi scop minunat si vor da nastere unor roade demne de toata mandria si bucuria. Apuca-te deci de munca, nu mai e vreme de pierdut, pentru ca detii toate resursele necesare succesului. Se presupune ca ai acumulat deja cunostintele, informatia si experienta potrivita pentru acest mare tel, mai trebuie doar sa-i dai startul iar acum e momentul ideal: la drum, asadar!



Horoscop 3 iulie SCORPION - Urmeaza impulsul inimii in situatia de fata, nu astepta sfaturi de la altii, cat timp tu insuti esti sursa succesului. Ajunge doar sa spui start si lucrurile vor evolua foarte repede si foarte bine spre tinta propusa. Tu esti si sursa de energie a celor din familie care asteapta de la tine idei curajoase si indemnuri vii. Esti gata pentru orice confruntare, detii toate resursele potrivite pentru a porni la un drum nou si complicat si pentru a ajunge la ceea ce visezi. E un moment bun sa iei o decizie capitala, pentru ca ai adunat deja informatiile necesare si stii foarte bine ce ai de facut. Ce mai astepti? Da-i bataie!



Horoscop 3 iulie SAGETATOR - Discutia pe care o ai azi cu ceilalti membri ai familiei are darul de face lumina asupra unor perspective de care nu erai prea sigur. Acum aveti cu totii starea necesara si timpul potrivit pentru a discuta despre ceea ce urmeaza sa se intample si va mai clarificati aspectele incerte. De acum inainte vei primi mult mai obiectiv sensul spre care va indreptati si veti fi recunoscatori acestei zile care v-a asezat fata in fata cu sinceritate pentru a va prezenta fiecare intentiile si asteptarile. Era nevoie de aceste lamuriri!



Horoscop 3 iulie CAPRICORN - Ai doua directii la dispozitie, dar niciuna nu-ti inspira mai multa incredere pentru a te decide rapid. Stai in cumpana, analizezi situatie pe toate fetele, inainte de a spune la ce varianta te-ai oprit. E posibil ca, la starea de indecizie de acum, sa alegi o cale iar peste cateva zile deja sa regreti, gandindu-te ce-ar fi fost daca porneai in cealalta directie? Daca ai putea amana marile hotarari pe altadata, ar fi mult mai bine pentru tine, deoarece azi nu vei reusi sa vezi lucrurile echidistant si lucid, avand mereu dubii si semne de intrebare fara raspuns.



Horoscop 3 iulie VARSATOR - Privesti spre viitoarele etape ale unui proiect cu imensa nerabdare si entuziasm. Daca ai putea sa-ti pastrezi acest tonus pana la capat, roadele promitatoare pe care le astepti se vor ivi si mai repede, deoarece reusita acestui plan depinde enorm de resursele pozitive pe care le investesti. Alunga orice urma de suspiciune sau de teama si ia-l pe pot in brate in fata oricarei provocari! Vei vedea cu bine incep sa se aseze toate acela locul lor numai datorita acestei atitudini de invingator!



Horoscop 3 iulie PESTI - Esti pregatit sa investesti o mare suma de bani in confortul domestic, poate pentru a renova locuinta sau a o redecora sau pentru a schimba un obiect casnic defect. Ceva iti spune ca nu e chiar cel mai bun moment pentru astfel de cumparaturi, dar e totusi o urgenta, pentru ca buna functionare a casei depinde totusi de acea achizitie. Discuta si cu ceilalti membri ai familiei ca sa primesti si din partea lor o eventuala aprobare, dar decizia finala tot tu o vei lua, dupa ce vei analiza la rece oportunitatea acestei achizitii.





Horoscop oferit de www.acvaria.com