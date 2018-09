Horoscop 3 septembrie 2018. Scorpionii vor juca rolul central intr-o actiune ce entuziasmeaza pe toata lumea

Horoscop zilnic 3 septembrie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de luni.

Horoscop 3 septembrie FECIOARA - Ai ajuns la un nivel care iti inspira incredere si stabilitate in viata ta, poate o cariera bine conturata in care te simti in siguranta, poate o viata de familie tihnita si frumoasa, poate o afacere care merge constant si iti ofera satisfactie, deci, din orice punct ai privi spre cel care ai ajuns, au numai motive de mandrie si de optimism. Daca vezi ca se poate ajunge la fericire, ai curajul sa speri si mai mult, deci merita sa-ti stabilesti mereu obiective din ce in ce mai inalte, pentru ca da, pot fi atinse prin forte proprii si eforturi sustinute. Totul e sa ai maxima incredere in tine si sa gandesti doar pozitiv!



Horoscop 3 septembrie BALANTA - Ca sa ai o zi de succes, alege-ti cu grija spatiul in care iti desfasori activitatea, deoarece reusita zilei depinde enorm de anturajul in care te afli. Daca nimeresti printre oameni tristi, impovarati de griji si lipsuri, e absolut firesc sa te influenteze si pe tine in acelasi mod, alunecand spre o zona sumbra din punct de vedere emotional. Dar daca ai norocul sa te inconjori de oameni veseli, tonici, care vad intotdeauna partea buna a lucrurilor, atunci toate iti vor merge de minune! De tine depinde care taler al balantei il inclini astazi: cel de sus sau cel de jos?



Horoscop 3 septembrie SCORPION - Cum sa nu fii mandru cand joci rolul central intr-o actiune ce entuziasmeaza pe toata lumea, dar marea ta bucurie e ca la originea acestui succes a fost ideea ta. Ai avut un moment de inspiratie pe care l-ai expus si altora si s-au adunat repede si alti adepti care au considerat ca ideea ta e profitabila si merita pusa in practica. Totul evolueaza bine, i-ai dat startul intr-un moment potrivit si acum va uniti cu totii fortele, incat rezultatele se vor arata foarte repede. Toti au de castigat de pe urma initiativei tale, dar satisfactia ta majora e ca ti se recunoaste rolul cheie iar multumirile tuturor se indreapta cu recunostinta spre tine.



Horoscop 3 septembrie SAGETATOR - Nu actiona la furie sau la manie, pentru ca nu rationezi foarte limpede si risti sa gresesti. Stai si chibzuieste inainte de a face vreun pas mai departe, pentru ca tot ce faci la nervi nu e cea mai buna varianta. Cere o perioada de gandire, chiar daca esti strans cu usa de termene limita, pentru ca numai cand ai timp berechet la dispozitie poti lua cea mai buna decizie. Nimeni nu te obliga sa dai un raspuns pe loc, ci ai timp suficient inainte de a alege o cale. Chibzuiesti profund, analizezi argumentele pro si contra si abia dupa aceea dai startul!



Horoscop 3 septembrie CAPRICORN - Te enerveaza rutina acestei zile, dar incearca sa te concentrezi asupra proiectelor incepute, chiar daca nu mai au nimic nou de oferit. Este un moment bun pentru a incheia o actiune asupra careia te-ai aplecat vreme indelungata, pentru ca se presupune ca tot ce era de facut deja s-a infaptuit si acum e doar vremea ultimelor retusuri inainte de a-i pune punct. Mai apoi vei incepe ceva nou, probabil, dar azi ar fi bine sa duci la capat acest capitol, in ciuda monotoniei instalate. Te vei simti mult mai bine dupa ce-i vei pune punct definitiv!



Horoscop 3 septembrie VARSATOR - Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit ca ti se ofera acest ragaz, ca nimic stresant nu te impinge de la spate, ca atare vei vedea cum se cladeste totul sub ochii tai etapa cu etapa, exact asa cum ai dorit. Ai o relatie speciala cu timpul, care se scurge conform dorintelor tale, deci cum sa nu fii multumit de felul cum inaintezi (lent, dar sigur) spre tinta propusa?



Horoscop 3 septembrie PESTI - Trebuie sa mai lasi si tu un pic garda jos, si, daca tot ai sincer nevoie de ajutor, sa accepti sa vina catre tine. Poate uneori orgoliul tau e prea ridicat si nu te lasa sa admiti ca nu stii cum sa iesi dintr-un anumit impas, dar tu ai trimis, cu gandul, spre ceruri ruga ta si urmarile sale deja se indreapta catre tine. Nu te teme sa-ti recunosti limitele si slabiciunile, absolut firesti la orice om, ca atare nu refuza sfaturile si sprijinul. Ceea ce primesti azi e cat se poate de curat, de sincer si in beneficiul tau si, daca-l respingi, vei regreta mai apoi ca ai fost cu nasul pe sus si ai rata sansa. Accepta deci ajutor!

Horoscop 3 septembrie BERBEC - Toate merg bine in colectivul din care faci parte, dar de data aceasta pui mai mare accent pe cooperare decat pe afirmare personala. Iti cunosti rolul in acest grup, dar nu vrei sa iesi cu nimic in evidenta, considerand ca acum conteaza mai mult sa va completati unii pe altii si nu sa luptati fiecare pentru suprematie. Acum recunosti ca ar fi altul mai bun decat tine mai potrivit in functia superioara, deci il vei accepta usor ca lider, pentru ca stie mai multe, are solutii profitabile si, la urma urmei, ai si tu multe de invatat de la el.



Horoscop 3 septembrie TAUR - Nu te simti in largul tau intr-un anturaj vesel, in care altadata erai ca acasa, dar nu si acum. Te macina tot felul de intrebari la care nu gasesti inca solutii, si chiar privesti cu un dram de invidie spre ceilalti care rad si se distreaza. Nu te poti distra alaturi de ei, esti impovarat de probleme pe care totusi le exagerezi, le faci sa para mai mari decat ar merita, tocmai tu, o persoana care de obicei gaseste solutii la orice! Incearca sa te relaxezi si tu un pic, preia de la cei din jur buna dispozitie si cheful de distractie si, macar pentru o zi, nu mai discuta despre ceea ce te doare! Te vei elibera de stres doar daca te integrezi si tu printre cei veseli!



Horoscop 3 septembrie GEMENI - Ar fi doua directii la fel de interesante catre care ai o atractie deosebita, dar totusi nu le poti duce pe amandoua la capat cu succes. Cel mai greu va fi sa alegi planul cel mai potrivit, compatibil cu energia de care dai azi dovada, pentru ca e foarte posibil sa faci o alegere acum, dar sa ramai cu gandul la cealalta intrebandu-te intruna ce-ar fi fost daca o alegeai de cealalta? Nu renunta la cel de-al doilea plan, amana-l doar, pentru ca s-ar putea sa te ocupi si de el daca-ti mai ramane timp dupa aceea.



Horoscop 3 septembrie RAC - Nu insista sa duci mai departe un plan daca vezi ca toate eforturile tale sunt zadarnice. E bine sa iei o pauza, sa te detasezi de toate si sa nu te mai gandesti la acel proiect ce s-a impotmolit. E semn ca ai consuma inutil timp si energie, fara a ajunge la ce ti-ai propus, ca atare uita de el pentru o vreme. Dupa o perioada de ragaz, s-ar putea sa vezi lucrurile cu totul altfel si sa inceapa sa apara si solutiile, dar acum nimic nu se mai misca. Profita de pauza pentru a te relaxa si a te gandi la altceva; abandoneaza acest plan, dar nu complet, ci doar pentru o perioada! Il vei continua altadata.



Horoscop 3 septembrie LEU - Un final de drum nu e un capat de tara, ba dimpotriva, s-ar putea sa fie cel mai bun lucru care ti se putea intampla in acest moment. Probabil nu aveai curajul sa spui gata, pana aici, dar azi ti se ofera solutia pe tava, la tanc pentru a incheia un capitol din care nu mai aveai nimic bun de castigat. Iti era teama sa renunti, nu aveai forta de a spune stop, dar acum, ca se ivesc conditiile optime pentru un final in beneficiul tau, profiti de ocazie si pui punct acelei situatii care nu mai avea nimic de oferit. Maine te apuci de altceva!

