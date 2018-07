Horoscop 30 iulie 2018. Fecioarele nu sunt in apele lor. Berbecii au parte de surprize neplacute

Horoscop 30 iulie LEU - Muncesti mult, dar parca fara niciun rezultat, ca intr-o lupta cu morile de vant. Atata timp cat si tu te indoiesti de succesul eforturilor tale, aproape ca nu mai are rost sa continui. Ori vei lucra fara niciun chef, iar randamentul va fi zero, ori propriile suspiciuni se vor transmite si catre cei care iti stau alaturi si vor incepe si ei sa se indoiasca de ceea ce faci. Mai bine mai amani cateva zile, pentru ca un ragaz te va ajuta sa vezi altfel lucrurile, decat acum cand esti direct implicat.

Horoscop 30 iulie FECIOARA - Nu esti in apele tale, dar nu pentru ca ai avea tu ceva, ci pentru ca esti impresionabil la problemele si necazurile altora. Nimeresti intr-un mediu tensionat, in care planeaza saracia, boala sau tristetea si, in loc sa le ridici tu moralul celor de fata cu o gluma, te trag ei pe tine inapoi si te fac sa te simti ciudat. Nu ai cu ce sa-i ajuti, ca atare nu-ti turna cenusa in cap si nu plange alaturi de ei, pentru ca nu sunt problemele tale si nici nu trebuie sa le pui la suflet. Sa ai spirit umanitar, da, e nobil, dar pana la o limita: binele tau!

Horoscop 30 iulie BALANTA - Nu te sperie deloc finalurile de drum, dimpotriva, le tratezi ca pe o ocazie excelenta de a te apuca imediat de altceva. Ca atare azi spui adio unei etape si deja te concentrezi asupra celei care vine la rand. Ai extras, din pasii parcursi pana acum, exact invatamintele potrivite si stii ce ai de facut de acum inainte. Chiar daca unii sunt derutati ca pun punct acum unui demers, tu esti constient ca acest final era necesar pentru a incepe, de maine, un drum nou. Punct… si de la capat!

Horoscop 30 iulie SCORPION - Stai pe margine analizand la rece o situatie in care consideri ca numai ratiunea poate extrage o concluzie corecta. Nu lasi emotia sa intervina, orice ar fi, ci tratezi totul ca pe o problema majora care necesita o verificare lucida si matura, pana in cele mai ascunse detalii. Numai un om ca tine poate intelege situatia atat de profund, asa cum e in realitate, iar decizia pe care o iei sau concluzia pe care o expui la final va multumi pe toata lumea pentru ca e justa si sustinuta de date clare.

Horoscop 30 iulie SAGETATOR - Nu te astepta la rezultate iesite din comun, pentru ca ziua poate sa-ti ofere foarte multe lucruri frumoase, daca nu ridici stacheta prea sus. Daca tu pretinzi doar miracole si evenimente speciale, acoperite intr-un ambalaj sclipitor, s-ar putea sa nu apara asa ceva si sa vezi in jur ceea ce nu ai, in loc de ceea ce totusi ai primit. Coboara pretentiile la un nivel normal, pentru ca atunci vei avea mai multe motive de bucurie si de satisfactie, decat daca ti-ai stabili un unic tel mult prea inalt pentru resursele tale actuale. Poti urca spre marele succes pas cu pas, etaj cu etaj, deci mai bine iti propui rezultate intermediare care te vor duce spre telul maxim, candva!



Horoscop 30 iulie CAPRICORN - De departe vin azi numai vesti bune si semne de simpatie amuzante, dar se iveste sansa de a pleca undeva in alta localitate in compania unui grup de prieteni cu care iti propui o escapada prin imprejurimi. O fuga pana la ,are, o iesire prin cluburi sau doar cateva ore la o cafea pana mai tarziu sunt mici evenimente placute ce se potrivesc de minune atmosferei vesele a acestei zile. Daca nimeni nu te invita sa iesi, fii tu cel care mobilizeaza gasca de prieteni, pentru ca fiecare asteapta un semn de la celalalt.



Horoscop 30 iulie VARSATOR - Niciodata nu le poti avea pe toate, tot asa cum nu poti multumi pe toata lumea. Ceea ce pe tine te favorizeaza acum, dezavantajeaza pe altul, dar conteaza doar ceea ce ai tu de castigat fara sa te tot gandesti la sacrificiile altora. Ti-ai atins scopul? Foarte bine, bucura-te de el fara atatea procese de constiinta despre cat are altul de suferit in spatele tau. Nu e o dovada de egoism, ci asa arati ca-ti cunosti interesele si faci tot ce-ti sta in putinta pentru a le atinge. Daca altul nu le-a obtinut, inseamna ca nu le merita… deocamdata.



Horoscop 30 iulie PESTI - Cand faci ceva, fa-o complet, adica nu te mai gandi si la alte variante si nu astepta sa apara eventuale alte directii. Succesul acestei zile cere o implicare totala in tot ce faci, investind toata energia, concentrarea si vointa ta in acel lucru. Numai asa roadele vor fi excelente! Cu incredere deplina in scopul tau cel mare, ai sa vezi ce repede apar, de pretutindeni, resursele de care ai nevoie pentru a duce ceea ce faci la nivelul maxim. E o placere sa lucrezi in aceste conditii, avand un tel atat de mare de atins si o ambitie imensa de a ajunge acolo prin forte proprii, dar bazandu-te, totodata, cu deplina incredere, in ceilalti.

Horoscop 30 iulie BERBEC - Mai vin si surprize neplacute uneori, ca cea de azi care iti strica planurile pe care ti le-ai facut dinainte. Apare ceva neprevazut care te obliga sa schimbi repede tot programul, dar cel mai probabil e vorba de o raceala sau de o problema de sanatate aparuta din senin care cere multa prudenta de la tine. O situatie nedorita apare in calea ta cand ti-e lumea mai draga si-ti da peste cap orice organizare in detaliu, orice alte planuri pe care le aveai pe lista, de aceea uneori e bine sa nu-ti faci planuri foarte extinse, ca nici nu stii cand te trezesti in fata unei astfel de surprize. Va fi greu sa te adaptezi rapid astfel incat sa nu intri in panica si sa nu te dai peste cap din cauza noutatii respective, caci te vei stresa peste masura. Daca te-ai calma un pic, ai incepe sa descoperi solutii mai pasnice!

Horoscop 30 iulie TAUR - Lumea larga e marea ta atractie si, daca ai putea, ai urca in primul tren ca sa pleci unde vezi cu ochii. Ziua e perfecta pentru calatorii, dar nu neaparat pentru deplasari care au un anumit scop, de exemplu o delegatie la serviciu sau o calatorie de afaceri, ci mai degraba o excursie de placere, in care sa ai timpul si starea potrivite pentru a explora, pentru a vedea, o calatorie in care sa nu te impinga nimeni si nimic de la spate ca sa ajungi la o anumita destinatie, ci sa te bucuri de aventura in sine. Si daca tot e vorba de aventura, aceasta ar putea fi atmosfera multor deplasari ale zilei, deci nu te astepta ca totul sa mearga lin si programat de la plecare pana la sosire. Ceva ciudat, neprevazut, incitant va aparea pe parcurs, dar iti place!



Horoscop 30 iulie GEMENI - Esti cam timid in fata persoanelor care reprezinta autoritatea si-ti gasesti cu greu argumentele de a convinge ca ai dreptate. Ti-e teama sa nu fii criticat sau respins si fiecare contact cu oficialitatile iti aduce aminte ca birocratia este cel mai mare inamic al planurilor tale. Daca reprezentantul institutiei la care apelezi azi te trimite la plimbare, esti atat de suparat incat esti gata sa renunti complet la serviciile acestuia. Raspunsul oficial care ajunge azi la tine poate suna a refuz categoric ce pune capat anumitor demersuri.



Horoscop 30 iulie RAC - Priveste azi cu deschidere in jurul tau, pentru ca poti intalni o persoana ce se va dovedi a fi cel mai de incredere ghid intr-un moment de deruta. Datorita sfaturilor pe care ti le ofera cu inima deschisa, datorita experientei sale de viata pe care ti-o impartaseste cu sinceritate, ai multe de invatat. Foloseste-te de indrumarile sale, pentru ca stie ce spune, sunt retete de succes deja verificate si informatii bine documentate, deci nu are rost nici sa intrebi din alte surse daca e bine asa si nici sa-l privesti cu suspiciune. Va veni o zi cand, privind inapoi, iti vei da seama cate lucruri bune au aparut in viata ta din clipa in care ai inceput sa-i asculti sfaturile!

