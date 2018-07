Horoscop 31 iulie 2018. Racii au nevoie de o pauză. Pentru Leu nimic nu e greu

Horoscop 31 iulie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de marți.

Horoscop 31 iulie Leu. Cu ajutorul potrivit, nimic nu e prea greu si asta vei simti si azi cand in jurul tau se vor aduna persoanele care pot juca un rol in problemele tale actuale. Si tu, la randu-ti, esti plin de solicitudine si sari oricand in ajutorul celor care au nevoie de un sfat, de o parere, de un cuvant de incurajare. Lucrurile cele mai bune de astazi sunt direct legate de cooperare, de reciprocitate, de schimbul sincer de gesturi de prietenie. Cand vezi ca ai pe cineva care te sustine si crede in tine, capeti mai mult curaj de a merge mai departe, motivat de rezultatele pe care simti ca le poti atinge.

Horoscop 31 iulie Fecioară. Esti in compania unei persoane care te copleseste cu entuziasmul sau, cu stilul sau hiperdinamic, ce nu prea se potriveste cu al tau, dar te va molipsi si pe tine foarte repede. Nu stagna, nu astepta, nu sta blocat intr-o stare de lucruri care nu mai evolueaza, ci accepta invitatia companionului tau de a face ceva, de a lua taurul de coarne, de a trece la fapte. Poate propune niste initiative care nu prea sunt pe stilul tau, caci el e un rebel, dar vei vedea ca are si asupra ta o influenta benefica, dandu-ti iar chef de munca, de viata, de actiune. Urmeaza-l!

Horoscop 31 iulie Balanța. Tot ce primesti azi de la viata, de la oameni, de la cei dragi, de la evenimentele pe care le traiesti au o conotatie afectiva puternica, de parca ti-ar umple sufletul de o fericire maxima. Poate vine o veste ce te emotioneaza la maxim. Poate intalnesti o persoana care iti face inima sa tresalte. Poate ti se face o declaratie ce iti confirma faptul ca joci un rol central in viata altcuiva de la care astepti chiar mai mult decat un simplu gest de afectiune. Ofera si tu aceeasi caldura, aceeasi emotie prin tot ceea ce faci si daruiesti, pentru ca schimbul de sentimente si vorbe calde e in centrul atentiei.

Horoscop 31 iulie Săgetător. Atmosfera este relaxata si prietenoasa in jurul tau, te simti bine printre cei care iti tin companie, de parca ati fi prieteni de-o viata. Esti apreciat pentru simpla ta prezenta care face bine unui prieten care iti ducea dorul si te tot invita ba la o discutie, ba la o cafea… Aveti acum ocazia de a sta de vorba si a recupera timpul cat nu ati fost impreuna. Ar fi chiar o zi potrivita pentru a iesi undeva in oras, la o cofetarie, la o cafenea, pentru ca este exact atmosfera favorabila dialogului, distractiei, socializarii, deci nu refuza invitatiile.

Horoscop 31 iulie Scorpion. Nu esti lasat sa te manifesti in voie, de parca cineva s-ar afla mereu langa tine si-ti taie elanul sau iti pune pumnul in gura. Nu poti sa fii tu insuti in asemenea companie, pentru ca ai tendinta de a-ti infrana orice impuls, din cauza celui care te tot trage de maneca sau incercarile tale de a te exprima se soldeaza cu interpretari gresite ale intentiilor tale. Ai mereu senzatia ca, orice ai spune se intelege exact pe dos, din cauza unui mare blocaj de comunicare de care, momentan, nu poti trece. Mai bine taci si astepti sa se clarifice lucrurile.

Horoscop 31 iulie Capricorn. Daca pleci la drum, e posibil sa nu-ti mearga toate conform planificarii de acasa, dar fii sigur ca vei gasi de fiecare data alternative astfel incat sa-ti atingi scopurile. Ceva se schimba pe parcurs: mijloacele de transport, compania, orele de plecare, destinatia chiar, oferindu-ti-se altceva in loc. Nu e chiar ceea ce ai dorit la plecare, dar tot e ceva si te vei adapta situatiei din mers. Poate nici nu e o calatorie de placere, nici una dorita de tine in acest moment, pentru ca ai fi avut alte treburi in acelasi timp, dar totusi pleci la drum, pentru ca e o deplasare obligatorie.

Horoscop 31 iulie Vărsător. Nu prea iti ies treburile asa cum ai fi dorit, incat vei spune ca e o zi intesata de ghinioane si piedici. Parca nimic nu merge, nimic nu inainteaza si e normal sa abordezi o atitudine negativista si pesimista cand vezi cate se aduna. Daca vezi ca anumite planuri stau pe loc, oricate eforturi depui, mai bine le abandonezi pentru o vreme, ca sa te apuci de ele altadata, cand vei fi depasit aceste hopuri. Stai pe loc, asadar, nu insista asupra acelor aspecte care nu au nicio sansa sa se rezolve azi, si mai fa si tu o pauza in care sa nu mai faci nimic!

Horoscop 31 iulie Pești. Cineva intervine brutal in spatiul tau personal si strica toata armonia care se instalase peste unele planuri, e un musafir nepoftit, o veste bomba, o surpriza neplacuta, dar nu trebuie sa te lasi coplesit de furtuna care intra in casa ta. Valul va trece, deci nu trebuie sa te enervezi o data in plus. Ai rabdare, foloseste-te de toate instrumentele tale pozitive de rabdare, toleranta, diplomatie, pentru a reveni la o atmosfera pasnica, asa cum iti place. Nu-i lasa pe ceilalti sa-ti strice ziua cu nervii lor si nici nu fi ca ei. Ramai calm orice ar fi!

Horoscop 31 iulie Berbec. Esti preocupat de o directie noua spre care vrei sa pornesti in perioada urmatoare si nu poti sta degeaba nici azi. Vrei sa mai adaugi o caramida cat de mica la edificiul pe care il vei construi pas cu pas, dar ceea ce ajunge azi la urechile tale poate sa schimbe cumva sensul spre care ai pornit initial. Asculta de cei cu mai multa experienta, intreaba, citeste, informeaza-te, cere sfaturi autorizate, pentru ca din toate directiile vor veni tot felul de detalii ce se vor dovedi a fi importante in ceea ce vrei sa faci de acum inainte.

Horoscop 31 iulie Taur. Iubirea nu e intotdeauna motiv de fericire si de visare, ci si de suferinta. Pentru cel drag, esti capabil de sacrificii imense, si azi vei face un astfel de compromis doar pentru a-i face doar lui pe plac. Nu e ceea ce doreai pentru inima ta, nu e nici ce credeai ca vei face vreodata pentru cineva, dar e un gest care se cere acceptat si tolerat pentru a depasi un impas in relatie. Dupa ce toate se vor aseza pe fagasul normal, te vei felicita singur ca ai fost capabil de asemenea sacrificiu pe care celalalt nu l-ar fi facut in acelasi mod pentru tine.

Horoscop 31 iulie Gemeni. La atitudinea ta optimista si pozitiva, numai un anturaj impovarat de griji si probleme nu ti-ar trebui, ca atare fa tot posibilul sa fugi din acele locuri in care se vorbeste doar despre ce e mai urat si mai dificil in viata. Iesi afara, in natura, inconjoara-te numai de oameni veseli ca tine, pentru ca aceasta e atitudinea care te reprezinta cel mai bine azi. Daca te lasi coplesit de problemele celor din jur, iti vei strica toata buna dispozitie care ar putea fi azi la cote maxime doar daca refuzi sa-i asculti pe cei tristi.

Horoscop 31 iulie Rac. Esti cam obosit, si fizic, si psihic, nu mai esti in cea mai buna forma, ci ai avea mare nevoie de o pauza. Greu de crezut ca ti-o poti permite chiar acum, pentru ca apare, colac peste pupaza, o sarcina noua mai dificila care va cere imposibilul de la tine. Daca nu o poti amana sau pasa la altii, ti-o asumi si pe aceasta, dar, pe un fond deja sensibilizat, nu vei da randament si nici nu ajungi la rezultatele dorite. Ar fi bine sa-ti calculezi bine fortele si, daca nu te simti in stare, sa spui asta din start, cu motivatia de rigoare.

Horoscop oferit de Acvaria.com