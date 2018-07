Horoscop 4 iulie. Scorpionii vor reusi sa adune un grup mai larg de persoane care vor milita pentru adevar

Horoscop 4 iulie BERBEC - Nu lua lucrurile atat de in serios, pentru ca nimic nu merita tratat cu atata strictete. Poate treci printr-o situatie in care e nevoie de rigoare, de lege, de ordine precise, dar nu esti in cea mai buna stare pentru a le respecta intocmai. Tu te joci, tu privesti mai detasat si superficial situatia, pentru ca nu esti aici la farmacie, ca sa umbli cu date atat de exacte. Te mai poti si abate, la o adica, de la norme, mai poti merge si pe cai ocolitoare, nu neaparat pe una singura, obligatorie, ca atare nu fi atat de strict. Ofera-ti libertatea de care ai nevoie, pentru ca tu nu poti face nimic daca esti constrans, pandit, controlat, verificat la sange.



Horoscop 4 iulie TAUR - Apuca-te de treaba, nu astepta de la altii sa faca ceea ce poti face si singur. Tu detii toate resursele potrivite pentru un succes deplin: ai si rabdare, si ambitie, si energie, si motivatie, deci ajunge doar sa pui mana pe unelte si sa incepi sa cladesti. Nu te sperie cat de lung e drumul pana la rezultatele finale, ci esti constient ca nimic nu de ridica peste noapte, de aceea te concentrezi serios la ce ai de facut, fara sa pretinzi succese imediate. Vor mai fi momente pe parcurs cand te vei opri ca sa vezi la ce nivel ai ajuns si sa-ti mai tragi sufletul, dar e bine sa mentii acest chef de munca viu pana la final. Vei fi multumit de rezultate!



Horoscop 4 iulie GEMENI - Desi esti tentat sa spui ca nimic nu merge, ca esti tinut pe loc de cine stie ce piedici imposibil de trecut, dupa ce vei depasi acest moment iti vei da seama ca acel hop era chiar in beneficiul tau! Nu te supara ca unele lucruri nu evolueaza in ritmul sau directia pe care o vrei tu, pentru ca nu ai de unde sa stii, de fapt, de ce ti se pun aceste piedici. S-ar putea ca ele sa te opreasca sa faci o greseala, sa inaintezi intr-o directie care nu iti este prielnica, te retine pana in momentul care ar putea fi mult mai bun pentru tine, ca atare nu trata ceea ce pare, in acest moment, un motiv de suparare ca pe un esec, ci dimpotriva: ca pe un noroc! E protectia cea mai buna de sus deoarece nu ai de unde sa stii ce s-ar fi intamplat daca nu ar fi aparut. Nu te intrista, ci spune multumesc ca ti s-a dat!



Horoscop 4 iulie RAC - Participi la o intrevedere din care ar putea iesi mai tarziu niste bani, fiind obligat sa-ti pui in joc toata puterea de convingere pentru a atrage succesul financiar de partea ta. Pot aparea conflicte legate de bani, neintelegeri si confruntari aprinse din aceasta cauza, de parca e timpul sa-ti ceri drepturile in cazul in care cineva uita sa te plateasca sau sa-ti returneze vreo datorie. Se simte o stare tensionata in jurul bugetului, dar vei face tot posibilul sa faci rost de banii necesari, chiar si cu riscul unor dispute aprinse in care fiecare emite opinii adverse. Nu te lua dupa nici unul, caci fiecare are modul propriu de a-si administra si castiga banii.



Horoscop 4 iulie LEU - Te simti bine si iti permiti sa te si distrezi din cand in cand. Cu asemenea pofta de joaca, ar fi pacat sa o inabusi pentru a o face pe omul matur care priveste lucrurile rigid si temator. Zambeste, amuza-te, glumeste, pentru ca e atitudinea perfecta in situatia de fata. Inima te indeamna ca privesti lucrurile dintr-un unghi ceva mai distractiv, fara atata rigoare de om mare, pentru ca asa vei trece mult mai usor peste hopuri. Fa haz de tot ce se petrece in jur, nu pune nimic la suflet, raspunde in doi peri celor care te critica, pentru ca nu are rost sa-ti strici buna dispozitie cu lucruri neimportante. Cat timp iti pastrezi acest tonus ridicat, ziua va merge ca pe roate!



Horoscop 4 iulie FECIOARA - Astepti o aprobare sau un document oficial care sa-ti asigure evolutia spre etapele viitoare. Fara acea semnatura, nu poti trece mai departe, ci depinzi de ea, altfel risti sa mergi pe o cale ilegala sau incorecta care, mai devreme sau mai tarziu, se va impotmoli cumva. Fa tot posibilul sa obtii acel act de care depinde succesul unei afaceri, ca sa nu investesti inutil bani, energie si timp intr-o directie care nu este sustinuta de legi clare. Nici nu stii cum te trezesti cu vreo sanctiune daca ignori aspectul legal al planurilor incepute, deci nu bajbai pe cai nesigure!



Horoscop 4 iulie BALANTA - Se resimte o buna cooperare intre generatii. Cel tanar asculta cu respect de cel mai in varsta iar acesta, la randul sau, tine cont in permanenta de parerile celui aflat la mare distanta de ani. Se naste un schimb reciproc avantajos de pareri, de idei, de sfaturi, pentru ca fiecare are acces la informatii din cu totul alt plan al domeniului in care isi unesc acum fortele. Fa echipa, asadar, cu o persoana din alta generatie decat tine, pentru ca fiecare are de castigat din aceasta excelenta cooperare. Nimeni nu trebuie s-o faca pe atotcunoscatorul sau pe seful, pentru ca la orice varsta e ceva de invatat.



Horoscop 4 iulie SCORPION - Ai numai motive de satisfactie pentru ca reusesti sa aduni alaturi de tine un grup mai larg de persoane care vor milita pentru adevar. Tu detii argumente forte pentru a obtine victoria, dar mai ai nevoie de un grup de sustinere, pe care poti sa-l formezi in jurul tau. Apelati la fapte concrete, la argumente puternice in favoarea unei situatii care cere sa fie demonstrata. Orice activitate caritabila, umanitara, care sa militeze pentru un scop nobil ti se potriveste de minune si, daca sunteti mai multi, deveniti deja o forta!



Horoscop 4 iulie SAGETATOR - Desi esti un om de incredere, azi chiar si tu lasi semne de intrebare asupra unora, pentru ca nu esti foarte logic sau concis in exprimare. Acum spui un lucru cu fermitate si crezi ca nu se mai poate schimba nimic, dar, peste cateva ore, vii deja cu alt argument si te contrazici singur. Fa ordine in propria gandire inainte de a spune ultimul cuvant, pentru ca pana si cele mai sigure aspecte se mai pot modifica pe parcursul zilei. Incepi chiar tu sa te indoiesti de valabilitatea unor lucruri pe care le considerai batute in cuie si descoperi ca inca mai e loc de alte variante.



Horoscop 4 iulie CAPRICORN - Nu incerca sa tii alaturi de tine oameni care iti seamana, nici ca varsta, nici ca nivel de pregatire, nici ca sex, pentru ca azi lucrurile cele mai bune apar din punerea de acord a cat mai multor aspecte diferite. Cu cat grupul din care faci parte e mai divers, cu atat ideile vor fi mai variate si, din unirea lor, se poate ajunge la solutii excelente. Nu poti primi o idee diferita de la un om care gandeste sau actioneaza la fel ca tine, ca atare, daca vrei o opinie cu adevarat folositoare, cere-o de la cineva aflat la distanta mare de tine pe orice plan: din alta generatie, care provine din alt sistem de educatie, poate chiar din alta tara.



Horoscop 4 iulie VARSATOR - Ai mare nevoie de liniste, si unde te simti cel mai bine daca nu acasa? Chiar daca te retragi complet din iuresul lumii pentru o zi, fara a lua legatura cu nimeni, vei fi multumit de aceasta izolare, pentru ca doar asa iti poti incarca eficient bateriile. Nu vrei sa fii batut la cap cu problemele altora, nici sa-ti sune telefonul intruna, si nu doresti nimic altceva decat liniste profunda in care sa meditezi asupra propriei tale vieti. Meriti o zi de refugiu in care sa te dedici doar propriului eu interior, care are nevoie de putina atentie.



Horoscop 4 iulie PESTI - Privesti la cei dragi cu mandrie pentru ca vezi in ei propriile tale investitii facute in timp. Esti constient ca tot ce va leaga, amintirile frumoase, evenimentele fericite de care va bucurati, atmosfera armonioasa de acasa, a avut la origine propriile tale eforturi, deci ai cu ce te mandri. Tot ce vezi, e rodul muncii tale, efectele iubirii tale, grija ta de zi cu zi canalizata spre ceea ce indragesti tu cel mai mult, iar ceea ce ofera ei inapoi te umple de fericire! Copilul, casa, partenerul de viata, prietenii, animalele pe care le ingrijesti s-au hranit din iubirea ta, iar acum primesti rasplata!





