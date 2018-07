Horoscop 5 iulie. Fecioarele trebuie sa stea departe de oamenii pe care ii iubeste

Horoscop 5 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de joi.

Horoscop 5 iulie BERBEC: Chiar daca fiecare are probleme sale si intalnirea cu familia e tot un motiv de a vorbi despre ce va apasa, vei vedea ca iti face bine discutia cu ei.

Horoscop 5 iulie TAUR: In loc sa te inarmezi cu vointa de a-ti atinge visele, azi ai tendinta sa vorbesti despre dorintele tale cu pesimism, luandu-l pe nu in brate. Daca altul n-a reusit, nu poti nici tu.

Horoscop 5 iulie GEMENI: Ai avut incredere in rezultatele catre care ai pornit cu ceva timp in urma, desi multa lume spunea ca doar visezi, dar iata ca visul tau a prins contur.

Horoscop 5 iulie RAC: Daca o relatie lasa de dorit si nu mai gasesti cai de a te apropia de acel om care iti creeaza neplaceri, ar fi bine sa te gandesti mai bine daca merita insistenta ta.

Horoscop 5 iulie LEU: Ceva intervine in planurile care mergeau promitator. Poate ti se cere doar o schimbare de atitudine, de optica in privinta proiectului la care iti aduci contributia.

Horoscop 5 iulie FECIOARA: Mai vin si momente in care trebuie sa stai departe de oamenii pe care ii iubesti sau de lucrurile care iti fac placere. Sunt sacrificii trecatoare.

Horoscop 5 iulie BALANTA: Nu te juca asa cu resursele pe care le ai la dispozitie, pentru ca ai tendinta de a le risipi, fiind prea sigur pe ele. Risti sa te trezesti fara nimic in cos.

Horoscop 5 iulie SCORPION: E o zi in care e mai bine sa nu faci nimic complicat sau obositor, ci sa te apleci mai mult asupra nevoilor tale profunde. Stai de vorba cu tine insuti.

Horoscop 5 iulie SAGETATOR: Starea ta emotionala e schimbatoare, dar reusesti sa te adaptezi oricarei situatii. Te pliezi perfect pe fiecare aspect al vietii precum apa care ia forma vasului.

Horoscop 5 iulie CAPRICORN: Ceea ce faci acum cu entuziasm si energie pozitiva evolueaza ca la carte, incat vei ajunge repede la rezultatele visate. Incearca sa pastrezi acest tonus!

Horoscop 5 iulie VARSATOR: Tu esti ca un inventator care face si reface acelasi experiment. Verifici unde ai gresit si ce ai invatat nou din fiecare incercare, ca sa aplici altadata.

Horoscop 5 iulie PESTI: Emotiile tale cresc in intensitate pentru ca se apropie un eveniment care naste stari ciudate in interiorul tau. Simti tracul actorului dinaintea iesirii in scena.



www.acvaria.com