Horoscop. 5 semne zodiacale care nu suportă atingerile

Atingerea este o componentă importantă a unei vieți sănătoase, dar nu toată lumea are aceeași dorință de a fi atins în exact același fel. O persoană are nevoie de contact fizic cu fiecare om cu care se întâlnește, în timp ce alții se rezumă la o scurtă strângere de mână, scrie Your Tango.

Există, din punct de vedere astrologic, cinci zodii care nu suportă atingerile.

Vărsător

Vărsătorii se simt mult mai bine când oferă sfaturi folositoare sau soluții, decât atunci când vine vorba de îmbrățisări sau apropieri prea mari.

Fecioară

Fecioarele nu suportă atingerile și, în mod deosebit, nu suportă atunci când sunt gâdilate. În plus, acestea se gândesc mult la igienă, prin urmare chiar și o strângere de mână le face să se simtă inconfortabil.

Capricorn

Capricornilor nu le plac atingerile care se pot transforma în ceva ciudat. Îmbrățișările sunt pentru ei o presiune ciudată, pupatul pe obraz poate să ia o întorsătură ciudată, iar o atingere pe spate se poate transforma într-o palmă serioasă.

Scorpion

Scorpionii vor să aibă spațiul personal respectat, așa că apropierile prea mari sunt un coșmar pentru ei.

Gemeni

Gemenii preferă conversațiile despre idei în locul atingerilor. Îmbrățișările nu sunt atât de interesante pentru ei. Cu toate acestea, Gemenii pot fi afectuoși, dar în modul lor.