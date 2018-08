Horoscop 6 august 2018. Racii vor întâlni persoana care îi poate face fericiți

Horoscop zilnic 6 august. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de luni.

Horoscop 6 august Berbec. Cand calculezi ce repede se duc banii, te enervezi la maximum, dar incearca sa te calmezi inainte de a lua alte si alte decizii financiare. Risti sa intri intr-o cheltuiala peste puterile tale la primul impuls, si dupa o vreme sa-ţi dai seama ca ai aruncat banii pe fereastra. Asa se fac banii, greu si lent, tocmai de aceea trebuie sa-ţi calculezi mai bine resursele financiare cand vine vorba de plaţi mari. Poate nu e acum cel mai bun moment pentru o anumita achiziţie sau investiţie, ci ar fi bine sa mai faci unele economii si sa stabilesti mai atent prioritaţile perioadei. Nu stai chiar asa de bine, momentan.

Horoscop 6 august Taur. Te afli azi intr-o companie vesela, un pic galagioasa, dar iţi place atmosfera, chiar daca tu azi nu simţi nevoia sa iesi prea mult in evidenţa, preferand sa privesti de pe margine veselia altora. Esti un bun prieten care participa la activitaţile comune cu implicare, dar intr-o oarecare tacere totusi. Cu o astfel de atitudine, te vei dovedi a fi cel mai discret sfatuitor care poate asculta dorinţele altora, care poate oferi sfaturi imparţiale. Daca ar fi cineva sa spuna azi ceva despre tine, te-ar descrie ca cel mai de nadejde confident, pentru ca tu stii sa asculţi, nu judeci si la final dai si niste indrumari de milioane!

Horoscop 6 august Gemeni. Ai nevoie de ceva care sa te linisteasca, sa-ţi potoleasca furtuna de emoţii si ganduri care te-a coplesit. Te afli in faţa unui eveniment care genereaza o stare psihica greu de controlat, ca tracul de dinaintea intrarii in scena. Cum singur nu gasesti carligul de care sa te agaţi pentru a te relaxa cat de cat, profita de prezenţa unor persoane care au acest efect asupra ta. Cu vocea lor domoala, cu ton scazut si linistitor, cu atitudinea lor detasata de orice, te pot ajuta si pe tine sa revii la o stare mai buna, ţinand in frau emoţiile negative scapate de sub control: teama, panica, anxietatea.

Horoscop 6 august Rac. Apare in calea ta exact persoana care te poate face fericit, pentru ca intervine la timp in planurile tale. Il vei privi de acum inainte cu maxim respect si admiraţie, tocmai pentru ca a jucat un rol atat de important in cel mai delicat moment. E o bucurie si pentru el sa vada in ochii tai atata recunostinţa, ceea ce il motiveaza sa ofere si mai mult, poate chiar peste puterile sale. Si tu ai face la fel, pentru ca esti cuprins de o generozitate dusa la extrem.

Horoscop 6 august Leu. S-a intamplat ceva care ţi-a mai calmat energia si ai un ciudat sentiment de teama, ca nu cumva sa te avanţi in direcţii cu un oarecare factor de risc. Nu-i rau sa pornesti ceva nou sub influenţa prudenţei si a calmului, pe care va trebui incet-incet sa le inveţi, dar e ciudata atitudinea ta atat de retrasa si de tacuta, cand toata lumea te stie mult mai pasional. Ai nevoie de ceva care sa te motiveze, sa te stimuleze, sa-ţi reaprinda flacara pasiunii, dar deocamdata sufli si-n iaurt, cu o atitudine de-a dreptul precauta pentru o fire dinamica si tonica, asa ca tine!

Horoscop 6 august Fecioara. Cineva intervine în bucuria ta şi strică atmosfera armonioasă şi veselă în care te afli. E un musafir nepoftit, o surpriză neplăcută, o situaţie care dă peste cap nişte planuri pe care le priveai cu mult entuziasm. În loc să te distrezi şi să te bucuri de o zi relaxantă într-un grup de prieteni, trebuie să-ţi deturnezi repede toate planurile ca să te ocupi de ceea ce apare azi ca din senin. Nu îţi strică toată ziua, poate doar câteva ore din program, ca atare ocupă-te repede de sarcina care apare pe nepusă masă ca să te eliberezi şi să te întorci la treburile amuzante pe care le aveai în agendă pentru azi.

Horoscop 6 august Balanța. Fie ca munca este acum singura ta preocupare, celelalte aspecte ale vieţii fiind usor dezamagitoare, fie te simţi cuprins de un entuziasm molipsitor din cauza unor vesti bune cu privire la viitorul profesional, muncesti cu pasiune si te dedici trup si suflet muncii tale zilnice. Unii ar putea sa te creada obsedat de munca, dar o faci din convingere, iar ambiţia te face sa te lupţi pentru a atinge scopurile cele mai inalte. Exista si o motivaţie materiala sa muncesti atat, existand si ceva concret promis la sfarsitul acestui efort care te face sa tragi asa de tare. Esti plin de energie, ai multe contacte cu superiori sau persoane influente de la care ai putea avea ceva de invaţat sau de castigat.

Horoscop 6 august Scorpion. Nu ai cum sa te simţi bine printre oameni care nu vad in jur decat pericole si motive de enervare. Cum nici tu nu ai, momentan, nimic mai bun de care sa te agaţi ca sa iesi la lumina, veţi transforma impreuna ziua intr-un cor al plangerii. Cineva ar trebui sa se abţina de la lamentari si lacrimi, dar se pare ca nu vei fi tu acela, pentru ca ai o suferinţa pe suflet pe care simţi nevoia sa o spui si altora. Parca destainuirea iţi face bine, dar nu inseamna ca primesti de la cei din jur prea multe sfaturi care sa te ajute. Tot singur va trebui sa te descurci, pentru ca prietenii tai chiar nu au soluţii la problemele tale si privesc situaţia destul de egoist.

Horoscop 6 august Săgetător. Vin idei dintre cele mai ciudate si originale, dar inainte de a spune despre ele ca sunt imposibil de folosit, tocmai prin ciudaţenia lor, mai ai rabdare un pic sa inţelegi mai bine situaţia. Da, poate ţi se cer niste gesturi pe care, momentan ai impresia ca nu le poţi face, ca te depasesc, dar mai asteapta un pic si ai sa vezi ca nimic nu e atat de ciudat pe cat pare acum. E nevoie de o reacţie foarte prompta si rapida, nu ai timp de gandire, deci trebuie sa dai dovada de o capacitate de a accepta soluţiile diferite de cele pe care le asteptai. Nu e usor, dar tu ai aceasta capacitate fulger!

Horoscop 6 august Capricorn. Daca e loc de petrecere azi in preajma ta, vei participa cu maxima bucurie, trup si suflet, pentru ca cel care se afla in centrul atenţiei merita toate felicitarile. E ca o zi de sarbatoare, ba chiar se aude veste si de cadouri, iar atmosfera aceasta vesela si tonica face tuturor placere. Ceea ce va oferiţi unii altora, fie ca e vorba e cuvinte frumoase, complimente si felicitari, fie ca e vorba chiar de obiecte materiale sub forma de daruri, va copleseste placerea de a darui si de a primi, pentru ca sunteţi cu toţii constienţi ca o relaţie de succes se pastreaza si cu astfel de gesturi de generozitate. Dai orice, dai si camasa de pe tine, dintr-un avant de darnicie!

Horoscop 6 august Vărsător. Prezenţa ta face bine unor persoane dragi ţie care nu se simt prea bine. Ori au probleme de sanatate, ori au niste emoţii imense pe care nu le pot gestiona singuri, de aceea au nevoie de tine ca sa le ridici moralul, sa le oferi sfaturi privite dintr-un cu totul alt puncte de vedere, sa le mai spui si o gluma la nevoie, pentru ca ei sunt complet derutaţi. E modul tau de a le intoarce aceleasi servicii, pentru ca si ei au stat alaturi de tine candva in momente similare, in care te simţeai abandonat si trist. Tu ai un tonus bun ce-i incarca si pe ei de incredere si speranţa.

Horoscop 6 august Pești. Ce-a fost a fost, nu mai conteaza! Lasa in urma tot ce nu-ţi mai serveste si zboara liber spre ceva nou. Nu te mai crampona de vechi ghiulele pe care le-ai tot carat prinse de picior, ci profita de ocazia aceasta de a evada din zona care ţi-a blocat evoluţia. Gata, se presupune ca ai gasit iesirea din impas si acum ai libertate deplina de miscare, de gandire, de decizie. Nu mai privi inapoi, deoarece, trecand mereu in revista ce n-a mers, ce ai patimit, nu faci altceva decat sa-ţi tai singur aripile. Orizonturile sunt din nou limpezi si senine, numai de tine depinde sa-ţi deschizi larg aripile din nou si sa zbori cat mai departe!

Horoscop oferit de acvaria.com