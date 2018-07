Horoscop 6 iulie. Taurii vor porni pe un drum nou si indraznet

Horoscop 6 iulie BERBEC - Relatiile cu ceilalti sunt minunate, de parca ai norocul de a atrage alaturi de tine doar oameni tonici, optimisti, care iti transmit si tie starea lor de bine. E distractie in jur, de parca ar fi loc si de petrecere in mediul in care te afli: se aude muzica, se bea un paharel, ca atare implica-te si tu in aceasta atmosfera vesela, care te ajuta sa te mai relaxezi si tu. Printre toate persoanele cu care ai azi ocazia sa discuti, se poate afla cineva care poate juca un rol important de acum inainte pentru inima ta: o sansa de iubire, o posibila prietenie, un grup de suport care te sustine orice ar fi!



Horoscop 6 iulie TAUR - Esti gata sa pornesti la un drum nou si indraznet, dar, inainte de a-i da startul, ar fi bine sa ceri informatii de la un expert in domeniu. Da, esti si tu un specialist prin ceea ce faci, dar de data aceasta ideile cele mai bune vin de la altcineva, mai bine pregatit. Cere sfaturi cu incredere, pentru ca iti apare in cale exact persoana cea mai potrivita pentru ceea ce vrei tu sa obtii. E un exemplu demn de urmat, dar si un stimulent pentru tine, pentru ca daca vezi ca el a reusit si la el a mers o anumita reteta a succesului, merita sa faci ca el. Daca te si sustine sau te insoteste pe acest drum, atunci esti cu atat mai castigat, deci hai, da-i drumul!



Horoscop 6 iulie GEMENI - Desi ai fi tentat sa respingi o anumita provocare, la prima vedere, nu fi atat de ferm cand spui nu. Lasa acolo un pic de loc de intoarcere, pentru ca, dupa o vreme, s-ar putea sa te razgandesti si sa vrei sa incerci totusi varianta respectiva. Refuza intr-un mod mai delicat, nu atat de transant, ca totusi sa poti reveni, la o adica, asupra deciziei tale. S-ar putea ca partea buna a lucrurilor sa nu se vada la inceput si sa fie nevoie sa parcurgi cateva etape pana cand le vei descoperi, si atunci vei regreta ca ai spus un nu atat de hotarat. Nu da, deci, raspunsuri definitive, mai ales daca e vorba de refuzuri!



Horoscop 6 iulie RAC - Nu mai privi inapoi, nu te mai raporta la vechile cunostinte, la vechile relatii, la vechile povesti traite inainte, pentru ca trecutul e bine sa ramana acolo, la locul lui. Acum ti se ofera cu totul altceva ce merita valorificat, folosit, pus la treaba in beneficiul tau. Este o sansa noua in fata ta, dar daca tot o compari cu cei mai trait si inainte, nu prea ii vei descoperi atuurile. Niciodata un lucru nu seamana cu altul, ceea ce ti se ofera acum, complet nou, e unic, deci nu are rost sa te tot gandesti daca nu cumva se repeta cine stie ce situatie de altadata. Nici vorba: tu esti altul acum, situatia e alta acum, deci bucura-te de noutate!



Horoscop 6 iulie LEU - Iubirea te face sa plutesti, pur si simplu, toata lumea este a ta si te simti capabil sa rastorni si muntii din loc. Atunci cand ai pe cel drag alaturi, cand te stii iubit si apreciat asa cum esti, sustinut neconditionat de pe margine, capeti aripi si poti mai mult decat ai putea crede! E grozav sa capeti atata incredere in tine insuti, in viitor, in ceilalti, doar pentru ca cineva te iubeste. Evenimentele acestei zile te pot propulsa in frunte, inaintea tuturor, deoarece motorul principal al tuturor succeselor care te vizeaza este iubirea. Esti fericit ca iubesti si esti iubit, si asta iti da putere!



Horoscop 6 iulie FECIOARA - Joci un rol cheie intr-o situatie instabila, in care nimeni nu reusea sa restabileasca echilibrul. Tu privesti lucrurile mult mai clar, de pe margine, detasat, ai mintea limpede pentru a analiza problema pe toate fetele, fara a te lasa influentat de nimeni, ca, intr-un final, sa extragi o concluzie ferma pe care o vei prezenta si celorlalti. Te irita faptul ca unii isi schimba parerea de la o zi la alta, de aceea esti decis sa iei tu fraiele acestei actiuni pentru a reinstala odata si-odata linistea si armonia. Te comporti ca un om matur, cu scaun la cap, care poate lua azi cele mai serioase si clare decizii, alungand astfel incertitudinea.



Horoscop 6 iulie BALANTA - Invata, nu te opri niciodata sa intrebi, sa citesti si sa studiezi, pentru ca tot ce afli, de acum si pana la adanci batraneti, e scoala vietii! Azi ai ocazia de a intalni o persoana a carei maturitate si intelepciune o apreciezi la superlativ. Ii asculti sfaturile cu aviditate, convins ca el e profesorul tau de incredere. Ai atatea de aflat de la un astfel de om, incat ai vrea sa fii un burete care sa absoarba tot ce spune. Pur si simplu, vezi in el un exemplu sau un mentor demn de urmat, si simti ca tot ce afli de la el te face mai puternic. Nu stii clar ce simti pentru aceasta persoana, dar e o iubire ciudata, o combinatie de respect, admiratie si incantare ca te poti afla in preajma sa.



Horoscop 6 iulie SCORPION - E o bucurie pentru tine ca ai ocazia de a invata mereu ceva nou. Discutia pe care o ai astazi cu o persoana mai tanara decat tine iti deschide noi directii de abordare a unei probleme. E o alta viziune, pentru ca, mai tanar fiind, vede lucrurile mai modern, avand alte informatii la baza. Asculta-l cu atentie, preia din mers ce iti transmite, dar nu te opri aici: dupa discutia cu el, mergi acasa, umbla pe internet, cauta tot ce e mai nou din domeniul respectiv, pentru ca vei incheia ziua toba de carte. Dezvoltarea ta personala nu trebuie sa se termine niciodata, deci nu te multumi cu cat stii sau cu cat ai devenit. Poti mai mult, deci studiaza!



Horoscop 6 iulie SAGETATOR - Azi ajunge doar sa arunci o privire pe geam, sa vezi macar un petic de cer senin si ai sa vezi ca inspiratia da navala in mintea ta. Ai nevoie de o legatura mai stransa cu natura, indiferent de forma in care o descoperi tu. Ca e o plimbare de cateva minte afara, ca doar deschizi cateva clipe fereastra pentru a lasa aerul curat in incapere, efectele se vor resimti imediat, deci lasa aerul sa te invaluie. Poate esti meteodependent si daca cerul e innourat asta te influenteaza si pe tine, de aceea trebuie sa descoperi in vremea de afara un motiv oricat de mic, care sa-ti ridice nivelul de energie si buna dispozitie.



Horoscop 6 iulie CAPRICORN - Viata e ca o sinusoida: acum esti jos, acum esti sus, intr-o continua evolutie. Acum, pentru putin timp, esti jos, dar incepi sa urci! Chiar daca nu-ti ies intotdeauna lucrurile exact asa cum ai dori, nu trebuie sa le privesti ca pe un capat de tara, ci doar ca pe inca o lectie primita de la viata. Da, poate acum, pe moment, ai fi tentat sa spui ca nu ai ceea ce ai visat, dar mai bine accepti situatia cu maturitate, pentru ca de aici incepe o alta cale pentru tine. Accepta, recunoaste unde ai gresit, analizeaza la rece ce a lipsit din tot acest demers ca el sa duca spre un succes deplin, discuta si cu altii care au trecut prin situatii similare si apoi extrage concluzia cea mai adecvata pentru a trece mai departe cu tema facuta cu brio. Nu e deloc un esec, nu e deloc un final fara intoarcere, ci doar un episod din drumul tau lent catre un viitor succes.



Horoscop 6 iulie VARSATOR - Cere si ti se va da, stii doar ca asa se spune, deci tu de ce incerci sa le faci pe toate de unul singur? Ai toate sansele sa ajungi acolo unde doresti daca inveti sa mai si ceri ajutorul. Sunt suficiente persoane in preajma ta dispuse sa puna umarul la constructia pe care tu o ridici, dar daca tu nu vrei sa le apelezi, atunci cum ai vrea sa te bucuri de rolul pe care ei il pot juca in viata ta? Visezi la un tel foarte inalt: este foarte posibil de atins, nu e doar un ideal intangibil, ci detii toate resursele pentru a-l materializa, numai ca… nu singur! Cauta oamenii potriviti pentru ceea ce visezi sa realizezi, cheama-i in calea ta pentru a-si juca rolul, si vei vedea ce usor ti se implinesc frumoasele vise.



Horoscop 6 iulie PESTI - Viata sentimentala capata un ritm mai alert si abia astepti sa ajungi mai repede la un anumit nivel, de la care poti spune, mult mai sigur pe tine, ca da, este ceea ce ai visat, da, este omul potrivit alaturi de care poti cladi ceva de durata. Semnalele foarte animate care vin de la partener te stimuleaza sa te implici pe deplin in aceasta relatie, pentru ca vezi si din partea sa aceeasi energie vie, aceeasi dorinta de a merge mai departe. Cat timp primesti de la partener semnale entuziaste, e si normal sa doresti mai mult, mai sus, mai minunat, deci pastrati-va amandoi acest tonus ridicat, pentru a cladi o poveste superba. Flacara iubirii se cere intretinuta permanent, deci turnati amandoi, din ambele parti, mai mult gaz pe acest foc!





Horoscop oferit de www.acvaria.com