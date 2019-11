Horoscop. 6 semne zodiacale care au un exterior dur, dar care, în realitate, sunt sensibile

O persoană care are un exterior dur se teme să nu fie rănită, în majoritatea cazurilor, prin urmare are tendința să se protejeze prin intermediul unei atitudini care îi îndepărtează pe cei din jur de lângă ea, scrie Your Tango.

Deobicei, o persoană cu un exterior dur este moale în interior. Publicația menționată mai sus prezintă șase zodii care se încadrează în acest tipar.

Capricorn

Capricornii vor dezvolta un exterior tur, dacă sunt răniți mai mult de o dată. Aceștia pot fi neprietenoși și au tendința să îi îndepărteze pe cei din jurul lor. Pe de altă parte, oricât de duri par, Capricornii sunt sensibili.

Vărsător

Vărsătorii se detașează uneori și dau senzația că nu sunt disponibili din punct de vedere emoțional prin atitudinea pe care o afișează. Aceștia nu vor să-și arate vulnerabilitățile în fața celorlalți.

Fecioară

Exteriorul dur al Fecioarelor este construit cu atenție pentru ca cei din jur să nu vadă cât de vulnerabile sunt. Dacă judecă, sunt dure și critică este pur și simplu o încercare de a ține oamenii la distanță, pentru că le pasă prea mult de lucrurile pe care le cred cei din jur.

Berbec

Berbecii vor să dea impresia că au un exterior dur, chiar dacă, în realitate, își doresc iubire și loialitate din partea celor din jur. Aceștia cred că un exterior dur îi va ține departe de suferință.

Scorpion

Exteriorul dur al Scorpionilor este un mister. Aceștia pot fi răniți foarte ușor, pentru că sunt loiali și au impresia că și ceilalți sunt, dar nu întotdeauna merge totul așa cum își doresc și, prin urmare, încearcă să dea impresia că își țin emoțiile sub control.

Pești

Peștii sunt foarte emoționali la interior, dar nu vor ca expunerea să se întoarcă împotriva lor și, prin urmarea, au tendința să arate un exterior dur. Acestora li se pare mai sigur să se arate indiferenți în raport cu ceilalți.