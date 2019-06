Horoscop 7 iunie 2019. Ai curaj să ceri dacă vrei să şi primeşti ceva de la viaţă

Horoscop Berbec. Direcţia pe care o ai la dispoziţie duce la rezultate concrete, dar dezavantajul e că durează mult până ajungi acolo. Când vezi că se prelungeşte prea mult perioada de aşteptare, îţi cam pierzi interesul pentru ceea ce făceai iniţial şi deja începi să cauţi alternative. Nu trebuie să renunţi la ceva doar pentru că e cale lungă până la rezultatele visate, pentru că, cel puţin în cazul tău, cele mai bune planuri sunt cele care se clădesc lent şi în care ai suficient timp la dispoziţie pentru a le aşeza pe toate la locul potrivit.

Horoscop Taur. Îţi faci griji fără rost, când tot ce ai avea nevoie în acest moment ar fi o strategie foarte detaliată pentru a depăşi hopul care consideri că te ţine pe loc. Nu e deloc un impas, aşa cum ai putea spune, ci doar un moment de respiro înainte de a porni o nouă etapă, şi mai dificilă, şi mai plină de evenimente. Stabileşte obiective, spune clar ce vrei să atingi, pentru că, după ce-ţi clarifici mai bine direcţia, se vor arăta foarte repede şi căile de a ajunge acolo unde ţi-ai propus. Când faci ordine în propriile idei, vei găsi imediat şi oamenii care te pot ajuta şi soluţiile de a rezolva orice piedică, deci concentrează-te asupra planului tău!

Horoscop Gemeni. Pregăteşte-te pentru un hop greu de trecut, mai bine zis imposibil de trecut ca atare poate fi finalul brusc al unei etape. Vezi cu ochii tăi cum tot ce ai construit până acum se dărâmă, pentru că nu ai ales bine momentul în care ai pornit sau nu ai urmat căile corecte pentru a ajunge la ce ţi-ai propus. E nevoie de un abandon, să pui punct aici unei situaţii, fără a mai încerca să redresezi nimic, pentru că nu mai e în avantajul tău. Un rămas bun categoric, un blocaj total sau destrămarea completă a unui plan sunt decizii radicale pe care trebuie să le iei pe loc.

Horoscop Rac. Musafirii sunt bineveniţi astăzi, pentru că uşa ta e mereu deschisă pentru oameni simpatici şi optimişti. Vestea care soseşte azi printr-un mesager tânăr, cu care comunici uşor, te face fericit şi simţi nevoia să o transmiţi la toată lumea. Telefoanele vor zbârnâi toată ziua, la uşa ta mereu sună cineva iar întâlnirile sunt la ordinea zilei. Eşti un interlocutor plăcut, care are idei bine conturate şi bine argumentate, deci cine te are azi alături are numai de câştigat, pentru că pentru oricine sfaturi bune, subiecte incitante de discuţie, veşti bune de transmis…

Horoscop Leu. Conştiinţa te împinge într-o direcţie un pic cam îndrăzneaţă pentru tine, dar nu trebuie să stai prea mult pe gânduri. Porneşte pe această cale cu încredere şi entuziasm, convins că intuiţia ta nu poate greşi. Cât timp faci total ca la carte, după nişte reguli etice şi morale de netăgăduit, nu ai cum să greşeşti, deci mergi mai departe pe drumul pe care ai pornit. Nu te gândi nici la riscuri, nici la pericole, ci fii convins că forţa aceasta care te împinge înainte este una pozitivă şi benefică scopurilor tale. Nu aştepta miracole de la alţii, ci totul e în tine: pune la treabă această voinţă fantastică!

Horoscop Fecioara. Primeşti veşti foarte bune care au rolul de a calma spiritele şi de a restabili ordinea în planurile tale. Poate veştile sunt însoţite şi de o formă materială, pentru că banii pe care-i aştepţi chiar ar avea rolul de a clarifica situaţia şi de a restabili echilibrul. Faci echipă bună cu un tânăr care nu îţi seamănă deloc, dar tocmai diferenţele dintre voi vă ajută să vă completaţi şi să cooperaţi eficient pentru a ajunge la un rezultat de care aveţi amândoi nevoie.

Horoscop Balanța. Este vremea să te apuci serios de treabă, pentru că eşti la începutul unui proiect în care vei investi tot ce ai mai bun şi mai frumos în tine. Idei, gânduri, emoţii, vise, toate vor fi canalizate în acelaşi scop minunat şi vor da naştere unor roade demne de toată mândria şi bucuria. Apucă-te deci de muncă, nu mai e vreme de pierdut, pentru că deţii toate resursele necesare succesului. Se presupune că ai acumulat deja cunoştinţele, informaţia şi experienţa potrivită pentru acest mare ţel, mai trebuie doar să-i dai startul iar acum e momentul ideal: la drum, aşadar!

Horoscop Scorpion. Urmează impulsul inimii în situaţia de faţă, nu aştepta sfaturi de la alţii, cât timp tu însuţi eşti sursa succesului. Ajunge doar să spui start şi lucrurile vor evolua foarte repede şi foarte bine spre ţinta propusă. Tu eşti şi sursa de energie a celor din familie care aşteaptă de la tine idei curajoase şi îndemnuri vii. Eşti gata pentru orice confruntare, deţii toate resursele potrivite pentru a porni la un drum nou şi complicat şi pentru a ajunge la ceea ce visezi. E un moment bun să iei o decizie capitală, pentru că ai adunat deja informaţiile necesare şi ştii foarte bine ce ai de făcut. Ce mai aştepţi? Dă-i bătaie!

Horoscop Săgetător. Pui atâta pasiune într-o activitate, încât unii spun despre tine că exagerezi, că devii obsedat de ea. Da, poate depui prea multă energie în acest plan, dar ţi-l doreşti cu ardoare şi nu te poţi abţine să nu tragi tare, chiar facă asta ar însemna să abuzezi de propriile puteri. Fii sigur că la final vei fi complet vlăguit, nu vei mai avea pic de energie, dar vei fi fericit că ţi-ai atins scopul cel mare. Totuşi, nu te comporta ca şi cum ai fi posedat de acest singur ţel, pentru că unii te privesc ca pe un ciudat, deoarece te agiţi prea tare, te enervezi prea mult, ridici tonul de la orice, şi scoţi la iveală trăsături de caracter care, de obicei, nu te reprezintă. Las-o mai moale cu patima!

Horoscop Capricorn. Ai curaj să ceri dacă vrei să şi primeşti ceva de la viaţă. Indiferent care sunt nevoile tale actuale, primul lucru e să ridici ochii spre cer şi să ceri fără frică. Ştii cum se spune: ai grijă ce-ţi doreşti că s-ar putea să primeşti, deci acelaşi lucru trebuie să stea la baza dorinţelor tale de astăzi. Cere doar ceea ce ştii că poţi duce, doar ceea ce ai cu adevărat nevoie, pentru că, dacă te-ai gândi un pic mai atent, ai vedea că nu pui accent pe lucrurile care sunt cu adevărat esenţiale. Alege cu mai multă grijă ceea ce e cu adevărat potrivit pentru tine în acest moment, deci fă-ţi lista dorinţelor cu sinceritate şi luciditate. Vezi cât de multe lucruri ai deja înainte de a mai cere!

Horoscop Vărsător. Eşti atras într-o afacere, dar din care banii nu ies chiar aşa de uşor, ci doar respectând nişte condiţii. Probabil există şi un contract la mijloc, ceea ce e mult mai bine, pentru că aşa vei şti mai clar pe ce te bazezi. Dacă ar fi doar o înţelegere verbală, nu ai avea încredere să te implici, or aşa, cu o foaie de hârtie semnată şi cu toate detaliile stipulate, eşti gata să baţi palma. Roadele acestei colaborări se vor arăta şi ele, dar nu imediat, deci, dacă vezi că lucrurile se prelungesc mai mult decât ai crezut, nu-ţi pierde interesul sau încrederea. Nimic nu se clădeşte peste noapte, dar încrederea de acum stă la baza viitoarelor rezultate. Ai răbdare, sunt condiţii de respectat, şi asta trebuie să faci şi tu.

Horoscop Pești. Dacă te agiţi atât de tare, aşa cum eşti tentat să faci azi, fii sigur că-ţi vei epuiza repede toate resursele de energie. Nu merită să te zbaţi atât de mult, lucrurile pot evolua şi dacă le iei mai cu uşurelul, dar pentru că eşti mai nervos şi mai grăbit, ai tendinţa de a tura prea mult motorul. Vei încheia ziua frânt de oboseală, dar fără să-ţi dai prea bine seama ce ai realizat, pentru că e posibil să consumi resursele de energie pentru nimicuri, punând prea mult patos în chestiuni neimportante: în dispute, în contradicţii, în acţiuni care nu sunt urgente, dar le faci tu să pară. Greu de spus fii calm, pentru că nu prea reuşeşti.

Horoscop oferit de acvaria.com