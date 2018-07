Horoscop 9 iulie: Nu va temeti sa spuneti "NU"

HOROSCOPUL ZILEI DE 9 IULIE 2018. Astrele ii favorizeaza astazi pe cei care se ocupa de treburile curente, dar si pe cei care lucreaza in domenii care reclama multa determinare si perseverenta. Principiul aplicat si in finante si in dragoste: esential este sa pastrezi, nu sa pierzi.

Berbec. Daca va indpeliniti corect obligatiunile, constiincios, veti fi respectati

Taur.Interesele personale trebuie sa devina preocuparea majora a zilei. Este nepermis sa va lasati tot timpul impinsi de la spate de altii.

Gemeni. Nu va temei sa spuneti "NU", chiar cu pretul de a supara pe cineva, dar viata dumneavoastra este mai importanta.

Rac. Aveti atata energie si inpiratie, incat e pacat sa nu le folositi in mod util. Chiar daca nu prea aveti chef.

Leu. Astrele v-au pregatit pentru astazi o seara speciala in mijlocul familiei. Sunt posibile vesti interesante

Fecioara. Se anunta o zi destul de banala terna, mai mult sau mai putin normala, dar stabila.

Balanta. Nu va incarcati memoria cu problemele altora. Detasati-va cat mai rapid posibil de momentele neplacute din trecut.

Scorpion. Notati pe hartie sau in telefon toate problemele care apar pe parcursul zilei: se anunta o zi incarcata.

Sagetator. Stati mai mult in preajma prietenilor, care au nevoie de sustinerea dumneavoastra.

Capricorn. O zi pe care trebuie sa o dedicati in intregime persoanei de langa dumneavoastra.

Varsator. Acordati mai mult timp si un plus de atentie locuintei, mediului in care traiti. Poate este nevoie de o mica schimbare, o pata de culoare.

Pesti. Incercati sa aveti incredere in oamenii din jurul dumneavoastra. Numai asa va veti bucura de increderea lor.