Horoscop 9 octombrie 2019. Nu te mai privi in oglinda cu ochi critici, nu-ti mai gasi doar defecte si slabiciuni

Horoscop Berbec. Nimeresti intr-un mediu in care, altadata, te simteai bine, in largul tau, dar azi planeaza tensiuni care fac foarte dificila comunicarea. Parca ti-ar fi cu totii straini, chiar si oamenii cu care te intelegeai excelent inainte pentru ca lipsesc acele conditii care se cer pentru o conversatie placuta: ascultare reciproca, prietenie sincera, deschidere spre ceilalti. Acum toti isi urmaresc doar propriile interese, si de aceea nu ai nicio placere sa te aliezi cu acesti oameni, pentru ca nu exista nici urma de compatibilitate. Totul e lipsit e armonie in societate.

Horoscop Taur. Nu te mai crampona de lucruri marunte care nu sunt chiar asa cum ai fi dorit. Mai bine iti canalizezi energia spre un scop nou, care are mai mari sanse sa fie atins, decat sa te tot chinui sa duci mai departe acest drum care s-a impotmolit. Uneori, piedicile sunt cel mai bun lucru care ti se poate intampla, semn ca planul in care iti aduci contributia nu are sanse si ar fi mai bine sa te apuci de altceva. Asta trebuie sa faci si tu azi, sa abandonezi acel sens care nu mai vrea deloc sa inainteze si sa alegi un alt tel, mai frumos, mai entuziasmant, mai motivant. Propune-ti altceva, deci!

Horoscop Gemeni. Daca te-ai vedea in oglinda ai plange! Deci hai, schimba fata aceasta cu una vesela si deschisa si ai sa vezi ca aceasta e atitudinea care va schimba tonul zilei. Un zambet larg transmis chiar si unui necunoscut pe strada… un cuvant bun prin care sa faci pe altul sa auda ce-i place… o mana intinsa cu prietenie ca sa arati altcuiva ca nu e singur e ceea ce si tie ti-ar placea sa primesti astazi, nu-i asa? Deci fii tu schimbarea pe care o astepti! E atat de simplu sa transformi o figura posomorata intr-una luminoasa cu un singur gest! Foloseste-te de sansa aceasta cu generozitate si ziua va deveni minunata!

Horoscop Rac. Pune suflet in ceea ce ai inceput, trage tare, implica-te cu adevarat si nu te lasa pana nu duci la indeplinire acest proiect. Nu te gandi neaparat la ceea ce vei obtine la final, ci atat timp cat tu detii mijloacele de a construi acest edificiu, pune si tu umarul serios. Nu spera nici recunostinta, nici recompense, nici aprecieri, ci fa acest lucru pentru ca vrei, pentru ca e o provocare ce iti pune la incercare calitatile. E spre binele tau, pentru satisfactia ta, nu neaparat pentru a demonstra ceva altora, deci nu pretinde ca lumea sa aplaude la final. E posibil sa n-o faca, dar important e sa fii tu multumit cu ce obtii!

Horoscop Leu. Stai si cantareste atent, ca intr-o balanta, argumentele pro sau contra, informatii pe care le detii, senzatiile care te incearca, pentru ca vei reusi sa faci ordine intre situatiile extreme. Chiar daca totul oscileaza intre alb si negru, bine si rau, da si nu, vei reusi sa discerni foarte atent intre toate aspectele diametral opuse si sa iei decizia corecta. Nu te grabi la prima idee care iti vine in minte, mai bine mai aduni detalii inainte de a-ti exprima ultimul cuvant, pentru ca lucrurile se pot schimba si de la o ora la alta, si te vor deruta si mai si. Chibzuieste pe indelete si abia dupa aceea spune ce ai ales.

Horoscop Fecioara. Nu are rost sa numeri leii din buzunar, nici sa faci recapitulari financiare, pentru ca nu aceasta e calea sa castigi mai mult. E o chestiune de atitudine in fata banilor, sa-i chemi tu cui mintea si cu inima fara sa te simti vinovat de asta! Sa-i pretuiesti mai mult si sa cauti comoara din tine care poate fi valorificata la cel mai bun pret. Sigur ai in tine o resursa de mare valoare care, daca ar fi pusa serios la treaba, ar genera abundenta, dar uneori ti-e un pic… rusine ca esti materialist.

Horoscop Balanța. Daca si ceilalti ar fi la fel de joviali si de deschisi ca tine, ziua ar fi o mare reusita, dar nu prea ai parte de asemenea interlocutori. Unii sunt invidiosi, se poarta urat, isi urmaresc doar propriile interese si, la oricata amabilitate ai avea, tot vei ajunge la un moment dat intr-un blocaj in care nu vei mai putea sa te porti la fel de frumos. Chiar si oamenii cu care aveai inainte o buna colaborare par acum de pe alta planeta si nu-ti raspund la fel de amabil la dialog, incat mai bine te-ai descurca singur in tot ce ai de facut.

Horoscop Scorpion. Deschide ochii cat mai repede, pentru ca esti prins intr-un vis imposibil! E o himera, alergi dupa ea alimentandu-ti speranta din lucruri care nici macar nu exista, deci e nevoie de mai mult realism. Revino cu picioarele pe pamant si priveste realitatea in fata, asa cum e, chiar daca nu-ti place. Poate ai fost atras in iluzia altei persoane, ai crezut in planurile sale pe care le-a alimentat cu minciuni sau informatii inselatoare, dar poate nu e prea tarziu sa vezi adevarul si sa iesi din balonul sau de sapun, inainte de a fi si tu implicat in aceasta greseala. E visul lor, nu si al tau, deci trezeste-te cat mai repede din visul lor!

Horoscop Săgetător. Chiar daca unii au uitat de bunele maniere si de amabilitate, nu pici si tu in aceeasi capcana, pentru ca tu ai niste resurse imense de bunatate si generozitate prin care vei contracara perfect atitudinea lor urata. La nervii lor, tu raspunde cu calm. La critici, tu ofera laude. La agresivitate, tu daruieste blandete. Intotdeauna reversul medaliei e cea mai potrivita pentru linistirea celor mai agitate ape, ca atare fii exact invers decat cel din fata ta, si, pana la urma, tot se va retrage cuminte in carapacea sa, ba chiar va incepe sa-si revizuiasca atitudinea agresiva si fata de ceilalti. Tu esti un simbol al linistii pure incat ii poti inspira in mod fericit si pe altii!

Horoscop Capricorn. Nu te mai privi in oglinda cu ochi critici, nu-ti mai gasi doar defecte si slabiciuni. Admira-te mai mult, lauda-ti talentele cu mai mult entuziasm, pentru ca esti perfect asa cum esti. A-ti scoate mai mult in valoare calitatile e un semn ca te respecti pe tine insuti, in toata splendoarea, deci evita sa te mai asezi singur la zid si sa tragi fara intrerupere. De ce te vezi ca pe cel mai mare dusman al tau? Schimba polaritatea gandurilor atunci cand te analizezi din cap pana in picioare si descopera acel punct forte care te aseaza in fruntea tuturor!

Horoscop Vărsător. Chiar daca ai de a face cu caractere nu tocmai frumoase de oameni, nu incerca sa te erijezi intr-un fel de judecator sau profesor pentru a-i schimba pe cei din jur. Unii oameni nu pot fi schimbati, nici tu nu te poti schimba, deci accepta-i pe ceilalti asa cum sunt, singurul lucru pe care poti sa-l faci cand intri in contact cu caractere urate, e sa le ocolesti, sa nu le permiti sa te afecteze cumva, dar evita sa-i critici sau sa-i judeci. Nu ai de unde sa stii ce anume ii face pe ei sa se comporte asa, ca atare tolereaza-i, dar nu pica in plasa lor: de a te face si pe tine sa te porti la fel ca ei!

Horoscop Pești. Ai mai multa incredere in valoarea ta, deci, daca te compari cu altii care ar fi cu ceva mai sus decat tine, descopera ca ai si tu atuurile tale poate chiar mult mai grozave decat ale celor pe care ii apreciezi. Apreciaza-te mai mult pe tine insuti, nu-ti mai gasi atatea defecte si atatea vini, pentru ca sigur ai si tu ceva numai al tau care te aseaza usor in fruntea tuturor. Gaseste-ti acel as din maneca si valorifica-l mai mult. Azi poate aparea o sansa excelenta de a te remarca in fata tovarasilor tai, si astfel toate laudele si onorurile sa se indrepte spre tine. Fii mandru de valoarea ta, de pozitia ta, de superioritatea ta si exprima-ti curajos unicitatea!

Horoscop oferit de acvaria.com