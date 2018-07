Horoscop august 2018: Fecioarele se vor simti mai bine departe de lume!

HOROSCOPUL LUNII AUGUST 2018. Desi luna august se va dovedi pentru Fecioare o perioada destul de dificila, vor reusi sa depaseasca toate provocarile gratie exclusiv farmecului lor. De aceea, astrologii indeamna la calm, cu evitarea izbucnirilor nervoase inutile. Problemele trebuie rezolvate pe rand, nu toate odata.

O mare parte a lunii august, Soarele se va afla in casa a 12-a, care este zona insingurare, de restrictii, temeri si dusmanii. Persoanele nascute sub semnul Fecioara vor prefera sa stea departe de lume. Se vor simti mai bine undeva in natura, unde e liniste si unde se pot gandi la esenta vietii.

Partea proasta este ca in august Fecioarele nu vor simti nici o tragere de inima pentru munca. Deci, daca vor avea posibilitatea de a pleca in concendiu, vor trebui sa-si indeplineasca responsabilitatile ce le revin. Astrele avertizeaza insa ca relatiile cu colegii, pe care ii vor privi cu invidie, vor fi reci. In aceste conditii, vor trebui sa decida care sunt prietenii adevarati.

In prima jumatate a intervalului, este posibil ca nativii Fecioara sa fie barfiti din cineva din anturaj. Situatia se va remedia, oarecum, spre sfarsitul lunii. Daca, intre timp, vor aparea noi cunostinte, noi relatii, nu trebuie sa le afiseze. Secretul trebuei pastrat pana cand vor intelege ce fel de oameni sunt. Trebuie actionat mai mult in culise, fara critici si reprosuri la adresa celorlalti.

In plan financiar, nu sunt recomandate cheltuielile fara rost. Oricum se impune o reviuire a bugetului, pentru a preveni greutati neprevazute. Mai ales ca trebuie platite datoriile mai vechi si indeplinirea responsabilitatile asumate anterior. In ceea ce priveste partea sentimentale, august nu va fi cea mai buna luna pentru familisti. Vor exista chiar momente cand dorinta de a pune capat unei relatii va fi atat de mare, incat cu greu vor reusi sa reziste tentatiei.