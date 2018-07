Horoscop august 2018: Varsatorii nu trebuie sa arunce cu banii pe fereastra!

HOROSCOP AUGUST 2018. Pentru nativii Varsator, august se anunta alta luna dificila. Dar dificultati vor aparea numai daca nu veti reusi sa va stranuiti emotiile. Prin urmare, incercati sa va tineti firea cand primiti sfaturi, mai ales daca vin din partea unor apropiati.

Pe de alta parte, in august ati putea descoperi ca viata dumneavoastra personala a devenit subiect de interes social si ca in jur bantuie tot feul de zvonuri si speculatii. Nu ca v-ar deranja in mod deosebit, dar e destul de enervanta situatia creata. Va irita chiar daca, de regula, va place sa fiti in centrul atentiei. Multe eforturi in aceste sens vor veni din partea rudelor, vesnic grabite sa se vare in viata dumneavoastra, sa va mustruluiasca, sa va faca observatie, sa va critice.

In plan profesional, astrele nu anunta pentru august ceva schimbari notabile. Totul va depinde exclusiv de interesele dumneavoastra, de determinare si vointa. Avand insa in vedere ca multi dintre colegi sunt in concediu, veti fi nevoit, probabil, sa ii inlocuiti.

Poate si acesta este unul dintre motivele pentru care, in august, vor izbucni diferite conflicte cu membri ai familiei, cu prieteni, cu partenerul de viata. Tot timpul veti simti nevoie sa va justificati, acuzand lipsa de intelegere din partea lor. Singurul indemn este de a incerca sa va controlati emotiile. In caz contrar, lucrurile se vor inrautati.

Oricum, gratie influentei Soarelui, veti reusi sa rezolvati mare parte din certuri si suspiciuni. De fapt, trebuie sa rezistati pana in a treia decada a intervalului, cand Mercur va reintra la miscarea lui normal, dupa cea retrograda, astfel ca toate neintelegerile se vor stinge de la sine.

In plan profesional atmosfera va fi una terna si monotona - trebuie sa va ocupati de toate treburile de rutina. Cu toate astea, este posibill ca, la sfarsitul intervalului, sa primiti o prima. Si pentru ca veni vorba de bani, situatia financiara va fi, in august, mai buna decat in iulie. Ceea ce nu inseamna ca, daca v-ati propus sa faceti o investie mai mare, trebuie sa fugiti imediat la magazin.

Astrele va recomanda sa aveti grija de bani, sa nu ii aruncati in dreapta si in stanga. Nu de altceva, dar nu aveti nevoie de datorii nici acum, nici in viitorul apropiat.