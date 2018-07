Horoscop august 2018: Pestii vor dori sa-si schimbe locul de munca!

HOROSCOP AUGUST 2018. Pentru cei nascuti sub semnul Pesti, luna august a acestui an se anunta plina de reusite, inclusiv prin indeplinirea unor dorinte mai vechi. Esential este insa sa nu va grabiti. Fara nervi si incordare. In ultima instanta, nu aveti motive de ingrijorare, graficul stabilit va fi respectat.

Astrele sustin ca, desi suntem in plin sezon al concediilor, iar temperaturile de afara imbie la la relaxare pe malul unei piscine, la mare sau la munca, dumneavoastra veti fi doar cu gandul la munca. Nimic nu va sta in cale, mai ales ca stiti ce este de facut. In ultima instanta, numai dumneavoastra va puteti duce la sefi pentru a discuta despre conditiile de lucru sau despre salariu.

Printre altele, se vor crea conditii favorabile pentru a porni o afacere proprie. Mai ales ca in prima jumatate a intervalului sunt posibile conflicte in relatiile cu colegii. Extrem de critic la adresa altora, veti respinge absolut toate propunerile si sugestiile acestora. De altfel, astrele afirma ca august 2018 este luna in care veti descoperi ca interesele sau planurile proprii nu pot face fata concurentei.

De aceea, la un moment dat se va impune o revizuire a situatiei. De asemenea, unii dintre nativii Pesti vor dori sa isi schimbe locul de munca, dar pentru asta vor avea nevoie de o pregatire suplimentara. Niste cursuri, eventual.

Din punct de vedere financiar, situatia se va imbunatati. Ceea ce inseamna ca, foarte curand, veti putea achizitiona ceva ce tot amanati. Exista insa si un avertisment: in goana dupa bani, nu uitati de viata persoanala. Si ea are nevoie de atentie! Dar daca inima va bate in prezenta unei coleg sau colege de birou, mare grija: e posibil ca persoana respectiva sa nu fie libera. Nu faceti greseli pe care, ulterior, le-ati putea regreta.