Horoscop august 2018: Capricornii vor afla ce inseamna rautatea altora

Cele mai multe dintre problemele care se vor ivi luna vor fi numai din vina dumneavoastra. Puneti totul sub semnul intrebarii, pe toti ii suspectati. Cand pentru ceilalti lucrurile sunt evidente, Capricornii au dubii.

Aparent, parca v-ar impinge cineva spre pericol si risc. In realitate insa, diferitele situatii de stres vor aparea de la sine. Asa sustin astrele, potrivit carora, in a opta luna anului, reprezentantii acestui semn zodiacal se vor simti plini de curaj si indrazneala. Ei vor folosi acest avantaj pentru a-si extinde posibilitatile si, intr-adevar, vor reusi sa avanseze spre obiectivul propus.

In caz de conflict la locul de munca, nu luati partea nimanui, cea mai buna tactica fiind pastrarea unei pozitii de neutralitate. Daca nu stiti cum sa actionati, ascultati glasul intuitiei. Viata persoanal va fi marcata de numeroase schimbari pozitive. Pe de alta parte insa, avand in vedere miscarea retrograda a planetei Marte, veti fi foarte neincrezator. Multe ganduri negre se vor abate asupra dumneavoastra.

Astrele va atrag atentia ca in august veti afla ce inseamna siretenia rauvoitorilor dumneavoastra, care vor folosi orice mica ocazie pentru a va pricinui necazuri. Tot in august, vi se recomanda sa evitati calatoriile, pe care ar fi bine sa le amanati cel putin pana la sfarsitul lunii. De asemeana, nu ar fi o idee buna demararea unui proiect sau a unei afaceri.

Departe de a fi excelenta, situatia financiara ramane, totusi, stabila. Nu trebuie sa asteptati venituri in plus fata de ceea ce incasati in mod normal. Daca vreti sa puneti ceva bani deoparte, trebuie sa reduceti din cheltuieli.

La capitolul dragoste, daca aveti deja un partener, o partenera, puteti face urmatorul pas: mutatul impreuna sau, de ce nu, o cerere in casatorie. Si pentru familisti, luna august se anunta plina de bucurii, cu indeplinirea unor dorinte, precum achizitia unei noi locuinte sau nasterea unui copil.