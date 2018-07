Horoscop august 2018: Leii nu vor avea o clipa de liniste!

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja!

Sunteti energici, doriti sa iesiti in evidenta prin determinare si spirit de initiativa. Nu veti avea o clipa de liniste in august si, cu sigurant, nu va veti plictisi nici la munca, nici acasa, unde veti demara o serie de lucrari de reamenajare. Unii dintre reprezentantii acestei zodii isi pot lua concediu singuri sau cu partenerii de viata.

Cei care nu si-au gasit inca pe cineva care sa le fie alaturi o perioada mai lunga de timp, vor fi inconjurati de o multime de admiratori. Iar daca nu stiti cum sa procedati in astfel de situatii, astrele va asigura ca, in realitate, va este teama de ceea ce s-ar putea intampla. Oricum, soarta va ofera toate sansele.

In prima jumatate a lunii, veti fi dominati de dorinta de aventura. In aceasta perioada astrele va recomanda sa nu incepeti negocieri, sa nu semnati documente financiare si sa nu incheiati afaceri - este mult prea mare riscul de a comite o greseala, de a omite ceva. In plus, puteti deveni, fara sa sesizati, victima unor intrigi venite din partea unor colegi nu prea norocosi.

Din punct de vedere financiar, lucrurile se anunta destul de stabile. Nu veti avea de ce sa va faceti griji. Iar daca ati reusit sa strangeti ceva bani, investiti in imobiliare, pentru ca profitul va este asigurat.

Pe plan sentimental, cei singuri nu trebuie sa se grabeasca luand vreo decizie. Inima spune ceva, dar ratiunea spune altceva. Ascultati glasul intuititi si nu va lasati antrenati intr-o relatie care nu promite nimic bun.